Технический анализ: эволюция машины Red Bull в сезоне-2021

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Для Red Bull, которой прежде удавалось бороться только за редкие победы, сезон-2021 подарил уникальный шанс: изменения в правилах на днище сделали концепцию «задранного задка», которую много лет использовали конструкторы в Милтон-Кинсе, более выигрышной – и теперь у Макса Ферстаппена появилась реальная возможность сражаться за вершину подиума на каждом Гран При.

«Быки» ухватились за свой шанс и в итоге отобрали у Mercedes титул в личном зачете. Правда, для этого им пришлось до самого конца сезона продолжать работы по совершенствованию своей машины. Вот как это было.

Детали днища Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Red Bull стала одной из команд, которая еще до начала сезона проводила испытания новой формы днища, собирая данные. На презентации у новой модели RB16B был самый обычный диагональный вырез перед задними колесами (на иллюстрации), но уже на старте тестов появился Z-обратный вырез.

Детали днища Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Дополнением к вырезу, который в скором времени внедрили у себя и все остальные команды, стал небольшой «плавничок» для контроля за потоками (показан во врезке).

Сравнение задней подвески Red Bull RB16 и RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Оба жетона доработок Red Bull потратила зимой на новый картер коробки передач, позволяющий получить выигрыш в аэродинамике и изменить геометрию подвески. От классической конфигурации на машине 2020 года (слева) команда перешла к разделению нижнего треугольного рычага (показан на схемах желтым) на две отдельные ветви и перенос вперед более компактной тяги схождения (показана синим) на RB16B (справа).

Сравнение задней подвески Red Bull RB16 и RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Кроме того, команда перенесла точки крепления рычагов к корпусу вверх, чтобы открыть больше пространства для воздушных потоков.

Сравнение носового обтекателя Red Bull RB16B и RB16 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одновременно была скорректирована форма задней кромки «бивней», как принято называть большую плоскость под носовым обтекателем. Прямо над этой плоскостью появился новый канал почти прямоугольного сечения…

Носовой обтекатель Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

…хорошо видный вот в таком ракурсе. Это воздуховод под носовым обтекателем, который позволяет без лишней турбулентности переправлять поток вдоль шасси. Синей стрелкой показано истечение воздуха из S-воздуховода – его входные отверстия хорошо видны над самым «бивнем».

Сравнение конфигурации передних тормозных воздухозаборников Red Bull RB16B (Барселона / Бахрейн + Имола / Портиман)

В первых гонках Rоманда активно экспериментировала с воздухозаборниками передних тормозов, часто меняя их внутреннее разделение на каналы.

Сравнение конфигурации передних тормозных воздухозаборников Red Bull RB16B Фото: Джорджо Пиола

Позже по ходу сезона решение с более узкой нижней частью (во врезке) уступило место прямоугольному. При этом расположение переборок осталось прежним.

Сравнение конфигурации передних тормозных воздухозаборников Red Bull RB16B, Гран При Мексики Иллюстрация: Джорджо Пиола

Эксперименты продолжились осенью в Мексике. На RB16B можно было увидеть новое разделение каналов (в верхней врезке), а также варианты «барабана» с вырезом для тормозного диска и специальным покрытием, замедляющим передачу тепла (внизу).

Сравнение вариантов переднего антикрыла Red Bull RB16B, Гран При Штирии Иллюстрация: Джорджо Пиола

К лету, когда стало окончательно ясно, что шансы Red Bull на титулы вполне реальны, команда стала активно испытывать по ходу этапов разные конфигурации машины. Скажем, на Гран При Штирии Ферстаппен и Перес ездили с разными передними крыльями. Отличия затронули и главную плоскость, и закрылки каскада.

Варианты переднего антикрыла Red Bull RB16B

Отличия – правда, уже не столь масштабные – можно было обнаружить и в Сочи. Там у Переса (справа на фото) дальний закрылок получил с внешней стороны концевую кромку, при этом сам элемент был немного подрезан по сравнению с машиной Макса.

Детали переднего антикрыла Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Турции, где команда выступала в особой белой ливрее, внутренние кончики закрылков были подрезаны, чтобы формирующийся здесь мощный вихрь Y250 получил чуть иные характеристики.

Сравнение конфигурации области дефлекторов Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Уже по ходу первых Гран При команда изменила вертикальный элемент у передней кромки «жалюзи». Он получил спиралевидную форму с вертикальной прорезью. Старая версия показана во врезке.

Конфигурация охлаждения Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

После появления Halo конструкторы быстро установили, что область крепления защитной дуги отлично подходит для размещения отверстий для вывода горячего воздуха из понтонов: так он меньше всего мешает протеканию потоков вдоль корпуса. Однако только Red Bull разместила эти отверстия не с внешней, а с внутренней стороны от креплений – такой подход можно было увидеть на RB16, перекочевал он и на RB16B.

Конфигурация охлаждения Red Bull RB16B, Гран При Мексики Иллюстрация: Джорджо Пиола

В жарком и разреженном воздухе Мехико размер отверстий был увеличен…

Конфигурация охлаждения Red Bull RB16B, Гран Ghи Катара Иллюстрация: Джорджо Пиола

…а в Катаре команда использовала асимметричную конфигурацию: правое отверстие крупнее (отсылка к классике).

