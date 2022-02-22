Технический анализ: что мы увидели на настоящей Haas VF-22

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Американская команда сразу объявила, что показывает в начале февраля только ливрею 2022 года. Разумеется, это не остановило экспертов, которые набросились на первые изображения машины, построенной по новому регламенту, и тотчас растерзали их на множество всевозможных теханализов.

Сейчас надо признать, что все они оказались фальстартом – Haas показала если не подделку, то как минимум прототип на очень ранней стадии работ. Настоящая VF-22, выехавшая из барселонских боксов, оказалась совершенно другой.

Переднее крыло можно назвать продвинутой версией того, что мы увидели изначально. Его первая плоскость отделена от носового обтекателя и располагается впереди него, помогая пропускать потоки под шасси. Сам обтекатель широкий, но сужается в нижней части (показано синей стрелкой), чтобы также открыть больше места для протекания воздуха.

Детали Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Закрылки каскада не имеют столь агрессивной формы, как на первоначальных рендерах, их дизайн явно более сбалансирован.

Регулируемая центральная секция включает два элемента и на тестах она имела заметное отличие по углу атаки с внутренней частью плоскостей, соединенной с носовым обтекателем. Нет никаких сомнений, что регулятор треугольной формы (показан зеленой стрелкой) помогает создавать завихрение, которое перенаправляет потоки под днище.

Торцевые пластины тоже отличаются от показанных прежде – и от того, что мы выдели на всех остальных машинах. Они имеют волнообразную переднюю кромку (выделено желтым во врезке), которая также влияет на протекание воздуха. У задней кромки пластин с внешней стороны обнаружился V-образный элемент (показан красной стрелкой, а также в малой врезке).

Это очень интересное решение. Конструкторам Haas пришлось серьезно постараться, чтобы реализовать его в рамках регламента, но при этом создать градиент давлений – который как раз регламентом вовсе не предусмотрен. У соперников ничего похожего мы еще не видели.

В бывшей области дефлекторов, как и у Mercedes, можно обнаружить значительный подъем днища поблизости от боковины кокпита. Но если на W13 после этого кромка сразу опускается вниз, то на VF-22 еще довольно долго остается приподнятой – это хорошо видно на самом нижнем фото.

Перед задним колесом край днища также приподнят – это отработанный еще при старых правилах способ направить потоки в обход колеса.

Детали Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Конечно, главным внешним отличием реальной машины от рендеров является форма понтонов. Настоящие имеют много общего с Ferrari – это едва ли совпадение, учитывая, что конструкторские бюро обеих команд расположены в Маранелло. Понятно, что передача технологий в Ф1 под запретом, но Haas легально использует коробку передач и заднюю подвеску Скудерии, что неизбежно сказывается и на решении соседних узлов.

Понтоны на барселонских фото можно назвать традиционными. У них довольно крупные входные отверстия, выраженный «подрез» снизу и высокая, хотя и постепенно опускающаяся вниз верхняя линия. В поверхности можно увидеть вогнутость – хотя далеко не столь выраженную, как у алой F1-75.

Интересно, что форма днища в «подрезе» также является наклонной, формируя выраженный канал для протекания воздуха в область диффузора и «бутылочного горлышка» между задними колесами.

Корпус зеркал заднего вида является полым (это решение дебютировало три года назад на Ferrari SF71-H и с тех пор активно использовалось разными командами). У боковины кокпита в месте крепления Halo расположен открылок, имеющий в фас сходство с рогом на шлеме викинга (показан синей стрелкой во врезке). Это тоже инструмент контроля за потоками.

Похожие детали можно обнаружить и по бокам от верхнего воздухозаборника (показана зеленой стрелкой). Само входное отверстие треугольное и довольно узкое, что и оставило место для дополнительных элементов, направляющих воздух на заднее крыло.

На верхней кромке капота двигателя перед задним крылом сделана большая прорезь для выхода горячего воздуха, закрытая «жалюзи» (показана красной стрелкой во врезке). Это явно мера предосторожности на случай перегрева, которая – если все в порядке – может вскоре пропасть с машины.

Над ней установлен небольшой тонкий «плавник», отделенный от капота несколькими стойками. Пока мы опять же не видели ничего подобного на других машинах.

Как и у Ferrari, маленькая «звуковая» выхлопная труба соединяется с основной в максимально удаленной точке, разрешенной регламентом. У соперников соединение находится гораздо ближе.

Никита Мазепин, обкатка Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Можно говорить, что Haas привела машину в ту конфигурацию, которую намерена использовать на предстоящих тестах. Пока это наиболее полноценное и «комплектное» шасси из всех тех, что мы успели увидеть.

Нет сомнений, что и у соперников, когда дело дойдет до реальных испытаний, отыщется много интересных нюансов. Подождать осталось лишь до завтра.

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