Технический анализ: что мы узнали из первых изображений Haas VF-20

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После сезона-2019, когда для проекта Джина Хааса шло не так все, что только можно, в команде полны желания сделать верные выводы из ошибок и вернуть свой гоночный бизнес в нормальное русло.

Первым и самым заметным изменением стало возвращение фирменных красно-бело-черных цветов Haas. Горькое послевкусие от сотрудничества с Rich Energy уже почти забыто, однако сама по себе перекраска шасси не избавит его от слабых мест, доставивших столько неприятных эмоций Ромену Грожану с Кевином Магнуссеном.

К счастью, беглое изучение VF-20 позволяет говорить, что поклонники команды вправе рассчитывать на прогресс. И в передней части машины, и в области понтонов легко заметить много общего с прошлогодней Ferrari SF90 – что неудивительно, учитывая многолетнюю тесную кооперацию между командами.

В конце 2019-го Haas опробовала переднее крыло в стиле Ferrari, чтобы оценить, как такой подход повлияет на главную проблему машины: невозможность поддерживать резину в оптимальном температурном диапазоне по ходу всей гоночной дистанции.

Чтобы исправить ситуацию, конструкторы готовили многочисленные пакеты обновлений, но они не дали результата. Большую часть сезона пилоты использовали шасси в разных спецификациях, чтобы лучше понять источник проблем, и в итоге был сделан вывод, что дело именно в переднем крыле.

То, что мы увидели на VF-20, выглядит шагом в верном направлении. Команда явно решила пойти по пути Ferrari. Разумеется, у Скудерии в 2019-м тоже не все было гладко, но ее пилоты как правило сражались за победы, а не откатывались по ходу гонки все дальше вглубь пелотона.

Haas VF-20 Фото: Haas F1 Team

Вся концепция крыла SF90 строилась на том, чтобы направить как можно больше набегающего воздуха в обход передних колес. Haas же начинала сезон-2019 с совершенно другой идеей, делая – подобно Mercedes – ставку на прижимную силу. По ходу чемпионата такой подход оставался практически неизменным. Возможно, в команде считали, что крыло не вносит серьезного вклада в проблему, а возможно, не хотели серьезно менять его, так как это потребовало бы и других масштабных переделок, на которые не хватало ресурсов.

Так или иначе, но изменения крыла были изначально заложены в конструкцию VF-20. Его торцевые пластины также явно сделаны по образу Ferrari – с квадратным вырезом в верхней части задней кромки для дополнительного протекания воздуха. Форма горизонтального элемента в нижней части является почти точной копией решения, которое Скудерия привезла прошлым летом на Гран При Франции. Оно включает более плоскую заднюю часть и небольшой треугольный «плавничок», чтобы точнее работать с потоками.

Это далеко не единственный подобный пример. В 2019-м Ferrari внедрила «ноздри» на носовом обтекателе – проходы для воздуха по бокам от кончика. Такое решение добавляет передку стабильности. Как можно видеть, «ноздри» есть и на VF-20.

Чуть дальше, под рычагами передней подвески, можно рассмотреть несколько вертикальных конфигураторов потока. Они «распрямляют» завихрения, формирующиеся на внутренних кончиках элементов переднего крыла, чтобы на дефлекторы попадал не столь турбулентный воздух. Машина сохранила S-воздуховод, входные отверстия которого расположены в нижней части обтекателя, а выходное – сверху.

Похоже, в Haas также решили сделать машине небольшую «подтяжку» – обводы понтонов выглядят даже более компактными, чем у Ferrari в прошлом году. По всей видимости, учтен опыт, накопленный в 2019-м самой Скудерией. Хорошо видны входные отверстия для воздуха в понтонах, форма которых продиктована нижним расположением боковой защитной структуры.

Haas VF-20 Фото: Haas F1 Team

Haas сохранила «акулий плавник» с небольшим вырезом в передней части. Это решение – вместе с расположенным по соседству небольшим крылышком – позволяет воздуху проще протекать вниз вдоль капота двигателя, снижая вероятность срыва потоков.

