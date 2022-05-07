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Формула 1 / Гран При Майами Новости

Технический анализ: что принесло Mercedes скорость в Майами

Впервые со старта чемпионата темп серебристых W13 оказался не только на уровне Ferrari и Red Bull, но даже выше

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: что принесло Mercedes скорость в Майами
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Новая городская трасса во Флориде стала первой в сезоне, где необходим уровень прижимной силы ниже среднего. как оказалось, в такой конфигурации машин расстановка сил в пелотоне претерпела значительные изменения. По итогам пятничных тренировок быстрейшим стал Джордж Расселл из Mercedes.

Команда привезла в Майами не просто чуть подправленные детали, а весьма значительные переделки. Главной из них можно назвать торцевые пластины переднего крыла. Выбранное конструкторами из Брэкли решение позволяет говорить о том, как в принципе команда намерена дорабатывать свою машину.  

Так как борьба с «козлением» явно затягивается, сейчас важно добиться хотя бы частичного решения этого вопроса, чтобы машину можно было выпускать на трассу с чуть меньшим дорожным просветом. 

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Детали переднего антикрыла Mercedes W13

Детали переднего антикрыла Mercedes W13

Фото: Giorgio Piola

Детали переднего антикрыла Mercedes W13

Детали переднего антикрыла Mercedes W13

Фото: Giorgio Piola

Для начала сравним элементы переднего крыла. У новой версии (она слева) больше нет выреза в центральной части дальнего закрылка. казалось бы, это никак не стыкуется с задачей снизить прижим. Но дело в том, что крыло надо рассматривать в целом. Да, в центре лобовое сопротивление даже выросло, но по краям его стало куда меньше.

Именно краям, и прежде всего внутреннему, уделено в этой конфигурации машины главное внимание. 

Во-первых, передняя кромка основной плоскости крыла теперь имеет изгиб вверх, а во-вторых, радикально переделано сопряжение закрылков с торцевой пластиной. 

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Детали переднего антикрыла Mercedes W13

Детали переднего антикрыла Mercedes W13

Фото: Giorgio Piola

Детали переднего антикрыла Mercedes W13

Детали переднего антикрыла Mercedes W13

Фото: Giorgio Piola

Как вы можете видеть, в месте сопряжения появились большая прорезь, и теперь два дальних элемента вообще не соединены с пластиной. 

Чтобыs обеспечить жесткость такой конструкции и без проблем выдержать все нагрузочные испытания FIA, команде потребовалось дополнить углепластик несколькими металлическими деталями.

Пока мы не видели ничего похожего ни у одной другой команды. Нет сомнений, что этот подход значительно повлияет на картину распределения потоков и позволит направить больше воздуха в сторону от колес. 

Есть основания говорить, что решение Mercedes полностью укладывается в рамки правил, однако разработчики нового регламента явно не предусматривали возможность появления чего-то подобного. Соперникам явно предстоит в срочном порядке анализировать этот подход для оценки его эффективности. 

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Заднее антикрыло Mercedes W13

Заднее антикрыло Mercedes W13

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Заднее крыло с уменьшенным прижимом выглядит на этом фоне вполне традиционно (не считая цвета). Оно получило почти плоскую переднюю часть главной плоскости и малые углы атаки позади. При этом в поперечном сечении крыло совершенно плоское. 

Также были доработаны детали опорного крыла (того, что у выхлопной трубы): они также стали меньше в поперечнике и получили скругленный вырез в месте соединения с торцевыми пластинами, чтобы добавить машине скорости на прямых за счет снижения прижима. 

Детали задней части Mercedes W13

Детали задней части Mercedes W13

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