Технический анализ: эволюция машины McLaren в сезоне-2021

Пережив годы сотрудничества с Honda и поднявшись в сезоне-2020 до третьей позиции в Кубке конструкторов, коллектив из Уокинга не смог удержаться на занятых позициях по итогам прошлого года и пропустил соперников из Ferrari.

Несмотря на это, прошедший чемпионат никак нельзя занести McLaren в пассив. Если бы Даниэль Риккардо потратил на адаптацию к MCL35M не полгода, а чуть меньше, команда наверняка удержалась бы в тройке сильнейших. Впрочем, австралиец сполна дал все ответы в Монце, а его напарник Ландо Норрис вообще стал в 2021-м одной из главных звезд второго плана.

Пять подиумов и два лучших круга в гонках подтверждают, что McLaren по праву была одним из лидеров в весьма конкурентной средней группе. Вот какие технические решения позволили добиваться от оранжевой машины хорошей скорости.

Детали диффузора McLaren MCL35M Иллюстрация: Джорджо Пиола

Еще до старта сезона в McLaren нашли возможность обойти требования регламента в области диффузора. Зимой FIA обязала команды подрезать в нижней части на 50 мм направляющие для воздушных потоков, чтобы снизить прижимную силу.

Но конструкторы команды чуть продлили днище назад, и формально две внутренние направляющие стали его частью – а потому новые ограничения не имеют над ними силу.

Сравнение вариантов днища McLaren MCL35M Иллюстрация: Джорджо Пиола

McLaren первой из команд Ф1 опробовала «подрезанное» днище – еще на тренировке Гран При Бельгии 2020 года. На MCL35M первое время использовался простой диагональный вырез (сверху), и только на Гран При Испании команда внедрила по примеру соперников Z-образную кромку (внизу), которая оказалась более эффективным решением.

Детали днища McLaren MCL35M Фото: Джорджо Пиола

Чуть позже в месте выреза появилась россыпь «плавничков», установленных под различными углами, для лучшего контроля за потоками. Если что, передняя часть машины на фото слева.

Детали переднего антикрыла McLaren MCLM35M Иллюстрация: Джорджо Пиола

Горизонтальный элемент с внешней стороны торцевой пластины переднего крыла еще со времен MCL35 в 2020 году имел два характерных отличия для работы с потоками и формирования нужного распределения давления: это сложная форма внешней кромки и изменение профиля от почти плоского спереди до выраженной арки в задней части.

Детали переднего антикрыла McLaren MCL35M Иллюстрация: Джорджо Пиола

В сезоне-2021, сменив спонсорские цвета, само крыло осталось практически неизменным. Здесь показана версия, у которой ради снижения лобового сопротивления подрезан дальний закрылок каскада – причем только с внутренней стороны, где угол атаки можно регулировать (показана красной стрелкой).

Область дефлекторов McLaren MCL35M, Гран При Эмилии-Романьи Фото: Джорджо Пиола

По ходу сезона-2020 область дефлекторов на McLaren подверглась значительным переделкам, в том числе навеянным удачными находками соперников. К последним можно отнести «жалюзи» у края понтона, а также разрыв между вертикальным конфигуратором потока и его горизонтальным продолжением чуть выше. Это же касается пары U-образных крылышек в передней части дефлектора.

Эта же конфигурация использовалась в первых гонках 2021 года.

Область дефлекторов McLaren MCL35M Фото: Джорджо Пиола

Затем последовали новые изменения: команда установила верхний горизонтальный элемент (показан красной стрелкой), под которым нашлось место лишь одному более компактному крылышку. У кромки днища появились небольшие «плавнички», направляющие потоки воздуха наружу (показаны зеленой стрелкой).

Одновременно, так как кузовные панели MCL35M стали более «обтягивающими», и нагрузка на систему охлаждения выросла, появилась вентиляционная панель на боковине кокпита (показана синей стрелкой).

Детали области кокпита McLaren MCL35M Фото: Джорджо Пиола

Панель использовалась на тех этапах, где в ней возникала необходимость. В качестве примера можно взять этот кадр из жаркого Катара.

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35M Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Нельзя утверждать наверняка, что цвет аэродинамической краски для заднего крыла и соседних деталей в McLaren выбирали, отталкиваясь от шлема Ландо Норриса. Но вышло очень близко по оттенку.

Область дефлекторов McLaren MCL35M Фото: Джорджо Пиола

Вернемся к области дефлекторов. Чтобы поддерживать стабильной величину зазоров, которые необходимы для соблюдения буквы правил, на MCL35M использованы многочисленные металлические фиксаторы. Как показывает практика, с течением времени сложная составная деталь имеет свойство понемногу «расшатываться».

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35M Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На Гран При Венгрии область дефлекторов также обильно залили краской, чтобы сравнить данные из аэродинамической трубы и систем CFD с картиной распределения воздушных потоков на реальной трассе.

Руль McLaren MCL35M

В сравнении с соперниками конфигурацию руля McLaren следует признать довольно простой. И кнопок и многопозиционных переключателей в его центральной части меньше, чем на других машинах пелотона – а вот «крутилок», которыми гонщик оперирует большими пальцами, больше.

Детали днища McLaren MCL35M

К Гран При Австрии на днище перед задними колесами у McLaren появились Г-образные открылки (показаны стрелкой во врезке).

Детали заднего антикрыла McLaren MCL35M Фото: Джорджо Пиола

У McLaren и прежде были S-образные прорези в торцевых пластинах заднего крыла – уже мало кто помнит, но вообще-то их придумали в свое время в команде Haas, – а на этапе в Ле-Кастелле команда дополнила их похожим решением в нижней части пластины. Но эта версия оставалась на машине недолго.

Заднее антикрыло McLaren MCL35M, Гран При Италии Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Монце команда использовала настолько компактную верхнюю плоскость заднего крыла, что даже не заняла все разрешенное для нее регламентом место (выделено желтым).

Заднее антикрыло McLaren MCL35M, Гран При России Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для сравнения – так выглядит конфигурация с высоким (но все же не максимальным) прижимом, дополненная Т-крылом…

Заднее антикрыло McLaren MCL35M Фото: Джорджо Пиола

…или она же на реальном фото – в данном случае, на этапе в Турции.

Тормозные механизмы McLaren MCL35M Иллюстрация: Джорджо Пиола

Еще одно сравнение конфигураций: так тормозные механизмы переднего колеса выглядят без пластиковой крышки-«барабана». Видны различные воздуховоды, тормозной диск с вогнутой поверхностью торца, элементы подвески.

Тормозные механизмы McLaren MCL35M Иллюстрация: Джорджо Пиола

Стоит установить «барабан» – и разглядывать останется только форму его поверхности, где сформированы прорези и каналы для воздуха. Строго говоря, есть и еще одно отличие – желтый колпачок на конце оси.

Вариации конфигурации охлаждения McLaren MCL35M

По ходу сезона-2021 McLaren использовала не менее четырех конфигураций кузовных панелей с разной эффективностью охлаждения. Каждый вариант имеет свое соотношение аэродинамической эффективности и способности отводить горячий воздух из понтонов.

Даниэль Риккардо за рулем McLaren MCL35M Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

В сырую погоду аэродинамика машин Формулы 1 становится предельно наглядной – здесь можно увидеть завихрение, возникающее на стыке плоскости и торцевой пластины заднего крыла.

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