Технический анализ: эволюция машины AlphaTauri в сезоне-2021

С того момента, как Toro Rosso сменила Minardi в паддоке Ф1 в 2006 году, она знала разные периоды: были успехи, включая памятные победы Феттеля и Гасли в Монце, были и довольно затяжные спады. Но, пожалуй, никогда еще подопечные Франца Тоста не были так близки к лучшей для себя пятой позиции в Кубке конструкторов, как в 2021-м.

Увы, все решила одна гонка – в Венгрии, где хаос в первом повороте сделал победителем Эстебана Окона, а его команда Alpine разом получила 37 очков. Если отбросить этот результат, то в среднем на всех остальных Гран При французы зарабатывали лишь по 5,6 балла за этап. Но это спорт, и отбросить здесь что-то из итоговой таблицы не получится.

Но даже оставшись шестой, AlphaTauri явно может занести прошедший чемпионат себе в актив. В умелых руках Пьера Гасли ее машина была очень быстра, а конструкторские решения, пусть и весьма ограниченные из-за подготовки к новому сезону, в который раз стали не копированием идей соперников, а оригинальными находками.

Детали передней подвески AlphaTauri AT02 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Команда смогла, использовав «прореху» в регламенте, установить на новую машину AT02 рулевое управление от Red Bull 2021 года – причем даже не потратив на это жетона. Главное внешнее отличие новинки в том, что рулевая тяга (показана верхней стрелкой) теперь входит в корпус машины в более высокой точке, чем прежде.

Стоит отметить, что на своей февральской презентации AlphaTauri предпочла скрыть это обновление. Правда выяснилась спустя несколько дней во время съемочного дня.

Коробка передач и задняя подвеска AlphaTauri AT02 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Аналогичным образом в Фаэнце могли поступить с коробкой передач и всей задней частью машины, однако в этом случае предпочли вместо адаптации узлов Red Bull оставить хорошо показавшие себя детали от собственной модели AT01 2020 года.

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Сравнение деталей переднего антикрыла AlphaTauri AT02, Гран При Франции Иллюстрация: Джорджо Пиола

По ходу сезона получил доработки горизонтальный элемент с внешней стороны от торцевой пластины переднего крыла. Команда экспериментировала с его формой и наличием/отсутствием отверстий в нижней части торцевой пластины, через которые воздух перетекает наружу.

Сравнение передних крыльев AlphaTauri AT01 и AT02, Гран При Италии Иллюстрация: Джорджо Пиола

Сохранив по сути прошлогоднее переднее крыло, AlphaTauri иначе подошла к созданию его спецификации для быстрой трассы в Монце. Отличия затронули как дальний закрылок, так и внутренние кончики элементов главного каскада.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02, на стартовом поле Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Область дефлекторов на AT02 решена без множества мелких деталей – просто, но вполне лаконично и эффективно.

Детали области понтонов AlphaTauri AT02 Фото: Джорджо Пиола

На этом кадре помимо традиционного для моторов Honda крупного радиатора поверх центрального воздуховода интерес представляет защитная сетка с очень мелкими ячейками, которая находится сразу за входным отверстием в понтоне и предохраняет радиатор от повреждения посторонними объектами.

Детали задней части AlphaTauri AT02

Если переместить внимание чуть назад, то хорошо видно седлообразный элемент над выхлопной трубой. Он перенаправляет поток отработанных газов вверх, усиливая его позитивное влияние на работу заднего крыла. Прежде для этого использовали специальное крылышко, получившее смешное прозвище «сиденья для обезьянки», но несколько лет назад оно попало под запрет.

Диффузор AlphaTauri AT02 Фото: Джорджо Пиола

Здесь ту же деталь видно с другой стороны – вместе с Т-крылом, имеющим две плоскости. Про диффузор можно сказать уже знакомые слова: ничего особенно сложного, но при этом эффективно.

Сравнение конфигураций охлаждения Alpha Tauri AT02

Здесь хорошо видно отличие кузовных панелей для тех этапов, где дополнительное охлаждение не требовалось (вверху), и более проблемных в этом отношении (внизу). Как и соперники, AlphaTauri могла открывать дополнительные отверстия для выхода воздуха благодаря панели у боковины кокпита (во врезке) – но эту возможность использовали крайне редко.

Заднее антикрыло AlphaTauri AT02 Фото: Джорджо Пиола

На быстрых трассах команда использовала вот эту версию заднего крыла…

Заднее антикрыло AlphaTauri AT02

…которую в случае необходимости можно было дополнительно разгрузить, сняв концевую кромку верхней плоскости.