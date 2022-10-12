Технический анализ: что интересного команды привезли в Японию

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На финальном отрезке сезона Ф1 доработок становится не так много – конструкторские штабы переключаются на подготовку к следующему чемпионату, и даже те немногочисленные новинки, которые все еще можно увидеть, явно разрабатываются так, чтобы их можно было использовать на новых машинах.

Aston Martin продолжила использовать версию днища, которая появилась неделей раньше в Сингапуре. Ее отличает совершенно иной подход к философии кромки.

Изменения по сравнению с прежним вариантом (показан во врезке) довольно серьезные. Главные отличия показаны многочисленными красными стрелками.

На переднем участке появился вертикальный бортик, следом изменилась форма небольшого «плавничка» и продолговатого утолщения, а ближе к задним колесам конструкторы сделали популярный в пелотоне вырез с «язычком» внутри в стиле Ferrari.

Наконец, у самого колеса появился изгиб элемента, призванный защитить диффузор от «грязного» воздуха, который особенно вредит при деформации шины в поворотах.

Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR22 Фото: Джорджо Пиола

Обратите внимание на конструкцию заднего антикрыла AMR22. Оно сделано так, что менять основной элемент и несущее крыло (то, что у выхлопной трубы) можно независимо друг от друга.

У такого метода есть недостатки, так как растет вес и снижается прочность, но зато работа механиков, когда нужно изменить конфигурацию, ощутимо упрощается и ускоряется.

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C42 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Прямые конкуренты Aston Martin из Alfa Romeo пока идут в Кубке конструкторов шестыми – что очень неплохо по сравнению с девятой позицией по итогам сезона-2021.

Однако всего одно заработанное очко в девяти последних Гран При едва ли радует команду. На «Сузуке» машина С42 получила усовершенствованное переднее крыло: перемены затронули место сопряжения торцевой пластины с двумя дальними закрылками каскада. Кроме того, эти закрылки изменились и с внутренней стороны: иным стало соотношение неподвижной и регулируемой частей.

Команда стремится одновременно добиться аэродинамического баланса между передком и задком, а также оптимизировать протекание потоков.

Иное сопряжение с торцевой пластиной позволило открыть больше пространства. Изменения нагляднее всего видны на виде сбоку (во врезке). Пластина стала меньше в размерах, а тонкие и изогнутые кончики закрылков помогают направлять воздух в сторону от колеса.

Сравнение вариантов переднего крыла Alfa Romeo C42 (новое / старое)

Также теперь можно менять угол атаки более значительной части переднего крыла: статичным остаются лишь небольшие фрагменты внутри (выделены зеленым). Интересно, что на «Сузуке» сами закрылки были немного подрезаны в районе металлического регулятора, чтобы чуть снизить лобовое сопротивление.

Сравнение вариантов заднего крыла Alpha Tauri AT03 (Япония / Франция)

А вот AlphaTauri обновила к японскому этапу заднее крыло. Как мы уже не раз видели в нынешнем сезоне, конструкторы обратили внимание на переход от плоскостей к торцевой пластине, чтобы добавить прижимной силы и по возможности не увеличить лобовое сопротивление.

Для нижней плоскости закругление подняли чуть выше, из-за чего его радиус уменьшился (показан красными стрелками), а сопряжение верхней сделали почти прямоугольным (показано зелеными линиями).

При этом для снижения потерь одновременно изменили форму выреза в зоне формирования завихрения у задней кромки пластины (показана синими стрелками).

Сравнение вариантов носового обтекателя AlphaTauri AT03 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Примечательно, что в тренировках гонщики смогли опробовать машину в двух разных конфигурациях, в итоге на квалификацию и гонку Пьер Гасли выбрал старый вариант с увеличенным прижимом, а Юки Цунода – новый, у которого больше скорость на прямых.

Кроме того, AlphaTauri продолжила использовать новую спецификацию носового обтекателя – на иллюстрациях Джорджо Пиолы хорошо видны ее отличия от прежней, в большим каплевидным приливом в нижней части.

Сравнение вариантов носового обтекателя AlphaTauri AT03 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Последние в сезоне изменения привезла на этап Ferrari. Они затронули днище F1-75, которое оставалось неизменным с Гран При Франции.

На этот раз доработки затронули два участка днища. Кроме того, как поговаривают, эксперименты с углепластикам позволили команде дополнительно повысить прочность даже тех деталей, что внешне остались неизменными.

Сравнение вариантов области кокпита Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

У передней кромки днища, где начинаются каналы Вентури, внешний вертикальный элемент получил вырез в нижней части (старый вариант показан во врезке). Одновременно иную геометрию получили сплиттер, вертикальная деталь над ним и небольшое крылышко на последней.

Это способ повлиять на картину распределения потоков в этой области и снизить чувствительность машины к изменению дорожного просвета – этот неприятный эффект тал особенно заметен после введения в Спа директивы против «козления».

Есть основания говорить, что изменения произошли и под днищем F1-75, однако возможности посмотреть на машину снизу гонщики Скудерии не дали.

Металлическая стяжка между корпусом и кромкой днища, которую прежде все команды пытались сделать как можно более длинной, на Ferrari уменьшилась в размерах (справа). Теперь она крепится не к самой нижней секции, в к проходящему рядом воздушному каналу.

Это позволило конструкторам обеспечить кромке днища дополнительную гибкость, которая повышает аэродинамическую эффективность.

Во врезке показан фрагмент днища перед самым колесом – фактура углепластика стала иной, это свидетельство переходе к доработанному материалу повышенной плотности.