Технический анализ: что принесло Mercedes скорость в Майами

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Новая городская трасса во Флориде стала первой в сезоне, где необходим уровень прижимной силы ниже среднего. как оказалось, в такой конфигурации машин расстановка сил в пелотоне претерпела значительные изменения. По итогам пятничных тренировок быстрейшим стал Джордж Расселл из Mercedes.

Команда привезла в Майами не просто чуть подправленные детали, а весьма значительные переделки. Главной из них можно назвать торцевые пластины переднего крыла. Выбранное конструкторами из Брэкли решение позволяет говорить о том, как в принципе команда намерена дорабатывать свою машину.

Так как борьба с «козлением» явно затягивается, сейчас важно добиться хотя бы частичного решения этого вопроса, чтобы машину можно было выпускать на трассу с чуть меньшим дорожным просветом.

Детали переднего антикрыла Mercedes W13 Фото: Giorgio Piola Детали переднего антикрыла Mercedes W13 Фото: Giorgio Piola

Для начала сравним элементы переднего крыла. У новой версии (она слева) больше нет выреза в центральной части дальнего закрылка. казалось бы, это никак не стыкуется с задачей снизить прижим. Но дело в том, что крыло надо рассматривать в целом. Да, в центре лобовое сопротивление даже выросло, но по краям его стало куда меньше.

Именно краям, и прежде всего внутреннему, уделено в этой конфигурации машины главное внимание.

Во-первых, передняя кромка основной плоскости крыла теперь имеет изгиб вверх, а во-вторых, радикально переделано сопряжение закрылков с торцевой пластиной.

Детали переднего антикрыла Mercedes W13 Фото: Giorgio Piola Детали переднего антикрыла Mercedes W13 Фото: Giorgio Piola

Как вы можете видеть, в месте сопряжения появились большая прорезь, и теперь два дальних элемента вообще не соединены с пластиной.

Чтобыs обеспечить жесткость такой конструкции и без проблем выдержать все нагрузочные испытания FIA, команде потребовалось дополнить углепластик несколькими металлическими деталями.

Пока мы не видели ничего похожего ни у одной другой команды. Нет сомнений, что этот подход значительно повлияет на картину распределения потоков и позволит направить больше воздуха в сторону от колес.

Есть основания говорить, что решение Mercedes полностью укладывается в рамки правил, однако разработчики нового регламента явно не предусматривали возможность появления чего-то подобного. Соперникам явно предстоит в срочном порядке анализировать этот подход для оценки его эффективности.

Заднее антикрыло Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Заднее крыло с уменьшенным прижимом выглядит на этом фоне вполне традиционно (не считая цвета). Оно получило почти плоскую переднюю часть главной плоскости и малые углы атаки позади. При этом в поперечном сечении крыло совершенно плоское.

Также были доработаны детали опорного крыла (того, что у выхлопной трубы): они также стали меньше в поперечнике и получили скругленный вырез в месте соединения с торцевыми пластинами, чтобы добавить машине скорости на прямых за счет снижения прижима.

Детали задней части Mercedes W13