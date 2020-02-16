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Формула 1 / Съемочный день Alfa Romeo / Аналитика

Технический анализ: что мы узнали об Alfa Romeo C39 по первым фото

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Технический анализ: что мы узнали об Alfa Romeo C39 по первым фото
Автор:
, Журналист (Autosport)
16 февр. 2020 г., 18:00

В отличие от соперников, итало-швейцарская команда вывела свою машину на трассу не после, а за несколько дней до презентации. В итоге мы пока не получили студийных фото С39 в высоком разрешении, но все равно у нас была возможность изучить конструктивные решения новой машины

Обкатку новинки Alfa провела в рамках съемочного дня во Фьорано. Машина появилась на трассе в непривычной серой ливрее, призванной не раскрывать реальные цвета до официального дебюта. 

Первое, что сразу бросилось в глаза – новая форма отверстия в кончике носового обтекателя. Оно стилизовано под фирменную радиаторную решетку дорожных машин Alfa Romeo. С точки зрения эффективности можно было оставить отверстие овальным, но этот шаг в сторону корпоративных стандартов выглядит весьма показательным. 

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Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Фото: Федерико Базиле / Motorsport Images

Машина сохранила «ноздри» в носовом обтекатели и элементы, аналогичные «бивням» Mercedes, но несколько меньшего размера. Они появились на С38 по ходу прошлого сезона, добавив передку прижимной силы. Концепция переднего крыла также осталась прежней – закрылки заметно опускаются вниз с внешней стороны, оставляя пространство для протекания воздуха в обход колеса. 

При этом самих закрылков пять – большую часть 2019 года два из них соединялись в единый элемент, и лишь осенью было принято решение в пользу более традиционной конфигурации. Также на машине остались наработки в области горизонтального элемента с внешней стороны торцевой пластины. Прошлым летом он был изменен для создания иной конфигурации завихрений. 

Геометрия передней подвески стала иной, рулевая тяга объединена с передней ветвью нижнего треугольника, тогда как верхний треугольник приподнят в месте крепления со ступицей. На фото хорошо видно выходное отверстие S-воздуховода на верхней части носового обтекателя, а вот россыпи небольших «плавничков», которые были в этом месте у С38, уже нет.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Фото: Alfa Romeo

Изменения коснулись и области дефлекторов. В прошлом году перед основной плоскостью располагался дополнительный элемент меньшего размера. Сейчас, насколько можно судить по снимкам, сделан выбор в пользу более классической компоновки. Единый элемент перед дефлектором разбит на множество мелких – здесь явно можно увидеть влияние Mercedes.

При этом конструкторы Alfa Romeo сохранили горизонтальную деталь в форме бумеранга, которая соединяется с набором конфигураторов потока – прежде они имели иную геометрию. Самый крупный конфигуратор, располагаясь у угла понтона, разделен вертикальной прорезью на две части. Как и в 2019-м, в верхней части он отделен от горизонтального элемента, проходящего вдоль воздухозаборника.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Фото: Федерико Базиле / Motorsport Images

На днище в области задних колес можно обнаружить многочисленные крылышки, отводящие воздух в сторону – это наследие C38. По тем кадрам, которые доступны, складывается ощущение, что их конфигурация стала более сложной, но эта гипотеза еще требует проверки.

Понтоны своих машин в Хинвиле традиционно стараются сделать как можно компактнее, и машина 2020 года не стала исключением. В отличие от других команд, использующих силовые установки Ferrari, Alfa переносит часть радиаторов из понтонов под капот двигателя.

Что интересно, на С39 кузовные панели за головой гонщика также стали гораздо более «обтягивающими» по сравнению с прошлогодней машиной. Это позволило увеличить в размерах «акулий плавник». После экспериментов с формой верхнего воздухозаборника решено было вернуться к единому отверстию треугольной формы, позади которого располагается еще одно, более крупное, полукруглой формы.

Заднее крыло в целом напоминает прошлогоднее, сохранив в переходной области торцевых пластин элементы, изогнутые внутрь, а также изгиб задней кромки самих пластин для лучшего контроля за завихрениями. Т-крыло осталось таким же, как в конце 2019-го, а геометрия выхлопных труб в точности совпадает с тем, что мы уже видели у Ferrari и Haas.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Фото: Федерико Базиле / Motorsport Images

 

Если резюмировать, у новой Alfa не слишком много изменений по сравнению с предшественницей, и все они имеют одну общую черту – конструкторы шли по пути повышения детализации и оптимизации уже существующих решений без придумывания чего-то нового.

В сезоне-2019 львиную долю очков команде принес Кими Райкконен. Его напарник Антонио Джовинацци только к концу лета смог выйти на схожий уровень, чем заслужил право остаться в команде еще на год. Бенефисом для Alfa стал этап в Бразилии, где в богатой на события гонке удалось разом заработать 22 очка. Впрочем, даже это не помогло подняться в таблице Кубка конструкторов выше восьмого места. 

В то же время, если сравнивать с тем, что было в 2018-м, то прогресс не вызывает сомнений. Сейчас у команды есть ресурсы, чтобы продолжать движение вперед и вести сражения в очень плотной средней группе пелотона. Прагматичный подход Фрадерика Вассера уже не раз доказывал свою эффективность, и в предстоящем сезоне есть все основания ожидать от Alfa Romeo еще одного шага вперед. 

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

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Серия Формула 1
Этап Съемочный день Alfa Romeo
Команды Alfa Romeo
Автор Джейк Боксолл-Легг

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