Технический анализ: что мы узнали о новом болиде McLaren

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Новый болид McLaren MCL36 сходу завораживает своей ливреей, но с технической точки зрения он не менее интересен.

Первое, на что обращаешь внимание и чего мы ожидали – это передняя подвеска с с тянущими штангами взамен толкающим. У McLaren уже была такая конструкция в 2013 году, но с началом гибридной эры от нее отказались.

Конструкция с тянущими штангами снижает центр тяжести, а схема с толкающими штангами облегчает механикам доступ к элементам подвески. Кроме того, нижнее расположение тянущих штанг влияет и на аэродинамику.

Ради аэродинамики рулевые тяги теперь также располагаются ниже, чем на машинах прошлого года. Это должно снизить сопротивление воздуха, но может препятствовать направлению потока под днище машины, где формируется граунд-эффект.

McLaren MCL36 Rear Suspension Photo by: McLaren

Настоящей сенсацией стало то, что в McLaren переделали заднюю подвеску. В 2021 году на всех болидах Формулы 1 сзади использовались схемы с тянущими штангами, но теперь на McLaren мы видим толкающие! И, судя по всему, сзади теперь вообще используется подвеска с новой многорычажной схемой.

Если посмотреть на аэродинамику, то переднее крыло похоже на то, что мы уже видели у Aston Martin, где нижняя плоскость не касается непосредственно носового обтекателя, что позволяет варьировать ее расположение по высоте.

McLaren MCL36 front details Photo by: McLaren

Интересно, что центральная часть нижней планки сделана довольно тонкой и не агрессивной. Остальные три планки крепятся непосредственно к носовому обтекателю, который немного не доходит до края второй плоскости снизу.

В отличие от Aston Martin, механизмы регулировки подвижных частей крыла расположены не у носового обтекателя, а у торцевых пластин.

Также обратите внимание на наплывы, сделанные на верхних планках крыла у их крепления к торцевым пластинам – они обозначены синими стрелками. Очевидно, что они созданы для формирования определенных завихрений в районе колес.

Это должно работать вместе с изгибами на самих торцевых пластинах (обозначенных белыми стрелками) и, очевидно, является примером использования редких для регламента 2022 года белых пятен в правилах.

Сам носовой обтекатель сделан довольно крупным и поднимается весьма высоко на стыке с основной частью шасси, позволяя направить достаточный поток воздуха под днище для формирования граунд-эффекта.

Фото: McLaren

Команда также оставила достаточно большое пространство между колесами и их закрылками с отверстием для вентиляции тормозов, что должно обеспечивать тормозным механизмам существенный приток воздуха.

Боковые понтоны в целом выполнены в традиционном для McLaren стиле с той разницей, что воздухозаборники на них соответствуют новому регламенту. В отличие от других машин этого сезона, которые мы уже видели, понтоны McLaren относительно короткие и быстро сужаются к задней части машины, что может свидетельствовать о том, что это сделано с целью оставить больше места для максимально крупного диффузора.

При этом с задней части верхние кузовные панели понтонов и кожух двигателя вздымаются, обеспечивая выход горячего воздуха системы охлаждения силовой установки.

Фото: McLaren

Форма днища, в котором располагаются каналы Вентури, похожа на у, что мы видели у других машин 2022 года. А вот у заднего крыла обращает на себя внимание единственная центральная стойка с системой активации DRS.

К сожалению, из-за отсутствия фото сзади невозможно разглядеть нижнее крепление крыла, соединяющее торцевые пластины с корпусом болида: у Haas это единая планка, у Aston Martin она двойная, а как сделали в McLaren пока не известно.

Нечего сказать и о заднем диффузоре, рассмотреть который на представленной командой съемке невозможно. Зато мы можем заметить небольшие дефлекторы, которые размещены у боковых зеркал, а также на дугах защиты головы гонщика.

Фото: McLaren

Как и в случае с другими болидами 2022 года, самое интересное скрыто под днищем, где расположены трубки Вентури, генерирующие прижимную силу за счет граунд-эффекта. На фото красными стрелками показано начало этих трубок, где воздух загоняется под днище, чтобы с большей скоростью вырваться из диффузора и создать прижимную силы за счет своего разряжения под днищем болида.

Наконец, обратите внимания на накладку у входа в тоннель, которая позволяет увеличить приток воздуха и тем самым повысить эффективность всей аэродинамической схемы.

Фото: McLaren