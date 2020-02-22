Технический анализ: что придумали в Red Bull для борьбы с DAS

Разговоры о том, что в последний год действия регламента никто не станет внедрять революционных новинок, оказались совершенно беспочвенными. В первые дни тестов мы уже увидели столько интересного, сколько редко бывало прошлые годы. И хотя главным сюрпризом стала хитрая система DAS от Mercedes, это далеко не единственная интересная история 2020 года.

Внимание Red Bull привлекла та же область машины – передняя подвеска. В прошлом сезоне пилоты команды уступали соперникам из Mercedes в медленных поворотах, потому зимой штаб Эдриана Ньюи отыскал нетривиальный вариант решения проблемы.

Вот что рассказал Motorsport.com глава «Быков» Кристиан Хорнер: «Год назад у Mercedes было преимущество на медленных участках, и нам требовалось прибавить в этом компоненте.

Думаю, мы смогли сделать несколько шагов. Конечно, это только начала, и в дальнейшем машина продолжит эволюционировать».

Кое-какие идеи Red Bull мы уже разобрали, но вот детали конструкции передней подвески какое-то время ускользали от внимания наших экспертов. В прошлом сезоне команда подготовила для Гран При Азербайджана нетривиальное решение – вместо верхнего треугольного рычага в передней подвеске на RB15 использовались два отдельных элемента.

На этот раз схожая схема была реализована для нижнего рычага.

Детали передней подвески Red Bull RB Иллюстрация: Джорджо Пиола

Давайте рассмотрим, в чем же особенность решения. На иллюстрации выше и фото ниже можно увидеть детали подвески. Отлично видно, что рулевая тяга (3) и задняя ветвь рычага (2) лежат в одной плоскости, что выгодно с точки зрения аэродинамики.

В то же время, передняя ветвь рычага (1) стыкуется со ступицей в более высокой точке. Такое решение называется мульти-связанной подвеской – две ветви рычага не образуют единой детали, но остаются связанными друг с другом. Это позволяет экономить вес и улучшает кинематические параметры, как рассказал Гэри Андерсон.

Передняя подвеска Red Bull RB16 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Вернемся к переднему элементу рычага. Он не только крепится к корпусу в очень высокой точке. Кадр, сделанный нашим экспертом Джорджо Пиолой, свидетельствует: правый и левый рычаги связаны между собой посредством углепластикового троса, проходящего внутри машины (показан стрелкой на фото ниже).

По сути можно говорить, что в конструкции RB16 использован единый элемент, связывающий правое и левое колеса. Похожую схему Ferrari использовала в чемпионской машине Михаэля Шумахера 2004 года.

Передняя подвеска Red Bull RB16 Фото: Джорджо Пиола

Нет необходимости говорить, что обтекатели всех элементов подвески имеют аэродинамическую форму, обычно характерную для задней подвески. Они помогают перенаправлять потоки вниз, позитивно влияя на общую эффективность шасси.