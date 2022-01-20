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Технический анализ: эволюция машины McLaren в сезоне-2021

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

По ходу всего чемпионата наш технический эксперт Джорджо Пиола внимательно следил за доработками разных шасси. Пришла очередь рассказать о McLaren

Технический анализ: эволюция машины McLaren в сезоне-2021

Пережив годы сотрудничества с Honda и поднявшись в сезоне-2020 до третьей позиции в Кубке конструкторов, коллектив из Уокинга не смог удержаться на занятых позициях по итогам прошлого года и пропустил соперников из Ferrari.

Несмотря на это, прошедший чемпионат никак нельзя занести McLaren в пассив. Если бы Даниэль Риккардо потратил на адаптацию к MCL35M не полгода, а чуть меньше, команда наверняка удержалась бы в тройке сильнейших. Впрочем, австралиец сполна дал все ответы в Монце, а его напарник Ландо Норрис вообще стал в 2021-м одной из главных звезд второго плана. 

Пять подиумов и два лучших круга в гонках подтверждают, что McLaren по праву была одним из лидеров в весьма конкурентной средней группе. Вот какие технические решения позволили добиваться от оранжевой машины хорошей скорости.

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Детали диффузора McLaren MCL35M

Детали диффузора McLaren MCL35M

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Еще до старта сезона в McLaren нашли возможность обойти требования регламента в области диффузора. Зимой FIA обязала команды подрезать в нижней части на 50 мм направляющие для воздушных потоков, чтобы снизить прижимную силу. 

Но конструкторы команды чуть продлили днище назад, и формально две внутренние направляющие стали его частью – а потому новые ограничения не имеют над ними силу. 

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Сравнение вариантов днища McLaren MCL35M

Сравнение вариантов днища McLaren MCL35M

Иллюстрация: Джорджо Пиола

McLaren первой из команд Ф1 опробовала «подрезанное» днище – еще на тренировке Гран При Бельгии 2020 года. На MCL35M первое время использовался простой диагональный вырез (сверху), и только на Гран При Испании команда внедрила по примеру соперников Z-образную кромку (внизу), которая оказалась более эффективным решением.

Детали днища McLaren MCL35M

Детали днища McLaren MCL35M

Фото: Джорджо Пиола

Чуть позже в месте выреза появилась россыпь «плавничков», установленных под различными углами, для лучшего контроля за потоками. Если что, передняя часть машины на фото слева. 

Детали переднего антикрыла McLaren MCLM35M

Детали переднего антикрыла McLaren MCLM35M

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Горизонтальный элемент с внешней стороны торцевой пластины переднего крыла еще со времен MCL35 в 2020 году имел два характерных отличия для работы с потоками и формирования нужного распределения давления: это сложная форма внешней кромки и изменение профиля от почти плоского спереди до выраженной арки в задней части.

Детали переднего антикрыла McLaren MCL35M

Детали переднего антикрыла McLaren MCL35M

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В сезоне-2021, сменив спонсорские цвета, само  крыло осталось практически неизменным. Здесь показана версия, у которой ради снижения лобового сопротивления подрезан дальний закрылок каскада – причем только с внутренней стороны, где угол атаки можно регулировать (показана красной стрелкой).

Область дефлекторов McLaren MCL35M, Гран При Эмилии-Романьи

Область дефлекторов McLaren MCL35M, Гран При Эмилии-Романьи

Фото: Джорджо Пиола

По ходу сезона-2020 область дефлекторов на McLaren подверглась значительным переделкам, в том числе навеянным удачными находками соперников. К последним можно отнести «жалюзи» у края понтона, а также разрыв между вертикальным конфигуратором потока и его горизонтальным продолжением чуть выше. Это же касается пары U-образных крылышек в передней части дефлектора.

Эта же конфигурация использовалась в первых гонках 2021 года. 

Область дефлекторов McLaren MCL35M

Область дефлекторов McLaren MCL35M

Фото: Джорджо Пиола

Затем последовали новые изменения: команда установила верхний горизонтальный элемент (показан красной стрелкой), под которым нашлось место лишь одному более компактному крылышку. У кромки днища появились небольшие «плавнички», направляющие потоки воздуха наружу (показаны зеленой стрелкой).

