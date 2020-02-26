Технический анализ: что интересного привезли команды на вторую серию тестов

Задняя часть Ferrari SF1000 1 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола На Ferrari SF1000 утром в среду появился новый капот двигателя. Его отличает более крупный «плавник» и более компактные кузовные панели. Отверстия для выхода охлаждающего воздуха из понтонов также стали меньше.

Заднее антикрыло Ferrari SF1000 2 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола Также Ferrari обновила заднее крыло. Эта версия обеспечивает меньшее лобовое сопротивление за счет снижения в прижимной силе. Ключевое отличие новинки – главная плоскость поднимается вверх к торцевым пластинам. Это решение популярно у команд уже не первый год.

Переднее антикрыло Williams FW43 3 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола Williams привезла на вторые тесты доработанное переднее крыло. Как показывает наше фото, в этой версии подрезаны внутренние кончики закрылков каскада, а самый дальний элемент вообще получил иную форму.

Halo и область кокпита Red Bull RB16 4 / 13 Фотограф: Франко Нуньес Вязкость аэродинамической краски подобрана так, что она перемещается под воздействием воздушного потока лишь там, где скорость последнего велика. На этом фото Red Bull, сделанном сверху, принцип виден со всей наглядностью.

Заднее антикрыло Red Bull RB16 5 / 13 Фотограф: Франко Нуньес Механики нанесли краску только на Halo. Однако после возвращения машины в боксы мы можем видеть ее и на заднем крыле, и даже на структуре безопасности в нижней части машины. Вот она, великая сила аэродинамической науки.

Задняя часть Renault RS20 6 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола Renault продолжает работу в черной камуфляжной окраске. В среду на RS20 были установлены сразу две матрицы с датчиками Киля – позади передних колес и перед задними. Обратите внимание, что частота сенсоров спереди выше.

Карлос Сайнс, McLaren MCL35 7 / 13 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Зная, что на тестах никому и в голову не придет навязывать соперникам контактную борьбу – или просто приближаться к другой машине на опасно малое расстояние – в командах раскидывают «неводы» широких матриц, чтобы туда попалось как можно больше важных данных.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11 8 / 13 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images В Mercedes не ограничились сенсорами в задней части машины, но и разместили на обеих торцевых пластинах заднего крыла большие каплевидные кожухи. Судя по их размерам, там находятся сразу несколько камер – по всей видимости, инфракрасная (для контроля температуры), высокоскоростная (для анализа деформации элементов под нагрузкой) и другие.

Переднее антикрыло Alfa Romeo C39 9 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола В целом переднее крыло Alfa Romeo осталось прежним – оно ведет историю с 2019 года, – однако новейшая версия, установленная на C39, хоть и сохраняет «разгруженную» концепцию, но самый дальний закрылок стал чуть менее рельефным, чем неделю назад.

Передняя подвеска Haas VF-20 10 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола Конфигурация поворотных лопастей Haas,обычно скрытых передними колесами, несколько упростилась по сравнению с прежней итерацией. Исчезли треугольные «плавнички», раньше занимавшие место на горизонтальной части внизу лопастей.

Лэнс Стролл, Racing Point RP20 11 / 13 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Racing Point и на этой неделе продолжила использование больших розовых кожухов для камер по бокам от верхнего воздухозаборника. Направленные на колеса инфракрасные камеры помогают следить за их температурой и скоростью износа.

Николя Латифи, Williams FW43 12 / 13 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Нашу подборку завершает обязательный кадр с Williams. Их матрицы по-прежнему остаются самыми брутальными…