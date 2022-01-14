Технический анализ: эволюция машины Alpine в сезоне-2021

После возвращения Renault в Ф1 в 2016 году результаты первое время явно шли вверх, но затем забуксовали. Однако чемпионат-2020 с тремя подиумами Даниэля Риккардо и Эстебана Окона явно вселил оптимизм, став самым результативным в новейшей истории команды по заработанным очкам.

Зимой ушедшего в McLaren австралийца сменил в Энстоуне Фернандо Алонсо, а корпоративные черно-желтые цвета уступили место бело-голубым спортивного отделения Alpine. Одновременно ушел и бессменный босс Сириль Абитбуль.

Команда слабо начала чемпионат, и хотя затем начала понемногу прибавлять, в десяти первых гонках никому из ее пилотов не удавалось финишировать выше шестого места. Но потом случилась Венгрия, где госпожа Фортуна широко улыбнулась Alpine – но едва ли не более важным стал подиум Алонсо в Катаре, добытый в реальной борьбе. Итогом сезона стало пятое место, добытое в непростой борьбе с AlphaTauri.

Вот только очков команда заработала заметно меньше, чем годом ранее, хотя гонок было на пять больше.

Эволюция днища Alpine A521

Еще до первой гонки сезона днище Alpine прошло через серию эволюционных преобразований. По ходу тестов на машине можно было увидеть как минимум четыре разных решения в области перед задними колесами (в белых врезках) и три – в месте Z-образного выреза (в голубых).

Варианты переднего антикрыла Alpine A521 Фото: Джорджо Пиола

Одновременно изменилось и переднее крыло. У более новой версии (она справа) внутренние кончики закрылков получили иную форму (выделены зеленым), торцевая пластина лишилась уголка (показан красной стрелкой), стало иным входное отверстие S-воздуховода.

Кроме того, в горизонтальной части «бивней» – придуманных в свое время Mercedes элементов в нижней части носового обтекателя – можно рассмотреть небольшой продольный бортик.

Эстебан Окон за рулем Alpine A521 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Вот тут последний видно чуть лучше…

Детали переднего антикрыла и носового обтекателя Alpine A521 Фото: Джорджо Пиола

…а этот ракурс даже позволяет говорить, что у основания бортика в «бивне» сделаны небольшие отверстия. Также отметив элементы переднего крыла: первый из них структурно является частью основной плоскости и имеет небольшую прорезь с внутренней стороны, у остальных подрезаны внутренние кончики.

Детали переднего антикрыла Alpine A521 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В таком ракурсе хорошо видны два небольших открылка в задней части в задней части горизонтального элемента. На последних кадрах наглядно видно, что вариант крыла с отрезанным уголком торцевой пластины в итоге не прижился на A521.

Детали области дефлекторов Alpine A521 Фото: Джорджо Пиола

Область дефлекторов остается на машинах Ф1 одной из самых сложных в плане детализации и конфигурации элементов. Сезон-2021 стал для них лебединой песней – в новом регламенте все эти прелести будут запрещены.

Мы уже не раз писали, что это за тонкие прорези в верхнем горизонтальном элементе, но позволим себе повторить. Регламент требует, чтобы ни один вырез в нижнем элементе не был закрыт при взгляде сверху. Поэтому конструкторы вынуждены повторять их, следуя букве правил.

Детали области дефлектора Alpine A521

На Гран При Монако Alpine привезла пакет новинок. Он включал L-образный открылок (показан красной стрелкой) и иную конфигурацию «гребенки» из небольших элементов по соседству (показаны желтым во врезке).

Узел крепления переднего колеса Alpine A521

Tормозные воздухозаборники на машинах Ф1 имеют индивидуальную конструкцию, но единый принцип: входящий воздух делится на несколько каналов, каждый их которых направляет его для охлаждения своего узла – или же позволяет пройти к внешней стороне колеса насквозь для повышения аэродинамической эффективности.

У Alpine чуть глубже главного воздухозаборника можно увидеть второй, меньшего размера.

Узел крепления заднего колеса Alpine A521

Аналогичное решение можно увидеть и сзади: позади главного воздухозаборника расположены дополнительные, выполненные заподлицо.

Варианты диффузора Alpine A521

На Гран При Испании доработки получил диффузор: прежде нижняя кромка направляющих была горизонтальной, а в новой версии стала наклонной.

Детали заднего антикрыла Alpine A521 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Очень интересная деталь в месте сопряжения плоскости заднего крыла с торцевой пластиной. Формально этот набор небольших крылышек считается частью пластины – но по своей функции это, разумеется, часть крыла. Одновременно такая конфигурация позволяет создавать полезные завихрения.

Детали заднего антикрыла Alpine A521

На Гран При Венгрии вступили в силу новые правила проверки задних крыльев на гибкость. Чтобы избежать сложностей, конструкторы дополнили изящную конструкцию торцевых пластин (во врезке) дополнительными стяжками (показаны стрелками).

Детали задней части Alpine A521

Здесь стяжки видно чуть лучше. Это снимок из Спа, где команда использовала заднее крыло для быстрых трасс.

Заднее антикрыло Alpine A521 Фото: Джорджо Пиола

А здесь мы видим версию крыла с высоким уровнем прижима (кадр сделан на триумфальном для команды этапе в Венгрии). Также внимания заслуживает Т-крыло с прорезью в верхней ветви и прообразом торцевой пластинки.

Конфигурации охлаждения Alpine A521

Как и соперники, Alpine по ходу сезона использовала несколько вариантов кузовных панелей в зависимости от нагрузки на систему охлаждения. Понятно, что большие отверстия дают возможность эффективнее отводить тепло из понтонов, но одновременно они приводят к росту лобового сопротивления. Так что для каждой трассы требовалось найти верный компромисс.

Капот двигателя Alpine A521

В Мехико, где было особенно жарко, пришлось даже сделать довольно крупный вырез в верхней части капота. Обычно это средство является крайним – его используют, когда все остальное уже не спасает от перегрева.

Варианты заднего антикрыла Alpine A521

В Джидде команда первоначально установила на А521 крыло с более высоким прижимом (сверху), но после этих тренировок заменила его на то, что ниже. У него концы плоскости приподнимаются к торцевой пластине, а значит, прижимной силы меньше.

Коробка передач и задняя подвеска Alpine A521

В заключение приведем несколько фото, на которых нет новинок, но они тоже представляют интерес. Вот коробка передач в сборе с задней подвеской. Хорошо видно, как конструкторы подняли точку крепления верхнего треугольного рычага к ступице.

Двигатель, если что, пристыковывается с правой стороны.

Детали передней части Alpine A521

Видно элементы передней подвески, тормозной цилиндр с бачком и отверстия, через которые воздух попалает в кокпит и охлаждает ноги пилота.

Руль Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Эрик Юниус

В конце можно поразглядывать руль, который использует Фернандо Алонсо. Следует признать, что много десятилетий назад, когда руль по незнанию использовали только для управления передними колесами, работа пилотов Ф1 была несколько проще.

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