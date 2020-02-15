Технический анализ: что прячет за броской расцветкой новая машина Квята

Новый сезон, новая расцветка, новое имя – попрощайтесь с Toro Rosso и поприветствуйте AlphaTauri. Но по сути ничего не изменилось: база команды находится все там же, все те же конструкторы создают машину и все те же гонщики поведут ее… ну, вряд ли к победе, ибо статус «младшей сестры» Red Bull тоже никуда не делся. Можно сказать, команда лишь поменяла шляпку.

Но новая шляпка, надо сказать, неплохо выглядит. Сочетание белого и матового темно-синего прямо-таки бросается в глаза. Предыдущее сочетание синего металлика и серебра тоже воспринималось доброжелательно, но новая расцветка наверняка будет вызывать не меньшее одобрение.

Слайдер Список AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14) 1 / 2 Фотограф: AlphaTauri Toro Rosso STR14 2 / 2 Фотограф: Red Bull Content Pool

Так что, глаз AlphaTauri царапать не будет, а вот слух – как повезет. Как будто мало нам было мороки с Racing Point – едва мы отучились называть ее Force India, как уже вот-вот придется привыкать к тому, что это Aston Martin. В случае же с командой из Фаэнцы все еще сложнее – за два года это уже вторая «Альфа», появившаяся в пелетоне. Представьте себе комментаторов, которым придется озвучивать вполне возможное сражение Гасли, Квята, Кими и Джовинацци!

Слайдер Список AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14) 1 / 2 Toro Rosso STR14 2 / 2 Фотограф: Red Bull Content Pool

Говорим AlphaTauri – подразумеваем сотрудничество с Red Bull

В индексе новой машины от предшественницы остались одна буква и одна цифра: AT01 вместо STR14. Конечно же, конструктивные изменения не могли быть столь радикальными. Можно сказать, итальянский болид слегка «оредбуллился» – естественное следствие использования двумя командами одних и тех же компонентов. Список этих компонентов весьма обширен: подвеска, тормоза, коробка передач, детали системы впуска (по которым воздух добирается от отверстия над головой пилота до цилиндров двигателя).

Слайдер Список AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14) 1 / 2 Фотограф: AlphaTauri Toro Rosso STR14 2 / 2 Фотограф: Red Bull Content Pool

С момента прихода Джоди Эггинтона на пост технического директора команда использует свои связи с Red Bull с размахом лишь немногим меньшим, чем тот, с которым Haas партнерится с Ferrari. Получается, что на команду-середняка работает один из трех лучших коллектив – а люди из Фаэнцы, сэкономив на разработке многих важных узлов и агрегатов, имеют возможность методично повышать прочность и надежность тех деталей и узлов, которыми занимаются самостоятельно.

Родство с «Красными быками» хорошо заметно по верхнему воздухозаборнику: изменились и форма (заметно сплющилась на пути от круга к овалу), и внутренняя структура: если раньше пространство было разделено на три воздуховода по вертикали, теперь внутри проглядывает горизонтальная перемычка. Рука конструкторов Red Bull видна и в конструкции S-образного воздуховода – над его выходным отверстием находится небольшой дефлектор, который корректирует обтекающий эту часть машины воздушный поток.

Слайдер Список AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14) 1 / 2 Фотограф: AlphaTauri Toro Rosso STR14 2 / 2 Фотограф: Red Bull Content Pool

Пока Honda продолжает добиваться прогресса в области эффективности силовой установки, команда из Фаэнцы продолжает производить впечатление тем, как тщательно и аккуратно она может «вылепить» кузов вокруг силовой установки. Задняя часть машины выглядит чрезвычайно изящно – и снижает потери в энергии потока, обтекающего хвост машины и диффузор. Конечно же, и в этой области итальянцам чрезвычайно помогает обмен опытом с Red Bull, сотрудники которой занимаются «упаковкой» под кузовные панели тех же самых элементов той же самой силовой установки.

