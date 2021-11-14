Технический анализ: эксперименты Red Bull с тормозами

В нынешнем сезоне из-за введения лимита бюджетов и грядущего перехода на новые правила команды давным-давно забросили серьезные доработки своих машин. Какое-то время еще можно было увидеть какие-то локальные обновления, но в концовке чемпионата осталось говорить только о выборе пакета для конкретных трасс из нескольких уже существующих вариантов.

Однако по ходу уик-энда в Мехико можно было заметить, что Red Bull продолжает локальные эксперименты в обрасти передних тормозных воздухозаборников. В пятницу изменилось распределение переборок, которые формируют отдельные каналы (показано в верхней врезке).

Как можно увидеть, в верхней части исчезла горизонтальная переборка, после чего из трех входных каналов осталось три.

Это уже пятая по счету версия этого узла в нынешнем сезоне. Такой подход отлично иллюстрирует стремление Red Bull до самого конца делать свою машину быстрее.

Одновременно изменения прошли в в конструкции «барабана» – углепластикового кожуха, который закрывает тормозные механизмы снаружи и одновременно способствует протекания воздуха от внешней стороны наружу.

В Мексике у Red Bull было два варианта «барабана», которые имели вырез, полностью или частично (в нижней врезке) покрытый теплозащитным материалом.

Такой подход защищает протекающий через вырез воздух от дополнительного нагрева, позволяя контролировать температуру колесного диска, а с ним и шины. Здесь нужен очень точный баланс, чтобы не перегреть резину, но в то же время не потерять в аэродинамической эффективности.

В пятницу Серхио Перес опробовал оба варианта, а затем команда установила не его машине конфигурацию с открытым тормозным диском , накладки справа и слева от которого также были покрыты теплозащитным составом (эта версия показана на иллюстрации вверху слева ).

Сравнение конфигурации тормозных элементов на Ferrari SF21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Собственные эксперименты в этой же области машины проводила в Мексике Ferrari. Готовясь к сезону-2022, Скудерия опробовала тормозные диски Brembo с уменьшенным количеством вентиляционных отверстий.

Осознанное снижение эффективности поможет собрать информацию о работе дисков в условиях повышенных температурных нагрузок, что поможет исследованиям на перспективу.

Фактор высоты

Гонки в Бразилии и Мексике отличаются от прочих тем, что проходят на большой высоте над уровнем моря. Трасса имени братьев Родригес тут вне конкуренции, так как находится на 2200-метровой отметке.

Из-за этого командам приходится решать уникальные задачи, которые имеют общую причину – значительно меньшую, чем обычно, плотность воздуха.

Главное внимание в этой связи приковано к вопросам аэродинамической эффективности и охлаждения.

В Баку, где трасса по своим характеристикам близка к мексиканской, команды используют облегченную аэродинамическую конфигурацию – но азербайджанская столица находится прямо на берегу. На высоте, где воздух разреженный, прижимать машину к трассе сложнее. Тем более, в отличие от Монако или Венгрии, от пакета с высоким прижимом нет серьезного роста лобового сопротивления.

Если же говорить об охлаждении, то не столь плотный воздух хуже отводит тепло, потому команды вынуждены избегать экстремальных решений, которые способны привести к перегреву.

Mercedes W12 Валттери Боттаса (Венгрия / Мексика)

На примере Mercedes хорошо видно, что в Мексике на машинах использовались практически те же детали, что и летом в Венгрии. Это касается крупных отверстий в задней части понтонов, а также больших вентиляционных панелей по бокам от кокпита в зоне крепления Halo.

В Red Bull избрали иной подход и подготовили для этапа в Мехико отдельный пакет, который едва ли понадобится вновь до конца сезона.

Как вы можете видеть, задняя кромка понтонов поднимается над верхним рычагом подвески даже выше, чем на «Хунгароринге» или в Монако.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Uncredited

В других командах тоже решила подстраховаться от перегрева. В Alpine вспомнили старый прием и проделали в верхней части капота двигателя своих A521 отверстия для выхода горячего воздуха.

Тонкие продольные прорези часто можно было увидеть на разных машинах в первые годы гибридной эры – особенно на тестах, – так как команды боялись перегрева новых капризных моторов. В последнее время такой прием встречался нечасто.