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Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: что мы увидели на презентации нового болида Ferrari

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Технический анализ: что мы увидели на презентации нового болида Ferrari
Автор:
12 февр. 2020 г., 01:52

Гордость тому причиной, уверенность в правильности выбранного пути или нежелание радикально что-то менять за год до вступления в силу новых правил – ключевые решения более успешных соперников итальянцы копировать не стали. Но по мелочи кое-что у Mercedes все же переняли.

Если, не очень хорошо зная английский или не представляя себе специфику работы конструкторов в Ф1, послушать выступление Маттиа Бинотто на вчерашней презентации болида SF1000 – можно подумать, что речь идет о двух разных машинах. Одна – совершенно новая, при создании которой чуть ли не каждый винтик изобрели заново, другая – результат аккуратной шлифовки концепции, которая неплохо проявила себя в прошлом сезоне. Но не стоит подозревать босса Скудерии в раздвоении конструкторской личности. У новой машины из Маранелло действительно очень много общего с предшественницей – и в то же самое время многие детали выглядят совсем не так, как в 2019 году. Осталось отделить одного от другого.

Поражение – не повод грузиться

С первого взгляда новая Ferrari кажется неплохо нам знакомой. Ничего удивительного: ведь первый взгляд обычно падает на носовой обтекатель и переднее антикрыло – а они чуть ли не те же самые, что мы видели прошлой осенью. В том, что крыло «родом» из Абу-Даби, признался на пресс-конференции сам Бинотто. «Ноздреватый» нос (появившись в Сингапуре, он догрузил передок и сделал машину более отзывчивой) и вертикальные дефлекторы под ним – не те же самые, но лишь незначительно отличающиеся от прошлогодних.

Переднее антикрыло Ferrari SF1000

Переднее антикрыло Ferrari SF1000

Фото: Ferrari

Конечно, в теории можно представить, что старое крыло на новую машину поставили для отвода глаз – а на тесты итальянцы привезут принципиально иную конструкцию. Однако наличие знакомых деталей на SF1000 вполне рифмуется и с тем, что можно увидеть по мере движения от носа машины к ее хвосту, и со словами Бинотто о том, что Скудерия не собирается отказываться от выбранной в прошлом году концепции. Пример Mercedes и Red Bull не убедил – конструкторы по-прежнему работают с «ненагруженным» крылом. То есть таким, которое жертвует уровнем прижимной силы ради более оптимального распределения потоков –  «расчистки» воздуха перед тем, как он вступит в контакт с днищем болида или начнет огибать боковые понтоны. Кстати, если мы оседлаем этот воздух – быстро доберемся до тех зон и деталей, где изменения будут более заметны.

Больше, шире, сложнее

К примеру, сильно выдвинутый вперед и вверх элемент переднего дефлектора. Деталь похожей формы в прошлом году можно было увидеть на SF90. Но если раньше это была по сути одна плоскость сравнительно большой площади и сравнительно простой формы, теперь перед нами целая система из трех вертикальных элементов, отличающихся профилем и установленных под разными углами. Ее задача – заставить обтекающий рычаги подвески воздух не продолжать прямолинейное движение, а отклониться в сторону от стенки кокпита, нырнуть вниз и «облизать» нижнюю, подрезанную часть понтона.

Слайдер
Список

Боковой дефлектор Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)

Боковой дефлектор Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)
1/2

Фотограф: Ferrari Ferrari

Боковой дефлектор Ferrari SF90 на Гран При Монако

Боковой дефлектор Ferrari SF90 на Гран При Монако
2/2

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

«Бумеранги» – горизонтальные дефлекторы по бокам от кокпита – тоже появились на итальянских болидах далеко не впервые. Однако раньше они были заметно меньше по размерам, а их внешние концы повисали в воздухе. Теперь же – слились с «выросшими» на поверхности днища вертикальными дефлекторами и превратились в сложную структуру, общие очертания которой можно сравнить с буквой F, а проработанность и изощренность которой по сравнению с прошлогодними вариантами поднята на новый уровень.

Слайдер
Список

Боковой дефлектор Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)

Боковой дефлектор Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)
1/2

Фотограф: Ferrari Ferrari

Боковой дефлектор Ferrari SF90 на Гран При Венгрии

Боковой дефлектор Ferrari SF90 на Гран При Венгрии
2/2

Фотограф: Джорджо Пиола

Если в случае с передним антикрылом итальянцы продолжают идти своим путем, то при работе над зеркалами заднего вида они не постеснялись воспользоваться решением, подсмотренным у своих главных конкурентов. Теперь зеркало огибает Г-образная плоскость, предназначенная для снижения аэродинамического сопротивления и – судя по тому, что Ferrari решила воспользоваться этим решением – неплохо со своей задачей справляющаяся.

