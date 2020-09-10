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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Италии / Аналитика

Технический анализ: что лишило Ferrari скорости в Спа и Монце

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Технический анализ: что лишило Ferrari скорости в Спа и Монце
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола

После двух подиумов в четырех первых Гран При казалось, что дела Скудерии не так и плохи. Но потом чемпионат приехал на быстрые трассы…

В Бельгии мы увидели, сколь серьезные проблемы в действительности испытывает Ferrari, а итальянский уик-энд подтвердил, что провал не был единичным случаем. 

Безусловно, нехватка темпа SF1000 объясняется не каким-то одним фактором. Но именно на скоростных трассах стала особенно явно видна недостаточная мощность мотора (проигрыш Mercedes составляет примерно 50 л.с.). Из-за этого инженерам пришлось до предела снижать уровень прижимной силы. 

Но полностью компенсировать негативное влияние концепции с радиаторами над двигателем, из-за которой резко выросло лобовое сопротивление, все равно невозможно без коренной переделки шасси. 

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Помимо этого, оказалось, что гидравлическая задняя подвеска, которая появилась в Ferrari только с этого сезона, не очень здорово сочетается к принципом «высокого задка». Конструкторы уже давно в курсе этой проблемы, но решение в самом лучшем случае будет готово только к ближайшему уик-энду в Муджелло. 

Потому в Монце мы увидели на SF1000 совсем крохотные плоскости заднего крыла почти без профиля, да еще и установленные по сути горизонтально.  

В результате скорость на прямых оказалась весьма достойной. Шарль Леклер разогнался до 339,1 км/ч – это, между прочим, на 2,3 км/ч больше, чем у Льюиса Хэмилтона. Но неизбежная расплата за такую конфигурацию машины наступала в поворотах.  

В «Лесмо» монегаск уступал Хэмилтону 15 км/ч, а «Параболике» – 17. Такую разницу можно назвать только провалом, особенно учитывая, как здорово все получалось у Ferrari на домашней трассе в совсем недавнем прошлом. 

Из-за отсутствия прижимной силы на входе в повороты SF1000 становилась просто неуправляемой. Итог такого подхода любой мог увидеть в итоговой таблице квалификации: Леклер стал по ее итогам 13-м, Себастьян Феттель показал 17-е время.

Хорошо известно, что немец не любит, когда у машины мало прижимной силы. Неудивительно, что именно он царил в Ф1 во времена «выдувных диффузоров», которые намного повышали прижимную силу в задней части машины. 

Иллюстрации Джорджо Пиолы дают нам возможность сравнить конфигурацию Ferrari на нескольких последних гонках, чтобы понять, как команда пытается бороться с врожденными слабостями своей машины.

Ferrari SF1000, вид сзади, Гран При Испании

Ferrari SF1000, вид сзади, Гран При Испании

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Барселоне на машине использовалась конфигурация с уровнем прижимной силы выше среднего. Обе плоскости заднего крыла крупные, с выраженным профилем. И основная, и вспомогательная заметно развернуты относительно набегающего потока воздуха. 

Вместе с ними работает и Т-крыло из двух плоскостей с удлиненными торцевыми пластинками.

Ferrari SF1000, вид сзади, Гран При Бельгии

Ferrari SF1000, вид сзади, Гран При Бельгии

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Спа команда привезла пакет с экстремально низким прижимом, но после первых же испытаний в пятницу от него отказались – резина ни в какую не желала прогреваться. На квалификацию и гонку в итоге решено было выбрать вариант, который ранее использовался в Шпильберге. 

Он включал практически плоскую заднюю плоскость крыла, но вспомогательная располагалась под большим углом атаки. Чтобы чуть добавить шинам сцепления, на SF1000 оставили Т-крыло.

Ferrari SF1000, вид сзади, Гран При Италии

Ferrari SF1000, вид сзади, Гран При Италии

Иллюстрация: Джордж Пиола

Несмотря на все усилия, в Спа Ferrari оказалась в числе аутсайдеров. Потому в Монце решено было использовать другой подход. Машину разгрузили до минимально возможного уровня, установив плоскости так, что даже ход механизма DRS пришлось уменьшить вдвое. 

Для Т-крыла на SF1000 также не осталось места. 

Переднее антикрыло Ferrari SF1000, Гран При Италии

Переднее антикрыло Ferrari SF1000, Гран При Италии

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Чтобы сохранить баланс, одновременно Скудерии пришлось снизить прижим и спереди. Дальний закрылок каскада крыла был подрезал, а с внешней стороны стал практически параллелен асфальту. Внутренние кончики стали даже острее, чем прежде.  

В теории все эти шаги были совершенно верными. Беда лишь в том, что на практике они никак не могли компенсировать нехватку мощности мотора. Да и других не менее серьезных проблем у SF1000 по-прежнему хватает. 

Mercedes F1 W11, вид сзади

Mercedes F1 W11, вид сзади

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

При взгляде сзади сразу бросается в глаза, насколько меньше отверстия для выхода горячего воздуха в задней части понтонов Mercedes W11. Силовая установка из Бруксуорта не только ощутимо мощнее, она гораздо эффективнее работает в плане охлаждения. 

Безусловно, размещение радиаторов в понтонах приводит к росту радиального момента, что в теории делает машину менее поворотливой. Но более узкий за счет экономии места капот двигателя имеет свои преимущества – прежде всего с точки зрения протекания воздуха вдоль машины к заднему крылу. 

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Воздухозаборники понтонов Ferrari SF1000

Воздухозаборники понтонов Ferrari SF1000

Фото: Джорджо Пиола

У Ferrari расположение радиаторов один над другим создает внутри машины «воздушную пробку», резко повышающую лобовое сопротивление. 

Гидравлическая задняя подвеска имеет некоторую задержку срабатывания. Кроме того, в одних и тех же условиях ее отклик может немного отличаться. Все это усложняет задачу гонщиков и лишает их уверенности. 

Однако в Муджелло можно ожидать появления новинок, которые призваны изменить ситуацию к лучшему. Доработки коснутся носового обтекателя, выхлопной системы и еще ряда моментов, работа над которыми шла уже давно. Осталось подождать совсем чуть-чуть, чтобы увидеть, принесут ли все эти усилия реальный результат…

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Гонка
Местонахождение Монца
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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