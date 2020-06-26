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Формула 1 / Съемочный день Red Bull в Сильверстоуне / Аналитика

Технический анализ: что мы увидели на Red Bull RB16 во время съемочного дня

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Технический анализ: что мы увидели на Red Bull RB16 во время съемочного дня
Автор:
, технический эксперт
26 июн. 2020 г., 17:15

В преддверии Гран При Австрии команда «Красных быков» приехала на тесты в Сильверстоун. Как оказалось, ее машина несколько отличается от той, что мы видели зимой в Барселоне

В отличие от Mercedes и Ferrari, которые сделали выбор в пользу полноценных заездов на машине 2018 года для подготовки к началу чемпионата, Red Bull пошла по иному пути: использовала один из двух съемочных дней, разрешенных по ходу сезона. 

Это ограничило дистанцию всего сотней километров на специальных более жестких шинах, но дало возможность вывести на трассу новейшую машину RB16. И, в том числе, проверить новинки, которые попали в объектив фотокамер.

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Детали днища Red Bull Racing RB16

Детали днища Red Bull Racing RB16

Фото: Red Bull Content Pool

Самое заметное отличие – многочисленные «плавнички» на днище, изготовленные с помощью 3D-печати. Они располагаются тремя группами параллельно прорези у внешнего края. 

Подобное решение, позволяющее точнее направлять потоки воздуха в задней части машины, нельзя назвать совершенно новым. Еще два года назад что-то очень похожее можно было увидеть у Ferrari на модели SF71H (показана на иллюстрации ниже).

Детали днища Ferrari SF71H, ГП США 2018 года

Детали днища Ferrari SF71H, ГП США 2018 года

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Похоже, конструкторы Red Bull активно работают в этой области машины в преддверии скорого введения органичений на днище, чтобы понять, как можно компенсировать потерю прижимной силы. 

В частности, для этого были скорректированы форма и расположение вертикальных элементов в нижней части дефлектора (в белом круге на фото ниже). Именно они определяют картину дальнейшего протекания потоков вдоль машины.

Детали днища Red Bull Racing RB16

Детали днища Red Bull Racing RB16

Фото: Red Bull Content Pool

Кроме того, на горизонтальных элементах у воздухозаборника понтона – верхнего и того, что скрывает боковую защитную структуру чуть ниже – можно рассмотреть многочисленные прорези (на фото ниже).

По всей видимости, они необходимы для формального соблюдения регламента, поскольку аналогичные прорези сделаны и в передней кромке днища, расположенной ниже. Впрочем, здесь возможны и другие варианты ответа, так что с этим вопросом еще только предстоит разобраться.

Детали понтона Red Bull Racing RB16

Детали понтона Red Bull Racing RB16

Фото: Red Bull Content Pool

По ходу заездов команда контролировала изгиб и деформацию передних крыльев с помощью высокоскоростной видеокамеры, направленной на специальный стикер (на фото ниже).

Так как машины должны пройти статические тесты FIA на гибкость крыльев, собранные данные позволят обеспечить соответствие правилам по ходу первого Гран При сезона.

Red Bull Racing RB16 front wing detail

Red Bull Racing RB16 front wing detail

Photo by: Red Bull Content Pool

Пока сложно говорить, получит ли RB16 к Шпильбергу какие-то еще обновления, но с учетом неопределенности с календарем Red Bull явно стремится внедрить как можно больше новинок уже сейчас, чтобы повысить свои шансы в споре с Mercedes в дебютных гонках.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Съемочный день Red Bull в Сильверстоуне
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Мэтт Сомерфилд

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