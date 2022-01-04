Победа Серхио Переса в Бахрейне, четыре подиума и почти что третье место в Кубке конструкторов – после таких результатов предыдущего чемпионата казалось, что дополнительный импульс от денег Лоуренса Стролла должен как минимум вывести Aston Martin в фавориты средней группы пелотона, а то и позволить замахнуться на большее.

Но все испортила одна деталь – зимой FIA подрезала машинам днище, и темно-зеленая AMR21 сразу утратила ту прыть, которая была у розовой PR20. Машина осталась клоном Mercedes с той же концепцией малого угла склонения корпуса, но если сами чемпионы мира смогли за счет силы своего конструкторского бюро компенсировать часть потерь и спасти хотя бы Кубок конструкторов, то Aston Martin пришлось куда сложнее.

Тем не менее, проблему требовалось решать, и именно с этим была связана большая часть обновлений по ходу сезона.

Сравнение области дефлекторов Aston Martin AMR21 и Mercedes W11 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Aston Martin AMR21 стала развитием Racing Point RP20, которая, в свою очередь, была по сути полной копией Mercedes W10, модели 2019 года. В этом отношении интересно сравнить, как две команды подошли к доработкам исходной «десятки». В Брэкли построили на ее базе модель W11, а в Сильверстоуне – ту самую AMR21. При детальном изучении в области дефлекторов можно отыскать немало различий между ними.

Детали области дефлектора Aston Martin AMR21

Вот как эта область Astom Martin выглядит на реальном фото. Обратите внимание, как продолжение горизонтальных «жалюзи» словно протыкают насквозь конфигуратор потока у угла понтона – такого больше нет ни у одной команды в паддоке.

Днище Aston Martin Racing AMR21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Еще до старта сезона конструкторы Ф1 пришли к выводу, что ступенчатый вырез в днище с точки зрения аэродинамики предпочтительнее прописанного в регламенте диагонального скоса.

У Aston Martin «cтупенька» оказалась самой крупной среди всех машин 2021 года.

Эволюция днища Aston Martin AMR21 (врезки Original spec – изначальная конфигурация) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Чтобы вернуть прижимную силу в задней части шасси, Aston Martin активно дорабатывала днище. В его средней части появились шесть небольших элементов, отклоняющих потоки наружу, а перед задними колесами сначала добавили длинный дугообразный элемент (на основной иллюстрации), а затем он изменил форму, а по соседству появился еще один, перед самым колесом (показан стрелкой на нижней левой врезке).

Детали днища Aston Martin AMR21

На этом фото лучше видно итоговое решение: дугообразный элемент плавно изгибается, закрывая сверху частокол вертикальных крылышек прямоугольной формы.

Эволюция днища Aston Martin AMR21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Чуть позже в месте выреза в днище пропали три «плавничка», которые присутствовали там с самого начала (во врезке они еще есть и показаны стрелкой).

Сравнение вариантов днища Aston Martin AMR21 Фото: Джорджо Пиола

Одновременно три аналогичных элемента, расположенные в передней части днища, были дополнены четвертым (выделен зеленым на машине Лэнса Стролла, она сверху на фото).

Детали днища Aston Martin AMR21

Обратите внимание на продольные элементы сложной формы, помогающие контролировать протекание воздуха у самой кромки днища – Mercedes тоже использует это решение.

Сравнение вариантов диффузора Aston Martin AMR21 (старый / новый) Фото: Джорджо Пиола

Последний большой пакет новинок команда привезла на Гран При Австрии. Среди прочего, он затронул и геометрию кромок по углам диффузора.

Диффузор Aston Martin AMR21

Вот здесь наглядно видны те плавные закругления, которые показаны цветными линиями на предыдущем фото. Между собой кромки соединены металлическими фиксаторами, которые сохраняют зазор постоянным.

Сравнение вариантов переднего антикрыла Aston Martin AMR21 (старое / новое)

Там же, в Шпильберге, чуть иную форму получил дальний элемент переднего крыла.

Детали переднего антикрыла Aston Martin AMR21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для этапа в Спа команда подготовила особую «ломаную» версию закрылка с иным соотношением лобового сопротивления и прижимной силы. Как известно, воспользоваться им в гонке не удалось из-за отсутствия таковой.

Матрица с датчиками на переднем крыле Aston Martin AMR21 Фото: Джорджо Пиола

В Турции крыло Aston Martin вновь оказалось в центре внимания: на этот раз из-за матрицы с датчиками Киля, которая имела причудливую форму и определенное сходство с Эйфелевой башней.

Сравнение вариантов Halo Aston Martin AMR21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Чуть раньше, в Баку, команда обновила аэродинамический элемент поверх Halo, заменив используемую повсеместно деталь в форме бумеранга двумя меньшего размера. Одновременно крепления зеркал заднего вида получили зубчатую форму. Старая версия показана во врезке.

Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Вслед за Mercedes конструкторы Aston Martin внедрили диагональные бортики на торцевых пластинах заднего крыла – у Racing Point в 2020-м их не было. Чтобы они укладывались в отведенные правилами размеры, саму пластину пришлось немного сместить внутрь.

Варианты охлаждения Aston Martin AMR21

В зависимости от требований того или иного этапа вентиляционные отверстия в области Halo могли быть полностью открыты или полностью закрыты (во врезках). При этом даже на трассе в Монако, где требования к охлаждению особенно высоки, на AMR21 использовали очень небольшие отверстия для воздуха в задней части понтонов.

Колесо Aston Marin AMR21 Фото: Джорджо Пиола

Внутренняя поверхность колесного диска аккуратно рассечена множеством канавок. Это сделано ради того, чтобы увеличить ее площадь и эффективнее отводить тепло. Едва ли где-то в мире можно найти более быстрый радиатор, чем в Формуле 1.

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