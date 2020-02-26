Технический анализ: что интересного привезли команды на вторую серию тестов

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
238 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
245 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
259 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
273 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации В Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Аналитика

Технический анализ: что интересного привезли команды на вторую серию тестов

Поделились
Комментарии
Технический анализ: что интересного привезли команды на вторую серию тестов
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
26 февр. 2020 г., 13:55

Участники Формулы 1 возобновили предсезонную подготовку на трассе «Каталунья». Наши эксперты изучили, что нового появилось на машинах по сравнению с первой неделей тестов

Слайдер
Список

Задняя часть Ferrari SF1000

Задняя часть Ferrari SF1000
1/13

Фотограф: Джорджо Пиола

На Ferrari SF1000 утром в среду появился новый капот двигателя. Его отличает более крупный «плавник» и более компактные кузовные панели. Отверстия для выхода охлаждающего воздуха из понтонов также стали меньше.

Заднее антикрыло Ferrari SF1000

Заднее антикрыло Ferrari SF1000
2/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Также Ferrari обновила заднее крыло. Эта версия обеспечивает меньшее лобовое сопротивление за счет снижения в прижимной силе. Ключевое отличие новинки – главная плоскость поднимается вверх к торцевым пластинам. Это решение популярно у команд уже не первый год.

Переднее антикрыло Williams FW43

Переднее антикрыло Williams FW43
3/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Williams привезла на вторые тесты доработанное переднее крыло. Как показывает наше фото, в этой версии подрезаны внутренние кончики закрылков каскада, а самый дальний элемент вообще получил иную форму.

Halo и область кокпита Red Bull RB16

Halo и область кокпита Red Bull RB16
4/13

Фотограф: Франко Нуньес

Вязкость аэродинамической краски подобрана так, что она перемещается под воздействием воздушного потока лишь там, где скорость последнего велика. На этом фото Red Bull, сделанном сверху, принцип виден со всей наглядностью.

Заднее антикрыло Red Bull RB16

Заднее антикрыло Red Bull RB16
5/13

Фотограф: Франко Нуньес

Механики нанесли краску только на Halo. Однако после возвращения машины в боксы мы можем видеть ее и на заднем крыле, и даже на структуре безопасности в нижней части машины. Вот она, великая сила аэродинамической науки.

Задняя часть Renault RS20

Задняя часть Renault RS20
6/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Renault продолжает работу в черной камуфляжной окраске. В среду на RS20 были установлены сразу две матрицы с датчиками Киля – позади передних колес и перед задними. Обратите внимание, что частота сенсоров спереди выше.

Карлос Сайнс, McLaren MCL35

Карлос Сайнс, McLaren MCL35
7/13

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Зная, что на тестах никому и в голову не придет навязывать соперникам контактную борьбу – или просто приближаться к другой машине на опасно малое расстояние – в командах раскидывают «неводы» широких матриц, чтобы туда попалось как можно больше важных данных.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11
8/13

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В Mercedes не ограничились сенсорами в задней части машины, но и разместили на обеих торцевых пластинах заднего крыла большие каплевидные кожухи. Судя по их размерам, там находятся сразу несколько камер – по всей видимости, инфракрасная (для контроля температуры), высокоскоростная (для анализа деформации элементов под нагрузкой) и другие.

Переднее антикрыло Alfa Romeo C39

Переднее антикрыло Alfa Romeo C39
9/13

Фотограф: Джорджо Пиола

В целом переднее крыло Alfa Romeo осталось прежним – оно ведет историю с 2019 года, – однако новейшая версия, установленная на C39, хоть и сохраняет «разгруженную» концепцию, но самый дальний закрылок стал чуть менее рельефным, чем неделю назад.

Передняя подвеска Haas VF-20

Передняя подвеска Haas VF-20
10/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Конфигурация поворотных лопастей Haas,обычно скрытых передними колесами, несколько упростилась по сравнению с прежней итерацией. Исчезли треугольные «плавнички», раньше занимавшие место на горизонтальной части внизу лопастей.

Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Лэнс Стролл, Racing Point RP20
11/13

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Racing Point и на этой неделе продолжила использование больших розовых кожухов для камер по бокам от верхнего воздухозаборника. Направленные на колеса инфракрасные камеры помогают следить за их температурой и скоростью износа.

Николя Латифи, Williams FW43

Николя Латифи, Williams FW43
12/13

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Нашу подборку завершает обязательный кадр с Williams. Их матрицы по-прежнему остаются самыми брутальными…

Николя Латифи, Williams FW43

Николя Латифи, Williams FW43
13/13

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

…особенно при удачно выбранном освещении.

Читайте также:

Следующая новость
Хорнер призвал сохранить моторхоумы в Формуле 1

Предыдущая новость

Хорнер призвал сохранить моторхоумы в Формуле 1

Следующая новость

Формула 1 завершила сезон с прибылью впервые за три года

Формула 1 завершила сезон с прибылью впервые за три года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Среда
Автор Джорджо Пиола

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Онлайн. Четвертый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне

2
Формула 1

Технический анализ: что интересного привезли команды на вторую серию тестов

3
Формула 1

Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва

4
Формула 1

Анализ: что появилось в передней подвеске Mercedes в связи с внедрением DAS

5
Формула 1

Хорнер призвал сохранить моторхоумы в Формуле 1

Последние видео

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Самое важное:

Формула 1 завершила сезон с прибылью впервые за три года
F1

Формула 1 завершила сезон с прибылью впервые за три года

Технический анализ: что интересного привезли команды на вторую серию тестов
F1

Технический анализ: что интересного привезли команды на вторую серию тестов

Хорнер призвал сохранить моторхоумы в Формуле 1
F1

Хорнер призвал сохранить моторхоумы в Формуле 1

Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва
F1

Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва

Феттель вылетел с трассы на тестах Формулы 1 в Барселоне
F1

Феттель вылетел с трассы на тестах Формулы 1 в Барселоне

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.