Слайдер Список AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14) 1 / 2 Фотограф: AlphaTauri Toro Rosso STR14 2 / 2 Фотограф: Red Bull Content Pool

Бык им не указ

Однако AlphaTauri не во всем обязана идти в ногу со старшей сестрой и может принимать целый ряд важных решений самостоятельно. Характерный пример – переднее антикрыло. В то время как Red Bull предпочитает т.н. «нагруженный» вариант, обеспечивающий более высокий уровень прижимной силы, конструкторы из Фаэнцы берут пример не с подопечных Кристиана Хорнера, а с представителей конкурирующего лагеря – команды Ferrari. Эггинтон и его сотрудники продолжают работать с «ненагруженным» крылом, которое не столь эффективно – но обеспечивает более оптимальную работу днища болида.

Слайдер Список AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14) 1 / 2 Фотограф: AlphaTauri Toro Rosso STR14 2 / 2 Фотограф: Red Bull Content Pool

О Ferrari напоминают и «бумеранги» – диагональные горизонтальные дефлекторы по сторонам кокпита (правда, по одному с каждой стороны, а не по два, как на Ferrari), опирающиеся на вертикальные элементы. Что же касается конфигураторов потока, то в случае с ними все может не раз поменяться: в прошлом году на первую гонку Toro Rosso привезла гораздо более сложные детали, чем те, что показала на презентации.

Слайдер Список AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14) 1 / 2 Фотограф: AlphaTauri Toro Rosso STR14 2 / 2 Фотограф: Red Bull Content Pool

Также конструкторы AlphaTauri не стали отказываться от широкого переднего обтекателя – вопреки модной ныне заужать «нос» автомобиля и делать его похожим на хобот, вырастающим из переднего торца монокока.

Слайдер Список AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14) 1 / 2 Фотограф: AlphaTauri Toro Rosso STR14 2 / 2 Фотограф: Red Bull Content Pool

На показанной в Зальцбурге машине стояло антикрыло с ложкообразной основной плоскостью – и хотя эту деталь легко поменять (а на ряде трасс это будет просто необходимо сделать), презентационный вариант выглядит неплохим компромиссом между прижимной силой и лобовым сопротивлением. Крайние зоны плоскости в любом случае генерируют меньшую прижимную силу, чем центральная часть – и ложкообразная форма позволяет ощутимо снизить сопротивление потоку, не слишком сильно теряя в прижиме.

Слайдер Список AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14) 1 / 2 Фотограф: AlphaTauri Toro Rosso STR14 2 / 2 Фотограф: Red Bull Content Pool

Сила позитивных вибраций

Напомним, в прошлом году Toro Rosso выступила так здорово, как не выступала больше десяти лет – два подиума и 6-е место в Кубке конструкторов. Конечно, в Хоккенхайме и Сан-Паулу команде сильно повезло – но с откровенно слабой машиной коллектив просто не смог бы воспользоваться этим везением. Так что, углубление технического сотрудничества с Red Bull дает о себе знать – становится почвой для редких, но ярких успехов.

Фото: AlphaTauri

Команда рассчитывает, что новое имя и сброс нумерации болидов станут символической ступенькой по пути на следующий уровень. Наверняка боевой дух коллектива в очередной раз подняла чудесная история возрождения Пьера Гасли. Конечно, и французу, и Даниилу Квяту по-прежнему надо выкладываться на максимум – ведь они рискуют оказаться между наковальней в лице Алекса Элбона (если он обживется в Red Bull) и молотом в лице нового поколения перспективных юниоров. Но стоит вспомнить, как STR14 с ее более податливым и мягким характером доставила Гасли туда, куда не смог привезти туго натянутый RB15.

И если конструкторы из Фаэнцы не потеряли карбоновую нить этой любопытной истории, у первой машины в истории AlphaTauri есть хорошие шансы впечатлить паддок не только расцветкой.