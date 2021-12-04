Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ: эксперименты Red Bull с задним крылом
По ходу уик-энда в Джидде команды пытаются отыскать оптимальные регулировки для трассы, не похожей ни на одну другую
Первоначальные оценки показывали, что для нового городского кольца в Саудовской Аравии потребуется уровень прижимной силы ниже среднего. Понятно, что в тренировках команды опробовали как пакет с низким, так и со средним прижимом.
Особенно важно отыскать оптимум было командам Red Bull и Mercedes, которые ведут спор за чемпионские титулы. Так как технических обновлений у обеих нет уже очень давно, важнее всего получать максимум от тех элементов, которые есть в наличии.
В первый день разница в максимальной скорости на прямых составила 4 км/ч в пользу действующих чемпионов. При этом на Mercedes Льюиса Хэмилтона еще не вернули «супер-мотор», который использовался в Бразилии, а в Honda, как сообщают источники, использовали предельно консервативный режим работы своих двигателей.
После проверки вариантов черные W12 решено было оставить в конфигурации с чуть большим прижимом, а вот инженеры «Быков» во второй тренировке поставили на машину Макса Ферстаппена версию заднего крыла для Монцы (на левой иллюстрации) – ее отличают плоские торцевые пластины, главная плоскость с минимальным профилем и небольшая концевая кромка на верхней плоскости.
Это говорит, что в команде осознают нехватку максимальной скорости и пытаются компенсировать ее.
Red Bull Racing RB16B dettaglio dell'ala posteriore usata durante le Prove Libere 2 del GP dell'Arabia Saudita
Photo by: Giorgio Piola
Red Bull Racing RB16B dettaglio dell'ala posteriore più carica usata durante le Prove Libere 1 del GP dell'Arabia Saudita
Photo by: Giorgio Piola
Впрочем, пятничные данные пока не позволяют говорить о расстановке сил. Только в квалификации, когда оба гонщика смогут использовать полную мощность, станет ясно, кто же в итоге будет лидером, а кто – догоняющим. Не исключено, что разрыв в итоге окажется весьма серьезным.
В Mercedes очень рассчитывают, что Валттери Боттас сможет опередить Ферстаппена в квалификации, а в Red Bull очень рассчитывают, что смогут справиться с проблемой медленного прогрева резины, которая набирает нужную температуру только к четвертому повороту.
Сейчас решающей может оказаться любая мелочь…
Заднее антикрыло Red Bull RB16B Макса Ферстаппена
Фото: Джорджо Пиола
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