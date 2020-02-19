Технический анализ: что нового мы узнали, рассмотрев Alfa Romeo C39 вблизи

Команда из Хинвиля уже провела обкатку своей новой машины в формате съемочного дня. В тот момент С39 была в камуфляжной раскраске, а все ее снимки были сделаны в движении и с довольно большого расстояния. В день старта тестов новинка была представлена журналистам на пит-лейне барселонской трассы – уже в официальной ливрее. Это дало нам возможность присмотреться к машине повнимательнее.

Детали переднего крыла Alfa Romeo C39 Фото: Alfa Romeo

В прошлом сезоне конструкторы из Хинвиля пошли по пути Ferrari, сделав ставку на «ненагруженное» переднее крыло. Можно даже сказать, что их решение оказалось самым экстремальным во всем пелотоне. В 2020-м ничего не изменилось: мы вновь видим, как закрылки круто опускаются вниз у торцевой пластины, открывая свободное место для воздушных потоков.

В то же время изменилась основная плоскость крыла. Цель изогнутой передней кромки в том, чтобы больше воздуха попадало под машину.

Детали переднего крыла Alfa Romeo C38, 2019 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для сравнения – вот как выглядело крыло на С38 в прошлом сезоне. Отличия в геометрии весьма наглядны.

Роберт Кубица, Alfa Romeo C39 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В 2019-м носовой обтекатель красно-белой машины уже был разделен на три входных канала для воздуха. Сейчас в Alfa Romeo решили добавить своей машине немного стиля, придав центральному отверстию форму рыцарского щита, характерную для дорожных машин марки.

Роберт Кубица, Alfa Romeo C39 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Конфигурация понтонов похожа на прошлогоднюю, а вот в районе дефлекторов произошли довольно заметные изменения. На С39 использованы два горизонтальных элемента в форме бумеранга – это очень похоже на решение Ferrari.

Верхний элемент соединен с конфигураторами потока у угла понтона. Они существенно обновлены: сначала воздушный поток встречает вертикальная стойка, которая переходит в две горизонтальных, а завершает все еще одна вертикальная, формирующая «арку» у передней кромки понтона.

Передняя подвеска Alfa Romeo C39 Фото: Alfa Romeo

Alfa одной из первых внедрила на своей машине схему с «приподнятым» верхним треугольником передней подвески. Он крепится к ступице посредством особой вертикальной детали, что приносит большую пользу с точки зрения аэродинамики.

В 2020-м идея получила развитие: вслед за верхним многие команды подняли и нижний рычаг, крепление которого к ступице теперь находится на высоте оси колеса. На С39 мы видим именно такой подход.

Детали передней части Alfa Romeo C39 Фото: Alfa Romeo

Пока на С39 нет никаких намеков на использование россыпи мелких крылышек в районе декоративной панели на стыке носового обтекателя с шасси.

Детали Alfa Romeo C38. 2019 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Эти элементы, которые острословы из паддока прозвали «ежом», показаны стрелкой на иллюстрации Джорджо Пиолы. Впрочем, существует вероятность, что они вернутся на машину позже – ко второй серии тестов или первым Гран При.

Область кокпита Alfa Romeo C39 Фото: Alfa Romeo

Верхний воздухозаборник С39 очень компактен, чем напоминает Ferrari. Однако в отличие от SF1000 следом за ним располагается еще один, едва ли не более крупный.

Конструкторы Alfa Romeo предпочли расположить значительное количество радиаторов не в понтонах, как их коллеги из Маранелло, а над двигателем.

Детали задней части Alfa Romeo C39 Фото: Alfa Romeo

Заднее крыло Alfa призвано всеми силами снижать лобовое сопротивление. Обратите внимание на изгиб передней кромки торцевых пластин и изгиб в районе заднего верхнего угла. Этой же цели служат многочисленные диагональные бортики.

Детали задней части Alfa Romeo C38. 2019 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Год назад заднее крыло С38 было куда проще. Тогда использовались лишь загнутые внутрь уголки торцевых пластин (показаны стрелками). Эта идея, впервые найденная Toro Rosso, позволяет добиться более предпочтительного распределения давлений, отчасти заменив запрещенные с 2019-го прорези-«лувры».