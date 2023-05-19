Технический анализ: что новинки Ferrari рассказали о планах команды

Главной задачей для инженеров из Маранелло сейчас остается даже не общее повышение эффективности шасси, а поиски ответа на вопрос, почему SF-23 настолько по-разному едет в квалификационной и гоночной конфигурации.

Разумеется, это сложная задача (будь она простой, решение давно было бы найдено). Кроме того, Ferrari не захотела идти тем же путем, что и Mercedes – там, как известно, нашли мужество признать, что машина W14 вышла неудачной и решили радикально переделать ее.

Скудерия же избрала путь последовательных трансформаций, который планирует завершить к Барселоне. Пока мы увидели на алой машине лишь первые и самые осторожные шаги на этом пути. Однако и по ним можно понять, чего в итоге стремятся добиться конструкторы.

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Детали передней части днища Ferrari SF-23 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Задняя подвески и новые понтоны появятся чуть позже, но уже в Майами SF-23 получила измененное днище и новый диффузор. Отличия от предыдущей версии не назвать радикальными, однако при внимательном изучении их можно отыскать немало.

Передняя кромка днища (показана синими стрелками) теперь не поднимается так высоко вверх, как прежде (во врезке), из-за чего уменьшалась высота входных отверстий каналов Вентури под днищем.

При этом продольные направляющие каналов также получили чуть иную форму в нижней части и теперь чуть изогнуты наружу в нижней части (показаны красными стрелками).

Сравнение вариантов сплиттера Ferrari SF-23

На виде сбоку видно, что в результате перемен верхняя сторона днища получила в передней части более выраженный рельеф (показан желтой линией).

Такие переделки сказались на протекании воздушных потоков в этой области шасси. Прежде всего, конечно же, это касается области под днищем, которая в наибольшей степени определяет уровень прижимной силы.

Чтобы еще точнее работать с потоками, одновременно потребовалось внести коррективы в боковую кромку днища.

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Сравнение деталей днища Ferrari SF-23 и F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Перемены здесь также оказались не особенно масштабными. Конструкторы чуть изменили геометрию двух изогнутых вверх участков – у центральной части понтона и перед задними колесами. Последнее важно еще и в плане борьбы с возникающей здесь турбулентностью.

Примечательно, что пока соперники Скудерии довольно активно работают с этой областью машины, пытаясь внедрять отдельный продольный элемент или торчащий из-под днища «язычок», сама Ferrari окончательно отказалась от этих решений, которые использовала в прошлом сезоне (во врезках).

Тут явно просматривается преемственность технических решений и, что даже более важно, стремление сделать машину более универсальной, а не крайне эффективной, но только в узком диапазоне.

Диффузор Ferrari SF-23 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Наконец, про область диффузора можно сказать те же самые слова – доработки носят локальный характер и в данном случае затронули «киль», который протянулся чуть дальше назад.

Глядя на изменения днища и диффузора SF-23, можно сделать общий вывод о направлении работы команды. Прежде всего для Скудерии важно улучшить баланс шасси и дать своим гонщикам стабильную платформу, которая будет надежно работать и в быстрых, и в среднескоростных, и в медленных поворотах.

Несомненно, можно было сказать гораздо больше, имей мы возможность увидеть эволюцию решений под днищем алой машины. Однако пока об этом остается только мечтать – и ждать возможности увидеть более серьезные доработки из Маранелло, чтобы убедиться в правоте сделанных выводов.