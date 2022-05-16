Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Хэмилтон вылетел из десятки самых высокооплачиваемых спортсменов Следующая / Сайнс собрался выиграть Гран При Испании
Формула 1 / Гран При Испании Аналитика

Технический анализ: что Ferrari изучала на частных тестах в Монце

Заезды прошли в рамках съемочного дня, но по факту это были мини-тесты протяженностью 100 километров для подготовки к Барселоне

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Технический анализ: что Ferrari изучала на частных тестах в Монце
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Скудерия провели съемочный день на прошлой неделе в обстановке полной секретности. Все подступы к трассе были перекрыты и строго охранялись – насколько, конечно, подобное возможно в солнечной Италии. 

Так или иначе, нашим коллегам из местной редакции Motorsport.com удалось не только рассмотреть алую F1-75 Шарля Леклера, но и сделать несколько кадров машины, которые – в этом изначально не могло быть сомнений – тщательно исследовал Джорджо Пиола. 

Читайте также:

Из интересных подробностей дня – часть дистанции монегаск преодолел в шлеме своего напарника Карлоса Сайнса и с его номером 55. Так было нужно для рекламных съемок, которым тоже нашлось место в тот день. 

Но куда важнее, что на машине стояли версии заднего крыла, явно не предназначенные для длинных прямых трассы в Монцы. Также нужно отметить, что Шарль не разгонялся до максимально возможных значений – на прямых, набрав некоторую скорость (довольно высокую, но не предельную), он сохранял ее до следующего торможения. 

Этот позволило собрать данные и проверить эффект от новинок таким образом, чтобы их удобнее всего было сравнивать с информацией из аэродинамической трубы.  

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, по ходу съемочного дня в Монце

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, по ходу съемочного дня в Монце

На испанский Гран При в этот уик-энд Скудерия привезет серьезный пакет обновлений, который должен помочь в борьбе с Red Bull. После двух не самых удачных для команды Гран При в Имоле и Майами ее преимущество в Кубке конструкторов сократилось до шести очков. 

В Монце на F1-75 можно было увидеть заднее крыло с пониженным уровнем прижима. Ferrari захватила его с собой во Флориду, но там по итогам первой тренировки решила не использовать – возможно, этот выбор в дальнейшем помешал ее пилотам бороться за победу. 

Читайте также:

Но куда больший интерес представляет другое крыло, рассчитанное на увеличенный прижим. Оно явно подходит для Барселоны, потому именно его испытания представляли для команды особую важность. 

Сравнение вариантов заднего антикрыла Ferrari F1-75

Сравнение вариантов заднего антикрыла Ferrari F1-75

Иллюстрация: Джорджо Пиола

На иллюстрации Джорджо Пиолы вы можете видеть сравнение новинки с традиционной версией, которая использовалась в Майами (она во врезке).  

В целом, отличия не самые радикальные. Главная плоскость получила более выраженный изгиб вниз, одновременно изменились участки ее перехода к торцевым пластинам. Это дало возможность повысить прижим почти без роста лобового сопротивления. 

Подвижная верхняя плоскость получила увеличенную хорду и более выраженный рельеф – по тем же самым соображениям. 

Насколько обновления Ferrari помогут в борьбе с Red Bull, мы сможем узнать уже через несколько дней. 

Читайте также:
Билеты
Поделились
Комментарии
Хэмилтон вылетел из десятки самых высокооплачиваемых спортсменов
Предыдущая новость

Хэмилтон вылетел из десятки самых высокооплачиваемых спортсменов
Следующая новость

Сайнс собрался выиграть Гран При Испании

Сайнс собрался выиграть Гран При Испании
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Ferrari использовала тактическую хитрость на тестах в Монце
Формула 1

Ferrari использовала тактическую хитрость на тестах в Монце

Ferrari провела съемочный день в Монце за закрытыми дверями
Формула 1

Ferrari провела съемочный день в Монце за закрытыми дверями

Ferrari для экономии веса откажется от алой краски Гран При Испании
Формула 1

Ferrari для экономии веса откажется от алой краски

Ferrari Больше от
Ferrari
Фото: что привело к аварии Леклера на винтажной Ferrari
Формула 1

Фото: что привело к аварии Леклера на винтажной Ferrari

Сайнс собрался выиграть Гран При Испании Гран При Испании
Формула 1

Сайнс собрался выиграть Гран При Испании

Видео: Леклер разбил историческую Ferrari Лауды в Монако
Формула 1

Видео: Леклер разбил историческую Ferrari Лауды в Монако

Самое важное:

Honda вернется в Ф1 на Гран При Японии в роли титульного спонсора этапа
Формула 1 Формула 1

Honda вернется в Ф1 на Гран При Японии в роли титульного спонсора этапа

Росберг объяснил, почему переход Ф1 на электротягу не превратит ее в ФЕ
Формула 1 Формула 1

Росберг объяснил, почему переход Ф1 на электротягу не превратит ее в ФЕ

Haas подготовила обновления, но пока их не ставит. И вот почему
Формула 1 Формула 1

Haas подготовила обновления, но пока их не ставит. И вот почему

Боттас улучшил симулятор Alfa Romeo по методу Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас улучшил симулятор Alfa Romeo по методу Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.