А вот зеркала VF-20 явно сделаны с оглядкой на прошлогодний подход Mercedes. Так как положение зеркал с прошлого сезона стало иным, их крепления начали активно использовать для получения аэродинамического преимущества. Такие стойки позволяют минимизировать область турбулентности, что снижает лобовое сопротивление.

Поворотные лопасти и дефлекторы машины Haas ведут историю с прошлогоднего Гран При Германии. Тогда они не произвели серьезного эффекта, но сейчас дополнены более мелкими деталями, чтобы активнее направлять воздушные потоки в подрезы понтонов.

Кроме того, на днище перед задними колесами появились вертикальные элементы, помогающие отводить воздух в сторону и снизить турбулентность в области диффузора.

Отверстие воздухозаборника над головой пилота получило новую форму: теперь оно треугольное, повторяя форму аналогичного элемента – вот сюрприз – Ferrari SF90. Ниже основного можно рассмотреть два отверстия меньшего размера, направляющие воздух к другим компонентам силовой установки.

Haas VF-20 Фото: Haas F1 Team

В последние годы в Ф1 явно наметилась тенденция переноса радиаторов из понтонов в верхнюю часть подкапотного пространства. Однако в Haas сохранили верность классической конфигурации, которую использует и Скудерия. Это позволяет укрепить аэродинамическую связь между более компактными кузовными панелями и задним крылом.

Само крыло, несомненно, заслуживает внимания – поскольку команда решила сохранить одно из своих экспериментальных решений, которые обкатывала в 2019-м. Несколько S-образных прорезей в торцевой пластине позволяют перераспределить давление и помочь диффузору и плоскостям крыла в создании разреженной зоны под машиной.

Остальные элементы заднего крыла выглядят вполне традиционными, главная плоскость имеет весьма малый изгиб профиля. Крыло крепится к машине посредством двойного пилона в форме лебединой шеи – такое решение доказало свою эффективность с аэродинамической точки зрения.

Картину дополняет Т-крыло с двумя ветвями, соединенными дугообразным элементом. Такая конфигурация сформировалась у Haas к середине прошлого чемпионата. Стоит отметить, что эта область машины обычно довольно значительно видоизменяется по ходу сезона в зависимости от характеристик конкретных трасс. Здесь можно сделать акцент как на прижимную силу, так и на снижение лобового сопротивления.

Решение выхлопной системы также напоминает используемое Ferrari. Однако конструкторы Haas предпочли сделать главную трубу крупнее, а «звуковую» над ней – меньше в диаметре. В самом конце 2019-го Ferrari в качестве эксперимента опробовала на Гран При Абу Даби разнесенные в стороны вспомогательные трубы – но похоже, результат оказался отрицательным.

Haas VF-20 Фото: Haas F1 Team

Можно ли говорить, что машина, показанная на рендерах Haas – это именно та VF-20, что представят журналистам утром первого дня тестов в Барселоне и затем отправят на трассу? Скорее всего, так и есть. Слишком многое говорит в пользу этой версии.

Оценить, что что будет способна новинка, гораздо сложнее. По опыту прошлых лет вообще можно говорить, что ни тесты, ни Гран При Австралии не дают возможность увидеть истинную расстановку сил. Картина начнет проясняться только к Бахрейну.

Применительно к Haas можно добавить, что команда обычно весьма неплохо смотрится зимой, хотя порой и сталкивается с техническими проблемами – и традиционно сильна в Альберт-парке (как минимум до того момента, пока к ее машинам надежно прикручены все четыре колеса).

Главная задача у VF-20 одна – быть не такой капризной, как ее предшественница. Если же картина 2019 года повторится и на этот раз, вопросы возникнут уже не в технической бригаде Haas, которая не смогла сделать верные выводы, а к самому Джину Хаасу и перспективах его участия в Формуле 1…

Кратко: пять заслуживающих внимания решений Haas VF-20

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