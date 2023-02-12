Технический анализ: что мы увидели на (настоящей) машине Haas 2023 года

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Надо сразу признать, что несколько снимков из Сильверстоуна, сделанных пресс-службой в нужных ракурсах, не позволяют провести полноценный анализ. В то же время, их вполне достаточно для главного вывода – машина Haas не претерпела за зиму радикальных изменений

В то же время, видны и внесенные доработки, которые можно разделить на две части – с одной стороны, это удачные находки других команд, которые мы увидели в 2022 году, а с другой – собственные усовершенствования.

В передней части VF-23 перемены затронули антирыло. Статичные (неподвижные) части закрылков – их легко выделить благодаря серой окраске – стали шире и теперь частично заходят под носовой обтекатель.

Кевин Магнуссен, Haas VF-23 Фото: Haas F1 Team

Дальний элемент крыла, кроме того, стал меньше в поперечном размере и заметно сужается к торцевой пластине.

Сама пластина тоже претерпела изменения: в Haas отказались от волнистой передней кромки, а форма и расположение продольного бортика с внешней стороны стали другими – это хорошо видно на сравнительных фото ниже.

Все команды Ф1 ведут неустанную борьбу за снижение веса, и Haas, похоже, удалось добиться определенных успехов в области носового обтекателя. Если сравнивать с VF-22, его очертания стали более компактными (показаны синими стрелками).

Помимо прочего, это обещает выигрыш в аэродинамике, так как получится пропускать больше воздуха под днище машины.

Детали Haas VF-23 в сравнении с VF-22 и Ferrari F1-75 Фото: Haas F1 Team

В центральной части шасси можно отыскать заметное сходство с прошлогодней Ferrari F1-75. Подобную практику едва ли стоит критиковать – удачные конструкторские решения в Ф1 копировали испокон веков, а с учетом плотного технического сотрудничества выбор в пользу F1-75 – а, например, не Red Bull RB18 – выглядит вполне оправданным.

Прежде всего это касается формы понтона с углублением в верхней части. Похожее решение было у Haas и в 2022-м, но теперь оно стало еще более рельефным, а вентиляционные прорези увеличились в размерах.

Зато совсем не такими, как на VF-22, стали воздухозаборники понтонов. Они расположены высоко и имеют вид вытянутого прямоугольника. При этом их верхняя кромка чуть смещена назад.

В остальном понтон остался близким к прошлогоднему – это довольно редкий случай, когда в машине 2023 года мы не видим плавного понижения в задней части, характерного для Red Bull. В центральной части понтона даже нет «подреза» у днища, который позволяет пропускать дополнительный воздух в область «бутылочного горлышка».

Передняя часть днища также решена в стиле Ferrari. Входные отверстия каналов Вентури выполнены по двухступенчатой схеме, как на F1-75.

Гонщики Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен, руководитель команды Гюнтер Штайнер и сотрудники Haas F1 Team с машиной Haas VF-23 Фото: Haas F1 Team

Небольшой «плавничок» на верхней кромке капота двигателя получил на VF-23 сложную форму (выделена желтым), к тому же, теперь он тянется гораздо дольше назад, хотя и сохраняет определенный зазор от кузовной панели. Сам капот по первым ощущениям выглядит более компактным, чем годом ранее.

Говоря о «плавничке», стоит отметить одну интересную деталь. Его нижняя кромка в задней части имеет дугообразную форму, совпадающую с выпуклостью расположенной ниже панели. Последняя скрывает небольшой изгиб выхлопной трубы – он нужен, чтобы освободить место для перемещения рычагов подвески. Такой подход в 2022 году использовала Alfa Romeo – а теперь его переняли в Haas и, по слухам, в Ferrari.

Изучить кромку днища новой машины по имеющимся фото, к сожалению, не представляется возможным. Но, как и в случае Alfa Romeo, там, похоже, нет никаких революционных решений. Те методы с вырезами и изгибами, что были успешно опробованы в прошлом сезоне, вновь нашли свое применение.