Слайдер
Список

Зеркало заднего вида Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)

Зеркало заднего вида Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)
1/3

Фотограф: Ferrari Ferrari

Зеркало заднего вида Ferrari SF90

Зеркало заднего вида Ferrari SF90
2/3

Фотограф: Ferrari Ferrari

Зеркало заднего вида Mercedes AMG F1 W10

Зеркало заднего вида Mercedes AMG F1 W10
3/3

Фотограф: Джорджо Пиола

Добравшись взглядом до понтона, можно увидеть «разломившийся» конфигуратор потока. Еще на Гран При Абу-Даби это была единая деталь, огибавшая воздухозаборник понтона сверху и сбоку. Сейчас вертикальная и горизонтальная плоскости не дотягиваются друг до друга – между ними есть приличный зазор. Во-первых, это позволяет менять положение двух элементов по отдельности и тоньше «настраивать» обтекающий понтон поток. Во-вторых, в этой зоне образуются вихри, которые играют важную роль – они ускоряют потоки воздуха, замедляющиеся на подходе к хвосту машины. Что напрямую влияет на эффективность работы диффузора, то есть – на уровень прижимной силы. «Разломившийся» же конфигуратор потока позволяет получить дополнительное пространство для такого вихря, увеличить интенсивность этого вихря и усилить его «подгоняющий» эффект.

Слайдер
Список

Конфигуратор потока Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)

Конфигуратор потока Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)
1/2

Фотограф: Ferrari Ferrari

Конфигуратор потока Ferrari SF90

Конфигуратор потока Ferrari SF90
2/2

Фотограф: Ferrari Ferrari

Бинотто на презентации особо отметил работу над компоновкой моторного отсека, которая позволила сделать SF1000 более «стройной» по сравнению с предшественницей. И это похоже на правду – если судить по днищу (площадь «обнаженной», не спрятанной под понтонами поверхности явно увеличилась) и чуть ли не скульптурным очертаниям задней части кузова. Фотографии заставляют предположить, что стать изящнее машине помогло увеличение колесной базы – на фоне заявлений Бинотто о том, что этот параметр существенно не изменился.

Слайдер
Список

Задняя часть Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)

Задняя часть Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)
1/4

Фотограф: Ferrari Ferrari

Задняя часть Ferrari SF90

Задняя часть Ferrari SF90
2/4

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)

Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)
3/4

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
4/4

Фотограф: Ferrari Ferrari

Новые капли на старую мельницу

Впрочем, если говорить о новых деталях, большинству наблюдателей наверняка первым делом бросились в глаза не «бумеранги» и не новая конфигурация зеркал, а «рога» – вертикальные дефлекторы, выросшие по бокам от верхнего воздухозаборника. Функция этих деталей (как и небольшого выреза в плавнике) – сделать максимально чистым, лишенным завихрений поток, набегающий на заднее антикрыло. По этой же причине Ferrari, поставившая во главу угла аэродинамическую эффективность конструкции, продолжает работать с компактным треугольным отверстием воздухозаборника – в то время как ряд команд в недавнем прошлом предпочли увеличить размеры этой детали.  

Вертикальные дефлекторы Ferrari SF1000

Вертикальные дефлекторы Ferrari SF1000

Фото: Ferrari

Вообще, добравшись до хвостовой части SF1000, мы снова сталкиваемся главным образом со знакомыми деталями и решениями. Это и Т-образное крылышко, закрепленное на плавнике, и заднее антикрыло – у торцевых пластин которого даже количество прорезей не уменьшилось и не увеличилось с момента финиша последней гонки прошлого сезона.

Слайдер
Список

Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)

Ferrari SF1000 (сравните с SF90, кликнув вправо)
1/2

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
2/2

Фотограф: Ferrari Ferrari

Конечно, у итальянцев еще есть кое-какие карты в рукаве – к примеру, на днище показанной вчера машины явно отсутствовали многие дополнительные элементы, которые можно будет увидеть только по ходу предсезонных тестов. Однако в прошлом году именно Ferrari показала, насколько обманчивыми могут быть результаты таких заездов – и даже если в Барселоне SF1000 проявит себя как невероятно быстрая и надежная машина, окончательно убедить в этом и болельщиков, и соперников Скудерия сможет только на первой гонке сезона. И это значит, что тифози еще месяц предстоит мучаться неопределенностью.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Джейк Боксалл-Легг

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