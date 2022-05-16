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Скудерия провели съемочный день на прошлой неделе в обстановке полной секретности. Все подступы к трассе были перекрыты и строго охранялись – насколько, конечно, подобное возможно в солнечной Италии.

Так или иначе, нашим коллегам из местной редакции Motorsport.com удалось не только рассмотреть алую F1-75 Шарля Леклера, но и сделать несколько кадров машины, которые – в этом изначально не могло быть сомнений – тщательно исследовал Джорджо Пиола.

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Из интересных подробностей дня – часть дистанции монегаск преодолел в шлеме своего напарника Карлоса Сайнса и с его номером 55. Так было нужно для рекламных съемок, которым тоже нашлось место в тот день.

Но куда важнее, что на машине стояли версии заднего крыла, явно не предназначенные для длинных прямых трассы в Монцы. Также нужно отметить, что Шарль не разгонялся до максимально возможных значений – на прямых, набрав некоторую скорость (довольно высокую, но не предельную), он сохранял ее до следующего торможения.

Этот позволило собрать данные и проверить эффект от новинок таким образом, чтобы их удобнее всего было сравнивать с информацией из аэродинамической трубы.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, по ходу съемочного дня в Монце

На испанский Гран При в этот уик-энд Скудерия привезет серьезный пакет обновлений, который должен помочь в борьбе с Red Bull. После двух не самых удачных для команды Гран При в Имоле и Майами ее преимущество в Кубке конструкторов сократилось до шести очков.

В Монце на F1-75 можно было увидеть заднее крыло с пониженным уровнем прижима. Ferrari захватила его с собой во Флориду, но там по итогам первой тренировки решила не использовать – возможно, этот выбор в дальнейшем помешал ее пилотам бороться за победу.

Но куда больший интерес представляет другое крыло, рассчитанное на увеличенный прижим. Оно явно подходит для Барселоны, потому именно его испытания представляли для команды особую важность.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

На иллюстрации Джорджо Пиолы вы можете видеть сравнение новинки с традиционной версией, которая использовалась в Майами (она во врезке).

В целом, отличия не самые радикальные. Главная плоскость получила более выраженный изгиб вниз, одновременно изменились участки ее перехода к торцевым пластинам. Это дало возможность повысить прижим почти без роста лобового сопротивления.

Подвижная верхняя плоскость получила увеличенную хорду и более выраженный рельеф – по тем же самым соображениям.

Насколько обновления Ferrari помогут в борьбе с Red Bull, мы сможем узнать уже через несколько дней.