Технический анализ: эволюция машины Ferrari в сезоне-2021

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Провал 2020 года стал болезненным ударом по самолюбию команды из Маренелло. Про худший сезон легендарной команды за 40 лет не рассказал только ленивый. Потому важно было как можно лучше поработать следующей зимой, использовав все отведенные правилами возможности для переделок шасси – а затем не забывать про улучшения по ходу сезона.

С первой частью задачи конструкторы справились: переделав заднюю часть машины, они избавили SF21 от врожденной слабости ее предшественницы SF1000.

Чемпионат-2021 прошел для Ferrari под знаком отчаянного сражения с McLaren за третью строчку в Кубке конструкторов. И хотя – в отличие от соперников – Карлосу Сайнсу с Шарлем Леклером так и не удалось хотя бы раз одержать победу, оба стабильно зарабатывали очки. Всего четырежды за сезон в первой пятерке Гран При не было ни одного представителя Скудерии, и на фоне взлетов и падений McLaren это стало залогом успеха.

Также важно отметить, что в пяти последних гонках Ferrari буквально разгромила конкурентов из Уокинга, заработав 73 очка против 21. Во многом добиться этого позволили именно доработки машины по ходу сезона.

Детали конструкции задней части Ferrari SF21 Фото: Джорджо Пиола

Чтобы исправить главную слабость машины 2020 года, конструкторы задействовали два жетона и приподняли дифференциал на 30 мм. Казалось бы, совсем немного – но это улучшило работу диффузора, добавило прижима сзади, сделало машину более сбалансированной и позволило ей гораздо лучше справляться с медленными поворотами. Поул Леклера в Монако стал наглядным тому подтверждением.

Сравнение носовых обтекателей Ferrari SF21 и SF1000 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Хотя главные переделки зимой затронули задок машины, спереди тоже произошли заметные изменения: конструкторы сблизили пилоны антикрыла, чтобы оставить больше места для протекания воздуха в сторону дефлекторов и понтонов.

Детали носового обтекателя Ferrari SF21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Той же цели служат небольшие крылышки по бокам носового обтекателя SF21, перенаправляющие потоки вниз.

Детали носового обтекателя Ferrari SF21

Вот как эти детали выглядят на реальной машине. Рядом находится выходное отверстие S-воздуховода.

Детали днища Ferarri SF21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Команда работала с днищем в спецификации 2021 года еще по ходу тренировок Гран При в предшествующем сезоне. И первоначально подготовила как раз такое решение, как задумывали разработчики правил: с «подвернутым» краем и несколькими сериями небольших крылышек.

Та из них, что расположена перед самым колесом, соединялась горизонтальной перемычкой с продольной направляющей, а еще чуть дальше можно рассмотреть три небольших «плавничка» (показаны стрелкой).

Днище Ferrari SF21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Имоле Скудерия перешла на Z-образную кромку днища, разместив в месте выреза небольшой «плавничок» для контроля за потоками.

Сравнение деталей днища Ferrari SF21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В дальнейшем команда экспериментировала с конфигурацией элементов перед задними колесами, перепробовав несколько вариантов.

Детали днища Ferrari SF21

Три Г-образных элемента, которые в какой-то момент пропали было с кромки днища, в дальнейшем вернулись на свое место.

Носовой обтекатель Ferrari SF21, вид снизу Фото: Джорджо Пиола

Под носовым обтекателем Ferrari можно обнаружить небольшой сплиттер (выделен желтым), который помогает бороться с турбулентностью набегающего воздуха. Сразу позади него можно рассмотреть небольшое входное отверстие воздухозаборника.

Варианты переднего антикрыла Ferrari SF21 Фото: Джорджо Пиола

По ходу сезона Скудерия использовала два варианта переднего крыла, которые отличались формой горизонтального элемента с внешней стороны торцевой пластины, а также расположением регулятора угла атаки, который отделяет внешнюю (стационарную) часть закрылков от внутренней (регулируемой).

Сравнение вариантов переднего антикрыла Ferrari SF21

К домашней гонке в Монце конструкторы изменили геометрию закрылков. Любопытно, что вместо классического решения с уменьшением хорды самого дальнего элемента решено было подрезать предпоследний (на нижнем фото).

Детали передней подвески Ferrari SF21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В передней подвеске SF21, которую мы имеем возможность рассмотреть в деталях благодаря замечательным иллюстрациях Джорджо Пиолы, для улучшения кинематических характеристик использована вынесенная точка сопряжения ступицы с диагональным рычагом (показана стрелкой). При этом конструкторы не использовали популярное решение с приподнятым креплением верхнего треугольного рычага.

Сама ступица на удивление ажурна, что продиктовано необходимостью экономить вес.

Сравнение тормозных «барабанов» Ferrari SF21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Обычно все эти детали скрыты в глубине тормозных механизмов, дополнительно закрытых снаружи кожухом–«барабаном». Их у Ferrari было несколько для разных требований к теплопередаче и аэродинамике. Справа вы можете видеть классическую закрытую версию, а в левой сформирован крупный канал для протекания воздуха наружу.

Экспериментальный тормозной диск Ferrari SF21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Была даже вот такая версия с вырезом в «барабане», позволяющая максимально эффективно отводить тепло. Но нам она интересна не этим: в Мексике Ferrari опробовала новые тормозные диски с уменьшенным количеством вентиляционных отверстий. Они потребовались для проверки эффективности нового материала, которые отличается улучшенной термоустойчивостью – собранные данные пригодились специалистам Brembo при подготовке к сезону 2022 года.