Детали днища Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

В области днища на британском Гран При появился металлический элемент из трех частей.

Детали днища Red Bull RB16B

Вот как эта деталь выглядит на фото. Она имеет специальное покрытие темного цвета.

Детали днища Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одновременно был модифицирован и элемент у Z-образного выреза. Один «плавничок» уступил место двум – более сложной формы и разных размеров.

Отклонение заднего крыла Red Bull RB16B под нагрузкой Фото: Джорджо Пиола

В конце весны в Ф1 разгорелся скандал: на кадрах с бортовой камеры было видно, что заднее крыло Red Bull на прямых сильно отклоняется вниз, снижая уровень лобового сопротивления. При этом машина проходила все необходимые тесты, предписанные правилами. Вскоре федерация ввела дополнительные проверки.

Заднее антикрыло Red Bull RB16B, Гран При Азербайджана Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Баку команда впервые использовала крыло с малым уровнем прижима – его характерными особенностями являются совершенно плоские торцевые пластины и главная плоскость, которая заметно поднимается вверх по краям. Однако после тренировок решено было предпочесть другой вариант…

Варианты заднего антикрыла Red Bull RB16B (Монца / Спа) Иллюстрация: Джорджо Пиола

…а «быстрый» в следующий раз понадобился команде в Спа. Впрочем, вскоре на RB16B появилась даже более экстремальная версия: в Монце, где обе плоскости были развернуты еще сильнее.

Варианты заднего крыла Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

В общей сложности по ходу сезона у Red Bull можно было выделить три спецификации крыла. Чаще всего использовалась та, что обеспечивает максимальную (слева) или среднюю (в центре) прижимную силу.

Детали заднего антикрыла машины Серхио Переса, Red Bull RB16B

В Мексике у команды начались предвестники будущих проблем: пришлось усиливать внешние части верхней плоскости и район S-образных прорезей в торцевой пластине (указаны стрелками).

Заднее антикрыло Red Bull RB16B, Гран При США Иллюстрация: Джорджо Пиола

Спустя неделю на кочковатой трассе в Остине главные плоскости крыла стали разрушаться от тряски. Команде пришлось усиливать их (эти области показаны желтым)…

Машина Серхио Переса, Red Bull RB16B, в гараже

…устанавливая самые настоящие заплаты.

Сравнение вариантов DRS на Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Под конец чемпионата, в самый разгар схватки за титулы, на Red Bull начались новые проблемы с задним крылом: на этот раз они затронули систему DRS. В Катаре на машине Переса привод клинило в открытом положении, и верхняя плоскость начинала вибрировать. Ситуация усложнялась тем, что этот механизм имеет омологацию, потому просто так его конструкцию менять нельзя.

Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B

Первым делом сомнительные места были усилены, чтобы исключить влияние деформации…

Сравнение вариантов DRS на Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

…после чего команде пришлось искать постоянное решение в условиях жестких ограничений: она переделала крепление плоскости к торцевым пластинам, нижнюю ветвь привода DRS и металлический элемент, связывающий плоскость с верхним приводом (отличия показаны стрелками).

Варианты диффузора Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Монако Red Bull дополнила кромки с внешней стороны диффузора зубчатой накладкой, Tоторая создавала многочисленные завихрения. Ее получила только машина Макса Ферстаппена.

Диффузор Red Bull RB16B

Позже зубчики появились уже на самом углепластике, причем по всей длине кромки. Их же можно обнаружить на небольших крылышках по бокам от задней защитной структуры. Эту версию Макс также получил раньше напарника.

Варианты конфигурации охлаждения Red Bull RB16B

Как и соперники, Red Bull увеличивала отверстия в задней части понтонов по мере необходимости. Самыми крупными они были в Мехико.

Детали силовой установки Honda на Red Bull RB16B Фото: Джорджо Пиола

В завершение приведем несколько сочных кадров RB16B. Начнем с мотора Honda с фирменными радиаторами поверх него.

Коробка передач и задняя подвеска Red Bull RB16B

Здесь видно заднюю часть машины, которая отсоединена от монокока с двигателем. Отлично видно крепление заднего крыла в виде двух арок – обычно через них проходит выхлопная труба. Та сторона коробки, с которой находится механик – передняя по ходу движения машины.

Кокпит Макса Ферстаппена, Red Bull Racing RB16B Фото: Эрик Юниус

Руль в кокпите. Россыпь кнопок и тумблеров занимает почти все доступное место. Слева даже в 2022 году приколота схема трассы.

Колесный диск Red Bull RB16B Фото: Джорджо Пиола

Хитрая форма поверхности колесного диска нужна для того, чтобы контролировать передачу тепла. С 2022 года Формула 1 получит единого поставщика диcков, компанию BBS, и подобные решения останутся в истории.

Проверка заднего крыла Red Bull RB16B Фото: Джорджо Пиола

Когда требуется убедиться, что зазор при открытом крыле системы DRS не превышает регламентных 85 мм, в командах используют вот такое нехитрое приспособление, которому нашлось место даже в век высоких технологий.