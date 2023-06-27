Технический анализ: что Ferrari опробовала на тестах во Фьорано

Так как уик-энд в Шпильберге пройдет в спринтерском формате и оставит участникам Ф1 единственную тренировку, Ferrari решила воспользоваться второй и последней в нынешнем сезоне возможностью поработать на тестовой трассе по регламенту съемочного дня.

Программу за рулем SF-23 во Фьорано утром во вторник начал Карлос Сайнс, а после обеда его сменил Шарль Леклер. На двоих гонщики проехали 100 км, дозволенные регламентом.

Помимо промо-съемок, которые в этот день явно не были главной задачей, команда преследовала две основные цели: проверку нового переднего крыла и доработанного днища.

Сайнс начал работу в базовой конфигурации шасси, чтобы собрать сравнительные данные. Единственным заметным внешне отличием его машины от Барселоны и Монреаля стали увеличенные панели охлаждения. Это связано с итальянской жарой и высотой Фьорано над уровнем моря – на 700 метрах воздух менее плотный, потому чуть хуже отводит тепло.

Карлос Сайнс на Ferrari SF-23 с новым передним крылом Фото: Давиде Кавацца

После довольно долгой паузы, во время которой Алессендро Пьергвили поездил на гиперкаре для «Ле-Мана», Карлос продолжил работу с новым передним крылом. Его главным внешним отличием является форма торцевых пластин – их верхняя кромка стала более закругленной.

Также можно заметить отличия в решении перехода от закрылков к пластине, которые помогают перенаправлять воздух в сторону от передних колес и тем самым снизить количество возникающих завихрений.

С внешней стороны торцевой пластины можно рассмотреть продольную направляющую, которая в задней части приподнимается вверх. Этот подход явно подсмотрен у Red Bull.

Карлос Сайнс на Ferrari SF-23 с новым передним крылом Фото: Давиде Кавацца

Закрылки крыла также были доработаны. Ближе к носовому обтекателю они теперь поднимаются выше, чем прежде, а с внешней стороны, наоборот, расположены ниже.

Главная плоскость получила новый профиль в форме плавной буквы М, при этом ее размер стал меньше, а вот второй элемент теперь крупнее. Схожие тенденции, к слову прослеживаются и на других машинах пелотона.

Сравнение вариантов днища Ferrari SF-23 (старое / новое) Фото: Джанлука Д'Алессандро

Когда на трассу выехал Леклер, машина вдобавок к крылу получила новое днище. Самые интересные перемены произошли в его передней части. Иной стала форма внешней вертикальной пластины, защищающей боковину шасси от турбулентности, генерируемой передним колесом (обведена желтым).

Входные каналы тоннелей Вентури тоже подучили новую геометрию (обведены синим), став более закругленными. Здесь тоже можно провести параллели с Red Bull RB19.

По сути, заезды во вторник стали для Скудерии дополнительной – если хотите, нулевой – тренировкой Гран При Австрии. Как сообщили источники, анализ собранных данных позволит дать окончательный ответ, брать ли новинки в Штирию (пока окончательное решение по этому поводу еще не принято).

После позитивной динамики в Канаде Ferrari связывает с этими деталями очень серьезные надежды.