Технический анализ: эволюция машины Alfa Romeo в сезоне-2021

В спортивном плане результаты сезона оказались для Alfa Romeo худшими за четыре года – в последний раз команда выпадала из первой восьмерки еще в 2017-м, когда носила имя Sauber. При этом квалификационные результаты у Кими Райкконена и Антонио Джовинацци были не такими и скверными, но в гонках свои шансы финн с итальянцем использовали не всегда – не говоря уж про их столкновения между собой в Португалии и Бразилии.

Красно-белая машина из Хинвиля (не особенно изменившаяся по сравнению с предшественницей) получила индекс С41 – дело в том, что «юбилейный» С40 еще раньше отдали шасси с граунд-эффектом, которое теперь понадобится в сезоне-2022. Как и другие команды из хвоста пелотона, Alfa Romeo практически остановила доработки после стартового отрезка чемпионата.

Торцевая пластина переднего антикрыла Alfa Romeo C41 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одной из самых интересных находок Alfa Romeo стала прорезь в горизонтальном элементе с внешней стороны от торцевой пластины переднего крыла. Она позволяет потокам перетекать вниз, что, в свою очередь, дает возможность снизить вредную турбулентность.

Сравнение вариантов днища Alfa Romeo C41 Иллюстрация: Джорджо Пиола

С началом предсезонных тестов выяснилось, что Z-образная кромка днища в плане аэродинамики предпочтительнее диагональной. После нескольких Гран При все команды адаптировали это решение, однако Alfa Romeo оказалась самой последней – на С41 новая геометрия появилась только в конце мая в Монако.

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C41 Фото: Джорджо Пиола

Переднее крыло C41 весьма заметно отличается от тех, что стоят на других машинах. Во-первых, в последнее время конструкторы постепенно отказываются от выраженной арки в месте сопряжения профилированного участка главной плоскости с нейтральной областью в центре – у Alfa Romeo такая арка есть.

Во-вторых, элемент с внешней стороны от торцевой пластины соперники обычно делают дугообразным, а здесь он практически плоский (отчасти из-за упомянутой прорези).

Наконец, подрезанный для снижения лобового сопротивления дальний закрылок каскада имеет довольно оригинальную ломаную форму вместо более традиционной гладкой. Внутренний кончик закрылка, как и всех остальных, подрезан.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Alfa Romeo C41

Та же деталь, вид снизу. Здесь интерес представляют расположенные близко друг к другу продольные направляющие (по правилам их не может быть больше двух с каждой стороны), металлические накладки для защиты крыла при контактах с асфальтом или поребриками, а также специальное покрытие желтого цвета, которое препятствует прилипанию кусочков отработанной резины, способных нарушить аэродинамический баланс.

Руль Alfa Romeo C41 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Руль машин Формулы 1 интересен сам по себе, потому его изображение не обязательно снабжать комментарием. Самая важная кнопка находится внизу справа – она запускает подачу жидкости из питьевого резервуара.

Передние тормоза Alfa Romeo C41

Редкий кадр, дающий возможность увидеть те самые каналы тормозных воздуховодов, которые как правило скрыты от глаз. Они обеспечивают охлаждение разных элементов, а часть воздуха просто проходит через колесо насквозь в интересах аэродинамической эффективности. Также можно разглядеть крепление рычагов подвески к ступице.

Узел крепления переднего колеса Alfa Romeo C41

Обычно все эти интересные детали спрятаны от посторонних глаз, потому можно только догадываться, что они представляют из себя. Сам воздухозаборник у Alfa Г-образный, как у McLaren. К примеру, Red Bull использует здесь совсем другую концепцию.

Узел крепления переднего колеса Alfa Romeo C41

Стоит отметить, что на предыдущем фото узел крепления колеса собран еще не до конца – не хватает кожуха-«барабана», который есть на этом фото. Обратите внимание на крепление верхнего треугольного рычага к ступице через специальную надставку – в 2021-м ее не было только у Ferrari. С внутренней стороны ступицы все отведенное правилами место занимают многочисленные открылки.

Alfa Romeo C41 bargeboards detail Photo by: Uncredited

На Гран При Испании команда привезла новую версию дефлекторов. От прежней (во врезке) она отличалась прежде всего более крупным верхним горизонтальным элементом. Разница особенно заметна в области примыкания к боковине кокпита.

Днище Alfa Romeo C41 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Замечательный кадр, позволяющий оценить масштаб днища – самой крупной единой детали машин Ф1. Структурно частями днища являются и элементы области дефлектора, и диффузор. Кроме того, как можно видеть, в днище интегрирована часть проводки. При этом его без заметного напряжения переносят два механика.

Детали элементов охлаждения Alfa Romeo C41

Подобно соперникам, в Alfa Romeo при необходимости регулировали эффективность охлаждения посредством панели у боковины кокпита и размера отверстий в задней части понтонов.

Детали силовой установки Ferrari на Alfa Romeo C41

Здесь можно видеть один из радиаторов, установленный прямо над раскаленными выхлопными трубами. Цветные шланги на фото используются только при сборке машины в четверг, чтобы залить нужные жидкости. На трассе они моментально расплавятся, не выдержав жар в подкапотном пространстве.

Также обратите внимание на пилоны заднего крыла…

Заднее антикрыло Alfa Romeo C41 Фото: Джорджо Пиола

…и сравните их вот с этой версией для Монцы. Вообще пилоны используются, чтобы нормализовать протекание потоков в сторону крыла, но на быстрой итальянской трассе плоскости последнего установлены почти горизонтально, потому и пилоны были подрезаны, чтобы не создавать лишнего лобового сопротивления.

Детали заднего антикрыла Alfa Romeo C41

Tорцевые пластины заднего крыла C41 идейно близки к решениям Ferrari и Mercedes. Обратите внимание, что нижнюю, более узкую часть крыла соединяет с широкой верхней только один весьма неширокий элемент. Тот, что расположен в передней части по соседству с ним, не соединен с нижним участком пластины – между ними оставлена прорезь.

Диффузор Alfa Romeo C41

На этом кадре, сделанном в Турции, хорошо видны небольшие генераторы вихря в глубине диффузора. Такие используют многие команды.

Диффузор Alfa Romeo C41

На быстрой трассе в Шпильберге Alfa Romeo чуть изменила конфигурацию этой области машины. Попробуйте сами отыскать отличие с предыдущим фото (правильный ответ – здесь нет небольшого открылка с горизонтальной прорезью, который был установлен под задней структурой безопасности в месте сопряжения с диффузором).