Технический анализ: что команды Ф1 подготовили для трассы в Джидде

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Ferrari подготовила для второго этапа сезона несколько изменений своего шасси SF-23. Они должны помочь как в этот уик-энд, так и в дальнейшем по ходе чемпионата.

Начать стоит с переднего крыла, которое изменилась в двух областях. Во первых, для снижения лобового сопротивления был подрезан дальний элемент каскада – такой шаг также обеспечил общий аэродинамический баланс, так как задок машины тоже был разгружен.

Во вторых, иным стало сопряжение элементов крыла с торцевой пластиной. Если прежде (слева на фото выше) оно имело ровную заднюю кромку, то теперь в ней появился полукруглый вырез (показан стрелкой). Мы уже видели схожие решения в прошлом сезоне, когда разные команды искали возможность направить больше воздуха в сторону от переднего колеса.

Выбор Ferrari выглядит как попытка оперативно исправить ситуацию: изменения затронули только самый дальний элемент крыла и не сказались на остальных.

Понтон и днище Ferrari SF-23 Фото: Джон Нобл

Кромка днища алой машины также получила чуть иную форму: обновления затронули плавный вырез спереди и участок перед задними колесами. Они призваны оптимизировать протекание потоков как поверх днища, так и под машиной.

На SF-23 вернулось разгруженное заднее крыло на центральном пилоне, прежде испытанное в Бахрейне, а геометрия несущего крыла из двух элементов позволила дополнительно снизить лобовое сопротивление.

В Red Bull также подготовили для Джидды новую версию заднего крыла – однако нельзя сказать, что оно обеспечивает минимальный уровень прижима. Скорее, можно говорить про нагрузку чуть ниже средней – это позволяет дает небольшой выигрыш в скорости на прямых, но сохраняет достаточно прижимной силы в поворотах.

Заднее антикрыло Red Bull RB19

Внешне отличия этой версии от прежней, стоявшей на RB19 в Бахрейне, довольно незначительны

Похожим образом слегка изменилось и несущее крыло.

У Mercedes саудовский пакет затронул вертикальный элемент в начале тоннелей Вентури, который помогает направлять воздушные потоки. Отличия можно заметить в форме кромок (на фото слева).

Заднее крыло получило подрезанную в центральной части подвижную плоскость (показана синей стрелкой) и небольшой вырез в месте перехода от плоскостей к торцевой пластине, что лучше подходит для быстрой саудовской трассы.

Впервые этот вариант нашли год назад в Alpine, после чего его быстро стали использовать почти во всех командах.

При этом, поскольку в этом месте находится специальная съемная панель, позволяющая не менять крыло целиком, в тренировках команда для сравнения опробовала и другой вариант (показан красной стрелкой во врезке).

Шасси Aston Martin AMR23 в гараже

Наконец, конструкторы Aston Martin также доработали антикрылья. В обоих случаях для снижения лобового сопротивления была подрезана дальняя плоскость со стороны задней кромки. Это позволило сохранить общий аэродинамический баланс неизменным.

Также иным стало несущее крыло, плоскости которого получили меньший угол атаки и уменьшенный поперечный размер.