Технический анализ: эволюция машины Haas в сезоне-2021

Разумеется, особые условия сезона-2021 наложили свой отпечаток на эволюцию. С одной стороны, для экономии средств в Ф1 согласились оставить «на второй год» прежние машины, лишь подрезав им днища и проведя зимой только минимальные переделки. С другой – грядущий переход на новый регламент не оставил конструкторам серьезных ресурсов на доработку шасси уже по ходу чемпионата.

В такой ситуации главные новинки появились на предсезонных тестах и по ходу первых Гран При, после чего их количество устремилось к нулю. Что же касается команды Haas, с которой мы начинаем нашу подборку, то она даже не стала использовать жетоны доработок, а затем практически никак не пыталась улучшить свою машину.

Но кое-что интересное на VF-21 все же отыскалось.

Сравнение деталей днища Haas F1 VF-20 и VF-21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Необходимость уменьшить размеры днища привела конструкторов Haas к весьма изящному решению в области перед задними колесами. У VF-21 (во врезке) появился горизонтальный элемент над днищем, повторяющий прошлогоднее решение в новых условиях. Одновременно у внешней кромки днища сформировали небольшой вертикальный бортик для тонкой работы с потоками.

Сравнение деталей диффузора Haas F1 VF-20 и VF-21

Одновременно была скорректирована форма диффузора, который получил дополнительный излом (контур показан белой линией) и иную форму переплетающихся поверхностей в районе внешних углов.

Детали элементов охлаждения Haas VF-21

По ходу сезона команда использовала несколько вариантов вентиляционных панелей в области крепления Halo – от полностью закрытой (нижняя врезка) до максимально открытой (средняя врезка). Что касается отверстий для выхода воздуха в задней части понтонов, то едва ли не самыми крупными они были в Монако.

Механики работают с машиной Никиты Мазепина, Haas VF-21 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

В отсутствие новинок Haas оставалось только подбирать верную конфигурацию шасси из имеющихся деталей. На этом фото видна асимметричная сборка тормозных «барабанов» с учетом особенностей конкретной трассы.

Кожух переднего колеса Haas VF-21

С одной стороны открытый кожух оставляет много свободного места для протекания воздуха – в этом случае тепло более эффективно отводится от элементов тормозной системы, прогревая колесный диск, а с ним и резину.

Кожух переднего колеса Haas VF-21

С противоположной стороны «барабан» почти полностью закрыт, не считая небольших отверстий каплеобразной формы. Можно сделать вывод, что с этой стороны резина и так достаточно сильно греется, поэтому дополнительный подогрев может привести к нежелательным последствиям.

Детали области дефлектора Haas VF-21

Нельзя сказать, что сама по себе конструкция VF-21 является недостаточно проработанной или откровенно неудачной. В области дефлекторов можно рассмотреть множество мелких деталей, и в целом все вполне на уровне. Но законы Ф1 суровы: даже если ты просто прекращаешь движение вперед, то сразу оказываешься позади.

Детали переднего колеса Haas VF-21 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Уже осенью Haas опробовала на тренировке одну очень интересную деталь с прицелом на будущее: на этом кадре видно установленную поверх колеса накладку – она показывает размеры шин 2022 года, – а также очень любопытный открылок, которые не соответствует правилам-2021, но будет использоваться в новом сезоне.

С его помощью инженеры смогли собрать информацию, которая будет полезна при разработке нового шасси взамен (признаем откровенно) безнадежного VF-21.