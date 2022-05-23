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Первые признаки будущих проблем начались на машине действующего чемпиона Ф1 еще в квалификации. Отказ DRS помешал Максу в решающей попытке и не позволил побороться за поул с Шарлем Леклером из Ferrari.

Перед стартом гонки механики Red Bull после разрешения FIA заменили компоненты DRS на RB18 голландского гонщика, но эта мера не помогла.

Когда Ферстаппен улетел с трассы на девятом круге и застрял позади Mercedes Джорджа Расселла, подвижная плоскость вновь перестала работать, из-за чего Макс долго и обстоятельно ругался по радио.

В чем же причина повторяющихся отказов? Как следует из официального бюллетеня FIA, перед стартом на детали той же спецификации были поменяны привод DRS и крепежные элементы, которые фиксируют его к плоскости.

Детали системы DRS на машине Макса Ферстаппена, Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

Кадр Джорджо Пиолы, сделанный незадолго до выезда Макса на решетку, дает возможность чуть лучше рассмотреть проблемный узел.

Хорошо видно, что плоскость крыла получила усилительную накладку. Это указывает, что на после квалификации на детали обнаружили трещины или сколы. На второй RB18 Серхио Переса по ходу квалификации не было даже намека на похожие сложности, однако и ему перед гонкой усилили плоскость крыла.

Интересно, что рекламные наклейки были нанесены на плоскость прямо перед тем, как гонщики поехали на стартовом поле.

Стоит вспомнить, что в конце 2021 года у Red Bull уже возникали вопросы к этой системе – тогда пришлось переделывать приводящий механизм.

Возвращаясь к Барселоне, пока сложно сказать, что именно стало первопричиной отказа: конструкция привода, которая привела к разрушению плоскости, или наоборот.

После финиша гонки глава команды Кристиан Хорнер объяснил, что главную причину стоит искать в попытках сэкономить вес, из-за чего детали стали менее прочными.

«Понятно, что мы боремся за скорость всеми доступными средствами, в том числе снижением веса, – пояснил британец. – Возможно, в данном случае мы переоценили принятое решение.

Сейчас надо прежде всего в точности разобраться в случившемся, так как мы полагали, что уже все исправили [после квалификации]. Однако наше решение оказалось недостаточно надежным, чтобы выдержать всю гонку».

Эксперты отметили, что в последнее время – в том числе на тренировках в Испании– при активации DRS подвижная плоскость испытывает заметные колебания. Возможно, именно они привели к тому, что из-за повышенной нагрузки механизм вышел из строя.