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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Технический анализ: что позволило Red Bull сократить отставание от Mercedes

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Технический анализ: что позволило Red Bull сократить отставание от Mercedes
Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор: Мэтт Сомерфилд

На «Нюрбургринге» Макс Ферстаппен едва не лишил Mercedes гегемонии на поулы, да и в гонке был очень близок к Льюису Хэмилтону

Обновления Red Bull RB16 были призваны решить две главные задачи: добавить прижимной силы и сделать поведение машины более стабильным, что придало бы гонщикам уверенности и позволило атаковать острее.

Самыми серьезными стали изменения в задней части, они затронули подвеску и воздухозаборники тормозов. 

Примечательно, что в Red Bull внедрили те самые идеи, против которых активно протестовали, обнаружив их весной в Мельбурне у Mercedes. Тогда FIA обязала чемпионов мира изменить конструкцию. 

Mercedes AMG F1 W11 rear brakes duct detail
Mercedes AMG F1 W11 rear brakes duct detail

В марте FIA не запретила подвеску Mercedes полностью, а прояснила, что и как можно делать в этой области машины. Внимательное изучение текста того решения и позволило конструкторам из Милтон-Кинса найти способ соблюсти все формальности и добиться при этом желаемого эффекта.  

Выше вы можете видеть решение Mercedes: в месте изгиба верхнего треугольного рычага команда сделала входное отверстие, откуда воздух поступал к тормозным механизмам. Так достигалась нужная эффективность охлаждения без генерации лишнего лобового сопротивления. 

Задняя подвеска Red Bull RB16

Задняя подвеска Red Bull RB16

Фото: Джорджо Пиола

FIA объяснила запрет тем, что воздухозаборник находится в зоне, где размещать его запрещено. Это значило, что либо входное отверстие необходимо закрыть (как в итоге и поступила Mercedes), либо здесь же должно присутствовать выходное отверстие как минимум такого же размера. В этом случае воздух сможет проходить насквозь.  

Детали задней части Red Bull RB16

Детали задней части Red Bull RB16

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Как вы можете видеть на фото с «Нюрбургринга», в Red Bull избрали второй вариант. Но в этом случае, выходя с задней стороны рычага, поток сразу попадает в «лепестки» на ступице (показаны стрелкой), которые тоже были изменены.  

В итоге этот поток все равно используется для охлаждения, пусть и проделав более сложный путь, чем в случае с Mercedes.

Варианты области кокпита Red Bull RB16

Варианты области кокпита Red Bull RB16

Изменения нашлись и в средней части машины. У самой свежей версии можно обнаружить небольшой открылок в области крепления Halo (показан синей стрелкой на основном фото). Он позволяет чуть точнее направлять воздушные потоки.

Одновременно, чтобы не закрывать его, была изменена форма крепления зеркала заднего вида, которое вместо скругленного стала прямоугольным (показано красной стрелкой).

В данном случае крепление однозначно несет аэродинамическую функцию, по сути являясь конфигуратором потоков. 

Можно заметить, что к корпусу крепление зеркало присоединяется в чуть иной точке, а с его внешней стороны появилась своеобразная торцевая пластинка, чуть выступающая вниз.

Все это – те самые небольшие улучшения, которые все вместе и позволяют Red Bull понемногу сокращать отставание от Mercedes.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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