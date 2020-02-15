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Формула 1 / Презентация AlphaTauri / Аналитика

Технический анализ: что прячет за броской расцветкой новая машина Квята

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Технический анализ: что прячет за броской расцветкой новая машина Квята
Автор:
15 февр. 2020 г., 05:40

При создании первого болида по имени AlphaTauri иерархический принцип перемешался с географическим: решения, которыми с младшей сестрой поделилась Red Bull, в конструкции АТ01 чередуются с подсмотренными у соседей – еще одной, и весьма успешной итальянской команды.

Новый сезон, новая расцветка, новое имя – попрощайтесь с Toro Rosso и поприветствуйте AlphaTauri. Но по сути ничего не изменилось: база команды находится все там же, все те же конструкторы создают машину и все те же гонщики поведут ее… ну, вряд ли к победе, ибо статус «младшей сестры» Red Bull тоже никуда не делся. Можно сказать, команда лишь поменяла шляпку.

Но новая шляпка, надо сказать, неплохо выглядит. Сочетание белого и матового темно-синего прямо-таки бросается в глаза. Предыдущее сочетание синего металлика и серебра тоже воспринималось доброжелательно, но новая расцветка наверняка будет вызывать не меньшее одобрение.

Слайдер
Список

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14)

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14)
1/2

Фотограф: AlphaTauri

Toro Rosso STR14

Toro Rosso STR14
2/2

Фотограф: Red Bull Content Pool

Так что, глаз AlphaTauri царапать не будет, а вот слух – как повезет. Как будто мало нам было мороки с Racing Point – едва мы отучились называть ее Force India, как уже вот-вот придется привыкать к тому, что это Aston Martin. В случае же с командой из Фаэнцы все еще сложнее – за два года это уже вторая «Альфа», появившаяся в пелетоне. Представьте себе комментаторов, которым придется озвучивать вполне возможное сражение Гасли, Квята, Кими и Джовинацци!

Слайдер
Список

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14)

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14)
1/2

Toro Rosso STR14

Toro Rosso STR14
2/2

Фотограф: Red Bull Content Pool

Говорим AlphaTauri – подразумеваем сотрудничество с Red Bull

В индексе новой машины от предшественницы остались одна буква и одна цифра: AT01 вместо STR14. Конечно же, конструктивные изменения не могли быть столь радикальными. Можно сказать, итальянский болид слегка «оредбуллился» – естественное следствие использования двумя командами одних и тех же компонентов. Список этих компонентов весьма обширен: подвеска, тормоза, коробка передач, детали системы впуска (по которым воздух добирается от отверстия над головой пилота до цилиндров двигателя).

Слайдер
Список

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14)

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14)
1/2

Фотограф: AlphaTauri

Toro Rosso STR14

Toro Rosso STR14
2/2

Фотограф: Red Bull Content Pool

С момента прихода Джоди Эггинтона на пост технического директора команда использует свои связи с Red Bull с размахом лишь немногим меньшим, чем тот, с которым Haas партнерится с Ferrari. Получается, что на команду-середняка работает один из трех лучших коллектив – а люди из Фаэнцы, сэкономив на разработке многих важных узлов и агрегатов, имеют возможность методично повышать прочность и надежность тех деталей и узлов, которыми занимаются самостоятельно.

Родство с «Красными быками» хорошо заметно по верхнему воздухозаборнику: изменились и форма (заметно сплющилась на пути от круга к овалу), и внутренняя структура: если раньше пространство было разделено на три воздуховода по вертикали, теперь внутри проглядывает горизонтальная перемычка. Рука конструкторов Red Bull видна и в конструкции S-образного воздуховода – над его выходным отверстием находится небольшой дефлектор, который корректирует обтекающий эту часть машины воздушный поток.

Слайдер
Список

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14)

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14)
1/2

Фотограф: AlphaTauri

Toro Rosso STR14

Toro Rosso STR14
2/2

Фотограф: Red Bull Content Pool

Пока Honda продолжает добиваться прогресса в области эффективности силовой установки, команда из Фаэнцы продолжает производить впечатление тем, как тщательно и аккуратно она может «вылепить» кузов вокруг силовой установки. Задняя часть машины выглядит чрезвычайно изящно – и снижает потери в энергии потока, обтекающего хвост машины и диффузор. Конечно же, и в этой области итальянцам чрезвычайно помогает обмен опытом с Red Bull, сотрудники которой занимаются «упаковкой» под кузовные панели тех же самых элементов той же самой силовой установки.

