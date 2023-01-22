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Конструкторы стремятся к тому, чтобы корпуса зеркал как можно меньше влияли на протекающие мимо воздушные потоки. FIA, со своей стороны, настаивает, чтобы размер и расположение отражающих элементов соответствовали требованиям безопасности.

Для такого высокотехнологичного спорта, как Ф1, кажется странной приверженность старомодным зеркалам на ножке, которые использовались на гоночных автомобилях едва ли не с момента их изобретения.

В эру восхитительно точной GPS, бортовых камер и сверхмощных цифровых процессоров кажется логичным, что Ф1 должна использовать новейшие технологии.

Нет ничего сложного в том, чтобы прописать в правилах обязательную установку камеры, обращенной назад, которая передает изображение на небольшой экран в кокпите. Эта идея не нова, гонщики обсуждают ее с FIA не первый год.

Карлос Сайнс говорил еще в 2018-м: «Мы предложили использовать камеры вместо обычных зеркал. Это уже делают в других гоночных категориях. Мне кажется, FIA стоит рассмотреть этот вопрос. Но пока никаких шагов не последовало.

Идея исходит от пилотов – мы знаем, что в других сериях эта технология уже работает. Например, в WEC. Это не значит, что подобное появится у нас, но изучить этот вопрос явно стоит».

Цифровое зеркало заднего вида, использующее технологию AMOLED, на Audi R18 e-tron quattro чемпионата WEC Фото: Audi Communications Motorsport

Действительно, цифровые аналоги классических зеркал активно используются во многих первенствах. Впервые они появились еще в 2012-м, когда Audi установила такую систему на свои спорткары R18 для «24 часов Ле-Мана».

Сейчас в чемпионате WEC такие устройства стали обычным делом, использовались они и в DTM.

И хотя FIA знает о широком использовании этой системы, на пути ее внедрения в Формуле 1 по-прежнему есть серьезные сложности.

Николас Томбасис, который до недавнего повышения занимал пост технического директора формульных гонок, объяснил, что именно мешает появлению «цифровых зеркал».

«Мы рассматривали такую возможность, – рассказал он Motorsport.com. – Но для этого нужно решить три вопроса.

Первый – в кокпите совсем мало место для размещения экрана. Второй – экраны хороши в закрытых кокпитах, где темно. Что может получиться в Ф1, вы сами можете проверить, если попробуете воспользоваться своим телефоном под ярким солнцем. Никто не хочет слышать жалобы пилотов, что они ничего не могут рассмотреть.

Наконец, при переводе взгляда с одного предмета на другой, если они расположены на разном расстоянии, глазу необходимо время на адаптацию. Это тоже вызывает вопросы и требует обстоятельного изучения.

На тех скоростях, какие развивают машины Ф1, даже потеря нескольких сотых на подобную адаптацию может стать проблемой. И это еще одна сложность.

Мы занимаемся этой темой. Возможно, здесь есть другие пути решения – аудиосигналы или что-то еще. Эти работы продолжаются».

Экран заднего вида в машине Роберта Кубицы, Orlen Team ART, BMW M4 DTM Фото: ITR eV

Есть ощущение, что пока до отказа от классических зеркал в Формуле 1 еще очень далеко. Как минимум в среднесрочной перспективе этой технологии ничто не угрожает.

Именно поэтому FIA продолжает внимательно следить за тем, что пилоты видят в зеркалах и как улучшить ситуацию с обзорностью. Очередные изменения в соответствующем пункте правил вступят в силу уже с нового сезона чемпионата мира.

Что изменится в регламенте с 2023 года?

Размеры зеркал заднего вида по регламенту 2023 года на Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Размер зеркал заднего вида решено было увеличить. Ширина отражающего элемента прежде составляла 150 мм, а теперь вырастет до 200 (это не +50%, как указано на иллюстрации, а +50 мм). В результате командам придется перепроектировать корпуса зеркал и стойки их крепления.

По ходу сезона-2022 мы могли видеть, как многие проводили эксперименты с более крупными зеркалами по ходу тренировок Гран При.

Red Bull первой начала их в Венгрии, Mercedes последовала этому примеру в Бельгии, а на Гран При Нидерландов к ним присоединились еще несколько команд.

На иллюстрации ниже вы можете видеть решение, использованное Aston Martin. Конструкторы не просто увеличили размеры зеркала в соответствии с новыми требованиями, но и дополнили его корпус вертикальными элементами, усиливающими конструкцию – а кроме того, несомненно несущими аэродинамическую функцию.

Зеркало заднего вида по регламенту 2023 года на Aston Martin AMR22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

По словам Томбасиса, изменения в правилах прежде всего должны улучшить гонщикам обзорность.

«Мы увеличили зеркала, – объяснил он. – Их поперечный размер вырос со 150 до 200 мм, и мы уже увидели, что угол обзора стал больше.

Какие-то гонщики, впрочем, вообще не отметили разницы, так как и прежде пользовались изогнутыми панорамными зеркалами. Другим подобное решение не нравится, поскольку в таких зеркалах отражается слишком много объектов, и это становится отвлекающим фактором. Так что тут все индивидуально.

Мы внедрили изменения, которые улучшат обзорность тем гонщикам, которые используют простые плоские зеркала».