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Формула 1 / Гран При Бахрейна Аналитика

Технический анализ: что помешало Williams ехать быстрее

По итогам первого дня на Гран При Бахрейна гонщики на W44 оказались самыми медленными. В чем же причина их проблем?

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: что помешало Williams ехать быстрее
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На первых тестах в Барселоне команда показала достойную форму, но ко второй сессии в Бахрейне ее результаты упали, а на тренировках Гран При она и вовсе смотрелась откровенно невыразительно. Знакомое описание, верно? Вот только относится оно не только к чемпионам мира из Mercedes, но и к их клиентам из Williams.

Первый день уик-энда в Сахире принес Николя Латиыи и Алексу Элбону только 19-ю и 20-ю строчку в протоколе – при том, что оба проехали достаточную дистанцию (канадец вообще стал по этому показателя вторым в пелотоне).

В Williams предпочитают не вдаваться в детали проблем, но есть все основания говорить, что они имеют общую природу со сложностями Mercedes, чью машину болтает на прямых. Стоит напомнить, что в этом сезоне коллектив из Гроу ставит на свои машины не только силовые установки, но и коробки передач Mercedes, потому решение задка у двух команд по определению является конструктивно близким. 

Элбон отмечал, что трасса в Сахире исторически не очень подходит Williams. Он говорил о частых блокировках передних колес на торможении и постоянных сложностях с балансом в десятом повороте.  

Алекс Элбон, Williams FW44

Алекс Элбон, Williams FW44

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У Williams FW44, как легко заметить, очень компактные понтоны. Для Mercedes именно это решение стало источником проблем. В случае с Williams все не столь экстремально – верхний брус боковой защиты остался внутри понтона, а не вынесен наружу.

Однако команда предусмотрела сквозное отверстие в уходящей круто вниз задней части понтона. Оно решено таким образом, что воздух, протекая под брусом, затем может выйти наружу и принести дополнительную аэродинамическую пользу за счет эффекта Коанда.

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Конфигурация Williams FW44 с открытым отверстием в понтоне, но без вентиляционной панели в капоте двигателя (сравните с самой верхней иллюстрацией)

Конфигурация Williams FW44 с открытым отверстием в понтоне, но без вентиляционной панели в капоте двигателя (сравните с самой верхней иллюстрацией)

Фото: Джорджо Пиола

Однако в Бахрейне Williams пришлось закрыть тоннель. Из-за жары воздух потребовалось направить внутрь понтона для дополнительного охлаждения радиаторов. Единственное, что удалось инженерам – избежать установки дополнительных вентиляционных панелей с прорезями по бокам капота. Именно такую конфигурацию мы видели по ходу недавних тестов – она на фото внизу. 

Однако аэродинамическая эффективность в такой конфигурации все равно ниже, чем в случае открытых тоннелей. 

Компактность понтонов, как и в случае с Mercedes, оказалась палкой о двух концах. Минусом этой концепции стала недостаточная поддержка днища в задней части. Из-за этого, как говорят инженеры, нарушается стабильность аэродинамической платформы.  Машина ведет себя непредсказуемо, лишает гонщиков уверенности и не позволяет атаковать изо всех сил. 

И исправить такое положение Williams – как и Mercedes – будет осень непросто. 

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Николя Латифи, Williams FW44

Николя Латифи, Williams FW44

Фото: Motorsport Images

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