Слайдер
Список

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14)

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14)
1/2

Фотограф: AlphaTauri

Toro Rosso STR14

Toro Rosso STR14
2/2

Фотограф: Red Bull Content Pool

Бык им не указ

Однако AlphaTauri не во всем обязана идти в ногу со старшей сестрой и может принимать целый ряд важных решений самостоятельно. Характерный пример – переднее антикрыло. В то время как Red Bull предпочитает т.н. «нагруженный» вариант, обеспечивающий более высокий уровень прижимной силы, конструкторы из Фаэнцы берут пример не с подопечных Кристиана Хорнера, а с представителей конкурирующего лагеря – команды Ferrari. Эггинтон и его сотрудники продолжают работать с «ненагруженным» крылом, которое не столь эффективно – но обеспечивает более оптимальную работу днища болида.

Слайдер
Список

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14)

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14)
1/2

Фотограф: AlphaTauri

Toro Rosso STR14

Toro Rosso STR14
2/2

Фотограф: Red Bull Content Pool

О Ferrari напоминают и «бумеранги» – диагональные горизонтальные дефлекторы по сторонам кокпита (правда, по одному с каждой стороны, а не по два, как на Ferrari), опирающиеся на вертикальные элементы. Что же касается конфигураторов потока, то в случае с ними все может не раз поменяться: в прошлом году на первую гонку Toro Rosso привезла гораздо более сложные детали, чем те, что показала на презентации.

Слайдер
Список

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14)

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть Toro Rosso STR14)
1/2

Фотограф: AlphaTauri

Toro Rosso STR14

Toro Rosso STR14
2/2

Фотограф: Red Bull Content Pool

Также конструкторы AlphaTauri не стали отказываться от широкого переднего обтекателя – вопреки модной ныне заужать «нос» автомобиля и делать его похожим на хобот, вырастающим из переднего торца монокока.

Слайдер
Список

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14)

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14)
1/2

Фотограф: AlphaTauri

Toro Rosso STR14

Toro Rosso STR14
2/2

Фотограф: Red Bull Content Pool

На показанной в Зальцбурге машине стояло антикрыло с ложкообразной основной плоскостью – и хотя эту деталь легко поменять (а на ряде трасс это будет просто необходимо сделать), презентационный вариант выглядит неплохим компромиссом между прижимной силой и лобовым сопротивлением. Крайние зоны плоскости в любом случае генерируют меньшую прижимную силу, чем центральная часть – и ложкообразная форма позволяет ощутимо снизить сопротивление потоку, не слишком сильно теряя в прижиме.

Слайдер
Список

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14)

AlphaTauri AT01 (кликните вправо, чтобы увидеть STR14)
1/2

Фотограф: AlphaTauri

Toro Rosso STR14

Toro Rosso STR14
2/2

Фотограф: Red Bull Content Pool

Сила позитивных вибраций

Напомним, в прошлом году Toro Rosso выступила так здорово, как не выступала больше десяти лет – два подиума и 6-е место в Кубке конструкторов. Конечно, в Хоккенхайме и Сан-Паулу команде сильно повезло – но с откровенно слабой машиной коллектив просто не смог бы воспользоваться этим везением. Так что, углубление технического сотрудничества с Red Bull дает о себе знать – становится почвой для редких, но ярких успехов.

 

Фото: AlphaTauri

Команда рассчитывает, что новое имя и сброс нумерации болидов станут символической ступенькой по пути на следующий уровень. Наверняка боевой дух коллектива в очередной раз подняла чудесная история возрождения Пьера Гасли. Конечно, и французу, и Даниилу Квяту по-прежнему надо выкладываться на максимум – ведь они рискуют оказаться между наковальней в лице Алекса Элбона (если он обживется в Red Bull) и молотом в лице нового поколения перспективных юниоров. Но стоит вспомнить, как STR14 с ее более податливым и мягким характером доставила Гасли туда, куда не смог привезти туго натянутый RB15.

И если конструкторы из Фаэнцы не потеряли карбоновую нить этой любопытной истории, у первой машины в истории AlphaTauri есть хорошие шансы впечатлить паддок не только расцветкой.

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Фото: AlphaTauri

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация AlphaTauri
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Джейк Боксалл-Легг

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