Технический анализ: эволюция машины Mercedes в сезоне-2021

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Для главных фаворитов Формулы 1 последних лет сезон-2021 обещал стать легкой прогулкой: годом ранее у Mercedes просто не нашлось серьезных соперников (Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом одержали 13 побед из 17 возможных), а стабильность правил подсказывала, что едва ли расстановка сил претерпит серьезные изменения.

Но совсем незначительное изменение – подрезка части днища перед задними колесами – стала для команды ошеломляющим ударом. Много лет концепция длинного днища с равным дорожным просветом на всем протяжении верой и правдой служила Mercedes, но именно она вдруг стала слабым местом, приведя к серьезной потере прижимной силы.

В итоге вместо легкой прогулки подопечным Тото Вольфа пришлось вступить в отчаянную драку с Red Bull – и хотя Кубок конструкторов в итоге удалось отстоять, титул в личном зачете ускользнул от Льюиса Хэмилтона.

Надо признать, что даже в пылу этой битвы Mercedes выделяла довольно скудные ресурсы на совершенствование своей машины, делая главную ставку на подготовку к 2022 году. Последний серьезный пакет доработок W12 получила еще летом в Сильверстоуне. Прощаясь с сезоном-2021, давайте вспомним главные решения чемпионов мира.

Читайте также: Mercedes первой в Ф1 завела мотор на машине 2022 года

Сравнение передних тормозных воздухозаборников Mercedes AMG F1 W11 и W12 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Зимой прежняя Г-образная форма тормозных воздухозаборников уступила место L-образной – а вот структура разделения на внутренние каналы осталась сложной.

Детали днища Mercedes AMG F1 W12 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Отличительной особенностью новой машины стала форма кромки днища с несколькими изогнутыми вверх участками.

Детали днища Mercedes AMG F1 W12 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Прежде Mercedes использовала «закрытые прорези» (такие, чтобы их не было видно при взгляде сверху – показаны во врезке), но правила 2021 года запретили этот подход. Ответом Mercedes, помимо волнообразной кромки (1), стал Z-образный вырез (2), сразу скопированный соперниками, и изгиб края днища вверх перед задними колесами (3) с многочисленными элементами для контроля потоков.

Детали днища Mercedes W12

Здесь можно подробнее рассмотреть конфигурацию днища перед задними колесами. Обратите внимание, что шина задевает углепластиковые элементы. Это происходит из-за того, что автомобиль везут на тележках, а потому колесо опустилось ниже своего нормального положения.

Детали днища Mercedes W12 Фото: Джорджо Пиола

По ходу сезона в глубине за колесом появился новый продольный бортик (показан стрелкой).

Днище Mercedes AMG F1 W12 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Вид сверху позволяет оценить, что Z-образный вырез у Mercedes имеет довольно скромные размеры, причем начинается в том месте, где кромка уже понемногу уходит внутрь в соответствии с новыми правилами.

Детали днища Mercedes W12

На этом кадре видно как Z-образный вырез, так и две группы треугольных «плавничков», которые появились на W12 в Сильверстоуне.

Детали переднего антикрыла Mercedes W12

Горизонтальный элемент с внешней стороны от торцевой пластины переднего крыла чуть изогнут вверх в передней части. Когда крыло лежит на земле, это видно особенно четко. Обратите внимание на особое покрытие передней кромки – оно призвано помешать налипанию кусочков резины.

Сравнение вариантов переднего крыла Mercedes W12 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В целом переднее крыло оставалось неизменным практически весь сезон. В Сочи команда привезла вариант с иным профилем дальнего закрылка и чуть смещенным регулятором угла атаки, который отделяет неподвижную (внешнюю) часть элемента от регулируемой (внутренней). Новинку опробовали в пятницу и вернулись к традиционному варианту.

Варианты передней подвески Mercedes AMG F1 W12 (Монако / стандартная) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для Монако, где особенности городской трассы требуют увеличить угол поворота колес, Mercedes подготовила доработанную переднюю подвеску.

Варианты передней подвески Mercedes AMG F1 W12 (Монако / стандартная) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Изменения затронули нижний треугольный рычаг и рулевую тягу, чтобы освободить дополнительное место для поворота колеса.

Задняя часть руля Mercedes AMG F1 W12, Гран При Франции Иллюстрация: Джорджо Пиола

После Баку, где Льюис упустил победу из-за случайно нажатой кнопки активации особого режима работы тормозов, команда видоизменила руль, смонтировав защиту от подобных ситуаций на будущее (во врезке).