Одновременно, так как кузовные панели MCL35M стали более «обтягивающими», и нагрузка на систему охлаждения выросла, появилась вентиляционная панель на боковине кокпита (показана синей стрелкой).

Детали области кокпита McLaren MCL35M

Детали области кокпита McLaren MCL35M

Фото: Джорджо Пиола

Панель использовалась на тех этапах, где в ней возникала необходимость. В качестве примера можно взять этот кадр из жаркого Катара. 

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35M

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35M

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Нельзя утверждать наверняка, что цвет аэродинамической краски для заднего крыла и соседних деталей в McLaren выбирали, отталкиваясь от шлема Ландо Норриса. Но вышло очень близко по оттенку.

Область дефлекторов McLaren MCL35M

Область дефлекторов McLaren MCL35M

Фото: Джорджо Пиола

Вернемся к области дефлекторов. Чтобы поддерживать стабильной величину зазоров, которые необходимы для соблюдения буквы правил, на MCL35M использованы многочисленные металлические фиксаторы. Как показывает практика, с течением времени сложная составная деталь имеет свойство понемногу «расшатываться».

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35M

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35M

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На Гран При Венгрии область дефлекторов также обильно залили краской, чтобы сравнить данные из аэродинамической трубы и систем CFD с картиной распределения воздушных потоков на реальной трассе.

Руль McLaren MCL35M

Руль McLaren MCL35M

В сравнении с соперниками конфигурацию руля McLaren следует признать довольно простой. И кнопок и многопозиционных переключателей в его центральной части меньше, чем на других машинах пелотона – а вот «крутилок», которыми гонщик оперирует большими пальцами, больше. 

Детали днища McLaren MCL35M

Детали днища McLaren MCL35M

К Гран При Австрии на днище перед задними колесами у McLaren появились Г-образные открылки (показаны стрелкой во врезке).

Детали заднего антикрыла McLaren MCL35M

Детали заднего антикрыла McLaren MCL35M

Фото: Джорджо Пиола

У McLaren и прежде были S-образные прорези в торцевых пластинах заднего крыла – уже мало кто помнит, но вообще-то их придумали в свое время в команде Haas, – а на этапе в Ле-Кастелле команда дополнила их похожим решением в нижней части пластины. Но эта версия оставалась на машине недолго. 

Заднее антикрыло McLaren MCL35M, Гран При Италии

Заднее антикрыло McLaren MCL35M, Гран При Италии

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Монце команда использовала настолько компактную верхнюю плоскость заднего крыла, что даже не заняла все разрешенное для нее регламентом место (выделено желтым).

Заднее антикрыло McLaren MCL35M, Гран При России

Заднее антикрыло McLaren MCL35M, Гран При России

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для сравнения – так выглядит конфигурация с высоким (но все же не максимальным) прижимом, дополненная Т-крылом…

Заднее антикрыло McLaren MCL35M

Заднее антикрыло McLaren MCL35M

Фото: Джорджо Пиола

…или она же на реальном фото – в данном случае, на этапе в Турции. 

Тормозные механизмы McLaren MCL35M

Тормозные механизмы McLaren MCL35M

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Еще одно сравнение конфигураций: так тормозные механизмы переднего колеса выглядят без пластиковой крышки-«барабана». Видны различные воздуховоды, тормозной диск с вогнутой поверхностью торца, элементы подвески. 

Тормозные механизмы McLaren MCL35M

Тормозные механизмы McLaren MCL35M

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Стоит установить «барабан» – и разглядывать останется только форму его поверхности, где сформированы прорези и каналы для воздуха. Строго говоря, есть и еще одно отличие – желтый колпачок на конце оси.

Вариации конфигурации охлаждения McLaren MCL35M

Вариации конфигурации охлаждения McLaren MCL35M

По ходу сезона-2021 McLaren использовала не менее четырех конфигураций кузовных панелей с разной эффективностью охлаждения. Каждый вариант имеет свое соотношение аэродинамической эффективности и способности отводить горячий воздух из понтонов.

Даниэль Риккардо за рулем McLaren MCL35M

Даниэль Риккардо за рулем McLaren MCL35M

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

В сырую погоду аэродинамика машин Формулы 1 становится предельно наглядной – здесь можно увидеть завихрение, возникающее на стыке плоскости и торцевой пластины заднего крыла. 

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