Технический анализ: что интересного мы увидели в McLaren MCL60

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Подобно многим другим участникам Ф1, McLaren сменила концепцию своего шасси прямо по ходу сезона-2022. Вместо узкой задней части, которая была в первых гонках, на MCL36 появилось плавное понижение понтонов днищу, заимствованное у Red Bull.

После этого конструкторы перенесли акцент на входные отверстия для воздуха в передней части понтонов. На Гран При Сингапура дебютировало решение со смещенной назад верхней кромкой, позволяющее пропускать к радиаторам больше воздуха. Как наглядно видно на иллюстрации ниже, и в этом случае источником для вдохновения явно служила RB18 из Милтон-Кинса.

Сравнение входных отверстий понтона McLaren MCL60 с MCL36 и Red Bull RB18

Две эти особенности легко можно обнаружить и на новой MCL60. Создавать новое шасси в этом смысле проще, чем дорабатывать уже существующее, так как есть возможность выбрать необходимую компоновку внутренних узлов, держа в голове пожелания к внешним обводам.

Это касается расположения радиаторов, других охладителей, управляющей электроники, брусьев боковой защиты. Применительно к McLaren это привело к появлению очень крупных «подрезов» в месте стыка нижней части понтона с днищем.

McLaren MCL60 Фото: McLaren

При этом «подрез» постепенно сходит на нет в задней части машины, где линия понтона опускается к днищу. Это очень похоже на прошлогодний подход Red Bull, а также ту конфигурацию Astin Martin, которая появилась уже по ходу чемпионата.

Вентиляционные панели остались практически на тех же местах, что в 2022 году, в с обеих сторон капота двигателя сформирована выраженная ступенька. Так как McLaren уже использовала похожее решение в минувшем сезоне, нет ничего удивительного, что оно стало более выраженным.

Панель охлаждения McLaren MCL60 Фото: McLaren

Передняя кромка днища выглядит подозрительно похожей на прошлогоднюю. По всей видимости, именно в этой области относятся слова нового главы команды Андреа Стеллы о скорых обновлениях.

В то же время, передняя ветвь верхнего треугольного рычага передней подвески, которая и на MCL36 располагалась довольно высоко, теперь переместилась еще выше.

Есть ощущение, что та машина, которую нам показали на студийных фото, все же является довольно «сырой» – и что ее действительно ждут серьезные доработки в ближайшие недели.

Так что время для полноценного технического анализа «шестядесятки» пока просто не пришло.

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Передняя подвеска McLaren MCL60 Фото: McLaren