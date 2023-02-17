Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14

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После неудачного сезона-2022 решение вновь использовать цвет, с которым Mercedes блистала в 2020-21 годах, многие сочли манифестом о победе над проблемами и намерении вновь сражаться во главе пелотона.

Но рассчитывать на подобное можно только с быстрой машиной. О прошлогодней W13 в команде говорили, что по сути она очень хороша, но при ее создании была допущена фундаментальная ошибка.

Исправить столь глобальный просчет по ходу чемпионата не представлялось возможным, но зимой в Брэкли не пошли на радикальные переделки и решив продолжать движение прежним курсом, лишь внеся нужные коррективы. Компактные понтоны остались на своих местах.

Детали Mercedes W14 Фото: Mercedes AMG

Если говорить в целом, у W14 не так много отличий от модели прошлого года, как можно было бы ожидать. Однако сразу несколько деталей, безусловно, заслуживают внимания.

Одно из самых известных решений прошлогодней W13 – верхний брус боковой защиты, оформленный под крепление зеркала заднего вида – можно увидеть и на новой машине месте с аэродинамическими элементами на нем.

Понтон Mercedes остался самым компактным в пелотоне, но входное отверстие, которое прежде расширялось внизу, теперь имеет прямоугольную форму

При этом на виде сверху заметно, что понтон все же стал шире и получил более классическую форму, чтобы улучшить структуру потоков, протекающих вдоль корпуса. Нет сомнений, что эти изменения потребовали иной компоновки внутренних узлов, при этом радиаторы, как и в 2022-м, по-прежнему в значительной степени утоплены в корпус.

Детали области понтонов Mercedes F1 W10 (2019 год) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Такой подход сейчас в большей или меньшей степени используют все команды, но именно Mercedes внедрила его первым (на иллюстрации выше).

Капот двигателя сохранил высокую ступеньку на боковой поверхности, которая начинается от креплений Halo и продолжается до самой задней подвески, чего не было на прошлой машине.

Примечательно, что поверхности этой ступеньки получили небольшой наклон, чтобы открыть еще больше места для протекания потоков.

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Детали Mercedes W14 Фото: Mercedes AMG

Отверстия для выхода воздуха в задней части стали крупнее, чем в 2022-м. Еще одна заметная тенденция в пелотоне (которая затронула и Mercedes) – конструкторы стараются понимать их повыше. Это открывает больше свободного пространства для рычагов подвески и улучшает протекание воздуха в области «бутылочного горлышка».

Если говорить об охлаждении, вентиляционные прорези можно отыскать на верхней стороне понтона W14 и, ближе к задним колесам, на ступеньке. В обоих случаях панели являются съемными и позволяют регулировать количество прорезей в зависимости от условий конкретного Гран При.

Детали переднего антикрыла Mercedes W14 Фото: Mercedes AMG

В передней частью машины носовой обтекатель (на самом верхнем фото) стал чуть короче, а потому иначе сопрягается с плоскостями крыла.

Интересно, что конструкторы из Брэкли не стали возвращать на машину «аэродинамические» разделители элементов переднего крыла, которые подготовили еще прошлой осенью, но ни разу не использовались по ходу Гран При из-за запрета FIA. Сейчас это решение вновь стало легальным из-за изменений в правилах – мы уже видели его на Ferrari.

Но Mercedes реализовала собственную хитрость – при изучении W14 видно, что сопряжение закрылков с торцевой пластиной выполнено практически по той же схеме, что дебютировала прошлом году в Майами.

Попытка открыть дополнительное пространство для протекания воздуха в обход колеса явно не укладывалась в пресловутый дух новых правил – и в руководстве спорта пообещали, что с 2023-го эта лазейка будет закрыта. Но, как видно на изображениях Mercedes, команде вновь удалось добиться своего, пусть и иными методами.

Теперь внешние краешки закрылков по сути просто висят в воздухе – с торцевой пластиной их соединяет лишь тоненькая перемычка. Как следствие – ни одно из требований регламента вновь не нарушено.

В то же время, здесь явно будут генерироваться завихрения, которые повлияют на картину потоков. Свой вклад внесут и нижняя кромка пластины и продольный элемент с ее внешней стороны. Как следствие, воздух будет «утекать» в сторону от колеса.

Детали передней подвески Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Безусловно, в конструкции W14 реализованы все те наработки, которые были найдены командой в сражении с W13. Прежде всего это касается пакета, который дебютировал летом в Сильверстоуне. Именно в тот момент Mercedes удалось окончательно переломить негативное развитие событий и начать погоню за скоростью, которая завершилась дублем в Бразилии.

Одним из составляющих того пакета стало решение в области передней подвески (на иллюстрации выше). Речь о дополнительных обтекателях, установленных в месте соединения рычагов с корпусом – и явно несущих аэродинамическую функцию.

В 2023 году эта идея получила развитие. С более детальными фото, по всей видимости, придется подождать до старта тестов в Бахрейне, но уже понятно, что теперь в интересах аэродинамики была скорректирована геометрия самих рычагов.

Детали передней части Mercedes W14 Фото: Mercedes AMG

По ходу прошлого сезона Mercedes регулярно дорабатывала кромку днища, причем эта работа продолжалась практически до последних Гран При.

Правила в этой области машины зимой претерпели изменения, но большую часть наработок по-прежнему можно использовать. Неудивительно, что у в W14 мы видим знакомые решения. Речь о продольном элементе с диагональными бортиками в передней части и изогнутым вверх краем (на фото ниже).

Учитывая, как быстро в Брэкли совершенствовали свое шасси в минувшем сезоне, нет сомнений, что показанная на презентации версия машины тоже недолго сохранится в таком виде. Команда уже анонсировала скорое изменение понтонов – и эти переделки точно будут не единственным.

Задняя часть Mercedes W14 Фото: Mercedes AMG