Руль Mercedes W12 Фото: Mercedes AMG

С лицевой стороны руль W12 можно назвать максимально «упакованным» всевозможными переключателями и регуляторами. Главная нагрузка возложена на три «крутилки» в центре»…

Детали руля Mercedes W12 Фото: Mercedes AMG

…которые отвечают за десятки, если не сотни всевозможных настроек. Главное предназначение левой (желтой) – переключение между тактическими опциями, центральная отвечает за параметры шасси и показания дисплея на руле, правая (зелено-голубая) – за режимы работы силовой установки.

Область дефлекторов Mercedes AMG F1 W12 (старая версия) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Область дефлекторов серьезно обновили в рамках того самого большого пакета для британского Гран При. Вот как все выглядело до этого…

Область дефлекторов Mercedes AMG F1 W12 (новая версия) Иллюстрация: Джорджо Пиола

…а вот как стало после. Горизонтальные «жалюзи» удлинились и заняли место расположенной перед ними вертикальной стойки. Вертикальный элемент у края понтона, прежде переходивший в горизонтальную деталь и образующий с ней единую «арку», теперь оказался отделен прорезью в верхней части. Снизу его крепление к днищу тоже стало иным.

Одновременно остались в прошлом «волны» у края днища, параллельный кромке горизонтальный элемент был разделен на два, а за ними появились группы треугольных «плавничков», которые мы уже упоминали.

Детали области дефлектора Mercedes W12

Обновления на реальном фото. Хорошо видна нижняя часть конфигуратора потоков, где прорезь в нижней части получила сверху своего рода козырек.

Заднее антикрыло Mercedes AMG F1 W12, Гран При Азербайджана, машина Валттери Боттаса Иллюстрация: Джорджо Пиола

На Гран При Азербайджана, где трасса требует компромисса между скоростью на прямых и прижимом в медленных поворотах, Mercedes опробовала два варианта заднего крыла. У Валттери Боттаса была конфигурация с двумя пилонами и более рельефной главной плоскостью…

Заднее антикрыло Mercedes AMG F1 W12, Гран При Азербайджана, машина Льюиса Хэмилтона Иллюстрация: Джорджо Пиола

…а Льюис Хэмилтон использовал более «быстрый» вариант на единственном центральном пилоне. Что интересно, после тренировок оба гонщика предпочли оставить разные крылья до конца уик-энда.

Варианты заднего антикрыла Mercedes W12, Гран При Бельгии Иллюстрация: Джорджо Пиола

Команда продолжила эксперименты в Спа, вновь разделив программы пилотов. На этот раз отличий было меньше: у Хэмилтона (справа вверху) с малой плоскости сняли концевую кромку. Но в субботу зарядили дожди, потому на квалификацию и «гонку» Льюис и Валттери получили одинаковые крылья с увеличенным прижимом (внизу): с более рельефной основной плоскостью и не такими большими вырезами во вспомогательной.

Заднее антикрыло Mercedes W12, Гран При Италии Фото: Джорджо Пиола

На самой быстрой трассе в Монце на W12 в первый и единственный раз появилась вот такая версия крыла с предельно малым углом атаки.

Варианты заднего антикрыла Mercedes W12 (Саудовская Аравия и Азербайджан / Британия и Бельгия) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Версия заднего крыла для быстрых трасс – ее проще всего отличить по единственному центральному пилону – имела два варианта. В Сильверстоуне и Спа (справа на иллюстрации) площадь малой плоскости за счет вырезов была больше, чем в Баку и Джидде. Соответственно, тот вариант, что слева, давал больше скорости на прямых, но меньше прижима.

Варианты охлаждения Mercedes W12 Фото: Джорджо Пиола

Для контроля за температурой внутри понтонов в Ф1 традиционно используют вентиляционные панели в зоне крепления дуги Halo и отверстие по соседству. Их размеры можно менять, исходя из требований конкретной трассы.

Детали задней части Mercedes W12

Диффузор Mercedes оставался фактически неизменным весь сезон. В глубине, за пилонами крыла, можно рассмотреть хитрое крепление Т-крыла, которое на W12 имело Y-образную форму с Т-образным усилением внизу.

Узел крепления заднего колеса Mercedes W12

Карбоновые «барабаны», закрывающие тормозные механизмы, традиционно меняют свою форму, исходя из того, в какой степени необходимо прогревать шины или же – напротив – беречь их от перегрева. Здесь же хорошо видно воздухозаборник задних тормозов, интегрированный в приподнятое крепление верхнего рычага подвески.

Колесный диск Mercedes W12 Фото: Джорджо Пиола

Даже колесные диски, которые в 2021 году еще не были унифицированными, команды Ф1 используют для извлечения выгоды. Ободок, изображенный на этом фото, помогает протеканию воздуха насквозь через колесо.

Заднее колесо Mercedes W12

Ребристая поверхность диска тоже сделана не ради красоты. Это способ увеличить площадь его поверхности – и, соответственно, способность отводить больше тепла. Этакий вращающийся радиатор, который может разгоняться до 350 км/ч.