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF21 Фото: Джорджо Пиола

Если возвращаться к «барабанам», то для прогрева их внутренних элементов перед выездом на трассу Ferrari использует специальный дополнительный кожух с мощным феном.

Область дефлекторов Ferrari SF21

Область дефлекторов на SF21 можно назвать классической для машин этого поколения: множество деталей разных форм и размеров причудливо переплетаются в погоне за аэродинамической эффективностью.

Обратите внимание на «жалюзи» слева – его элементы не строго параллельны, а меняют свой угол, чтобы наиболее оптимально взаимодействовать с протекающими тут потоками.

Область дефлекторов Ferrari SF21

Также обращает на себя внимание «дверная ручка», сверкающая металлом на фоне окружающего углепластика. Она нужна для соблюдения геометрии элементов.

Детали верхнего воздухозаборника Ferrari SF21

В рамках того пространства, что регламент отводит для элементов верхнего воздухозаборника, конструкторы Ferrari расположили два вертикальных «плавничка» для борьбы с турбулентностью. Они перекочевали на SF21 c прошлогодней SF1000.

Детали верхнего воздухозаборника Ferrari SF21

Поверх камеры FIA Скудерия устанавливала по ходу тренировок Гран При собственные фиксирующие устройства – на этом фото тщательно скрытые специальным фирменным чехлом, да еще и дополненные мешочком сухого льда.

Заднее антикрыло Ferrari SF21, Гран При Испании Иллюстрация: Джорджо Пиола

На медленных трассах команда использовала вот эту конфигурацию заднего крыла с большой главной плоскостью и Т-крылом с двумя плоскостями.

Заднее антикрыло Ferrari SF21, Гран При Азербайджана Иллюстрация: Джорджо Пиола

Когда важна была максимальная скорость, SF21 получала крыло с не столь рельефной главной плоскостью и без Т-крыла.

Детали заднего антикрыла Ferrari SF21 Фото: Джорджо Пиола

На этом фото, сделанном в Спа, на элементы крыла нанесены яркие наклейки. Это сделано по указанию FIA, которая таким образом контролирует деформации крыла в условиях реальной трассы.

Заднее антикрыло Ferrari SF21, первая тренировка Гран При Азербайджана Иллюстрация: Джорджо Пиола

Существовал и промежуточный вариант заднего крыла, у которого главная плоскость поднималась к торцевым пластинам. Это позволяет обеспечить компромисс между прижимом и скоростью на прямых.

Детали задней части Ferrari SF21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В осенних гонках команда также экспериментировала с торцевыми пластинами крыла, подрезая из снизу в задней части (традиционная версия показана во врезке).

Детали задней части Ferrari SF21 Фото: Джорджо Пиола

Здесь видно конструктивные подробности диффузора, задней подвески и выхлопной системы на Гран При США. В глубине диффузора скрыты небольшие генераторы вихря – такое решение используют многие команды.

Детали диффузора Ferrari SF21

По углам диффузора конструкторы Ferrari использовали металлические элементы, которые позволяют обеспечить взаимное расположение элементов.

Детали задней части Ferrari SF21 Фото: Джорджо Пиола

В Мехико, как легко увидеть при сравнении, отверстия для воздуха в задней части понтонов стали значительно крупнее, так как из-за разреженного воздуха среднегорья и более жарких условий нагрузка на систему охлаждения ощутимо выросла.

Варианты конфигурации охлаждения Ferrari SF21

Стоит отметить, что в целом у SF21 не было склонности к перегреву – в весенних Гран При можно было увидеть даже вот такие решения с очень скромными отверстиями в понтонах. На крайний случай команда могла открыть дополнительные вентиляционные отверстия по бокам от кокпита (во врезке), но поступала так нечасто.

Руль Ferrari SF21 Шарля Леклера Иллюстрация: Джорджо Пиола

«рабочий офис» Шарля Леклера никак не назвать простым. Даже удивительно, что это множество кнопок и переключателей способно еще и поворачивать передние колеса. Стрелка указывает на единственный подрулевой «лепесток» сцепления.

Руль Ferrari SF21 Карлоса Сайнса Иллюстрация: Джорджо Пиола

Здесь впору объявить популярную игру «найди все отличия». У Карлоса Сайнса управление сцеплением вынесено на два рычажка снизу (показаны стрелками), а вот в остальном можно найти как минимум девять мелочей, отличающих руль испанца от того, что использует его товарищ по команде.

И это, разумеется, не считая показаний дисплея. Сумеете отыскать все?

Руль Ferrari SF21 Карлоса Сайнса Иллюстрация: Джорджо Пиола

Руль Сайнса с обратной стороны. К такому расположению деталей гонщик привык еще во времена выступлений за McLaren. Если нижние «лепестки» отвечают за сцепление, то два верхних используются для переключения передач.

Матрица с датчиками на Ferrari SF21 Фото: Джорджо Пиола

В Турции Скудерия водрузила на машину матрицу с датчиками, которая по праву считается самой большой и сложной из всех аналогичных конструкций в Формуле 1.

Ferrari SF21 rear sensor detail Photo by: Giorgio Piola

Эта же матрица понадобилась вновь в Абу-Даби. Кто-то скажет, что собранная на последнем этапе сезона информация уже не принесет пользы в свете радикальной смены регламента – однако важно помнить, что командам Ф1 следует следить за корреляцией данных между аэродинамической трубой и реальными Гран При, и здесь данные никогда не бывают лишними.