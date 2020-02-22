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Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: что придумали в Red Bull для борьбы с DAS

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Технический анализ: что придумали в Red Bull для борьбы с DAS
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
22 февр. 2020 г., 06:02

Главной технической новинкой на тестах в Барселоне пока. без сомнений, является система контроля развала передних колес от Mercedes. Однако у конструкторов Red Bull, как выяснилось, тоже есть весьма интересная находка.

Разговоры о том, что в последний год действия регламента никто не станет внедрять революционных новинок, оказались совершенно беспочвенными. В первые дни тестов мы уже увидели столько интересного, сколько редко бывало прошлые годы. И хотя главным сюрпризом стала хитрая система DAS от Mercedes, это далеко не единственная интересная история 2020 года. 

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Внимание Red Bull привлекла та же область машины – передняя подвеска. В прошлом сезоне пилоты команды уступали соперникам из Mercedes в медленных поворотах, потому зимой штаб Эдриана Ньюи отыскал нетривиальный вариант решения проблемы.  

Вот что рассказал Motorsport.com глава «Быков» Кристиан Хорнер: «Год назад у Mercedes было преимущество на медленных участках, и нам требовалось прибавить в этом компоненте. 

Думаю, мы смогли сделать несколько шагов. Конечно, это только начала, и в дальнейшем машина продолжит эволюционировать».  

Кое-какие идеи Red Bull мы уже разобрали, но вот детали конструкции передней подвески какое-то время ускользали от внимания наших экспертов. В прошлом сезоне команда подготовила для Гран При Азербайджана нетривиальное решение – вместо верхнего треугольного рычага в передней подвеске на RB15 использовались два отдельных элемента

На этот раз схожая схема была реализована для нижнего рычага.

Red Bull Racing RB 16 front suspension

Детали передней подвески Red Bull RB

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Давайте рассмотрим, в чем же особенность решения. На иллюстрации выше и фото ниже можно увидеть детали подвески. Отлично видно, что рулевая тяга (3) и задняя ветвь рычага (2) лежат в одной плоскости, что выгодно с точки зрения аэродинамики. 

В то же время, передняя ветвь рычага (1) стыкуется со ступицей в более высокой точке. Такое решение называется мульти-связанной подвеской – две ветви рычага не образуют единой детали, но остаются связанными друг с другом. Это позволяет экономить вес и улучшает кинематические параметры, как рассказал Гэри Андерсон

Передняя подвеска Red Bull RB16

Передняя подвеска Red Bull RB16

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Вернемся к переднему элементу рычага. Он не только крепится к корпусу в очень высокой точке. Кадр, сделанный нашим экспертом Джорджо Пиолой, свидетельствует: правый и левый рычаги связаны между собой посредством углепластикового троса, проходящего внутри машины (показан стрелкой на фото ниже). 

По сути можно говорить, что в конструкции RB16 использован единый элемент, связывающий правое и левое колеса. Похожую схему Ferrari использовала в чемпионской машине Михаэля Шумахера 2004 года.

Передняя подвеска Red Bull RB16

Передняя подвеска Red Bull RB16

Фото: Джорджо Пиола

Нет необходимости говорить, что обтекатели всех элементов подвески имеют аэродинамическую форму, обычно характерную для задней подвески. Они помогают перенаправлять потоки вниз, позитивно влияя на общую эффективность шасси.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джорджо Пиола

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