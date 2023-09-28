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Технический анализ: четыре решения, которые преобразили McLaren MCL60

Всего за несколько месяцев пилоты оранжевых машин прошли путь от борьбы в глубине пелотона до регулярных сражений за призовые кубки. Что же позволило конструкторам из Уокинга в столь короткие сроки добиться такого впечатляющего прогресса?

Джонатан Нобл
Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд
, технический эксперт
Понтон McLaren MCL60

Минувшей зимой на презентации новой машины в преддверии старта тестов представители McLaren сразу объяснили, что начнут сезон с очень «сырой» конструкцией.  

Вновь назначенный глава коллектива Андреа Стелла прямо сказал, что «не вполне доволен тем, что приходится показывать». Причина этого крылась в том, что прошлой осенью конструкторы приняли смелое решение отказаться от всех наработок и начать проектирование заново с чистого листа. 

«Мы понимаем, что в некоторых областях шасси произвели довольно серьезные изменения, а потому несколько отстали по времени», – объяснил Стелла. 

Двойной подиум на недавнем Гран При Японии показал, что в Уокинге были правы, когда решились на весьма рискованный шаг и пожертвовали первыми месяцами сезона. Неделей раньше в Сингапуре на MCL60 дебютировал очередной крупный пакет обновлений. А на «Сузуке» глава McLaren обозначил четыре ключевых узла машины, изменения которых и позволили выйти на нынешний уровень.   

Вот его рассказ.

Эволюция переднего антикрыла McLaren MCL60

Эволюция переднего антикрыла McLaren MCL60

Фото / иллюстрация: Джорджо Пиола

В поиске решения торцевых пластин переднего крыла McLaren пошла по тому же пути, что показал свою эффективность у других команд. Его суть в том, чтобы переправить как можно больше воздуха в сторону от машины, оставаясь в рамках правил. Достичь этого можно за счет тщательной проработки внешних кончиков закрылков и их перехода в пластину.  

По словам Стеллы, сейчас нет возможности оперировать с потоками так свободно, как при старом регламенте, но кое-что сделать все же реально. 

«Хотя для нынешнего поколения машин эти возможности были в значительной степени урезаны, команды не оставляют попыток добиться своего, – сказал итальянец. – Здесь даже мелочи способны добавить эффективности, особенно это касается медленных и среднескоростных поворотов».

Как можно видеть, изменения также затронули форму передней кромки пластины и горизонтальный элемент с ее внешней стороны.

Эволюция понтонов McLaren MCL60

Эволюция понтонов McLaren MCL60

Фото / иллюстрация: Джорджо Пиола

Еще в 2022 году McLaren перешла на концепцию понтонов Red Bull с плавным понижением к днищу в задней части – а в этом сезоне конструкторы продвинулись еще дальше. 

«Хорошо заметно, насколько шире они стали, – объяснил Стелла. – Мы стремимся создать для воздуха путь, протекая по которому, он получал бы дополнительную энергию». 

Задача решается двумя инструментами: это довольно агрессивные решения в области «подреза», где понтон соединяется с днищем, а также «желоб» в верхней части – он направляет поток прямиком к диффузору. 

«Реализовать эту идею очень непросто», – признал глава McLaren.

Для достижения своих целей команде пришлось изменить расположение внутренних элементов в понтоне – радиаторов, требопроводов и других. Это было сделано в рамках пакета для Гран При Австрии. 

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Эволюция днища McLaren MCL60

Эволюция днища McLaren MCL60

Фото / иллюстрация: Джорджо Пиола

Для машин с граунд-эффектом днище является ключевым элементом для генерации прижимной силы. На работу с ним команды тратят серьезные ресурсы, а свои находки стараются прятать так, как никакие другие. 

Стелла объяснил: «Всевозможные мелочи под днищем прорабатываются очень тщательно, а с инженерной точки зрения я, пожалуй, не знаю другой столь же захватывающей задачи».

В Сингапуре на MCL60 вернулся элемент, который команда пробовала в начале 2022-го, но затем предпочла не использовать. Речь о продольном элементе у кромки днища перед задними колесами. Он отделен от главной детали прорезью и держится на металлических скобах.  

«Круг замкнулся, – улыбнулся Андреа. – В 2022-м у нашей самой ранней машины было такое крылышко. Потом его внедрили у себя некоторые конкуренты. После этого мы пришли к выводу, что от этого решения лучше отказаться, так как у нас появилось "лезвие конька" под днищем. 

История получила развитие, когда в начале этого года все понемногу начали отказываться уже от "лезвий". Мы тоже сделали такой шаг. В этой области машины все постоянно меняется».

Как известно, FIA скорректировала правила посредством Технических директив, что подтолкнуло команды переосмыслить свои решения в области днища. И возвращение продольного элемента стало реакцией на эти действия. 

Так как пришлось скорректировать дорожный просвет машин, последовал массовый отказ от «лезвий» в пользу старого решения.  

Днище в целом остается большим полем конструкторской битвы. В Сингапуре у McLaren появились новые кожухи рычагов задней подвески и крылышки на тормозных воздухозаборниках. Это также способ передать воздуху больше энергии.

«Пришлось поработать и потратить немало аэродинамической краски, так как мы были не слишком довольны работой днища. Здесь [в Японии] мы внесли кое-какие коррективы», – рассказал глава команды. 

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Всем в Формуле 1 известна невероятная эффективность DRS на Red Bull RB19. Секрет машины из Милтон-Кинса кроется в грамотном распределении прижима между задним крылом и расположенным ниже несущим крылом. McLaren пошла по тому же пути

Начиная с Гран При Бельгии, «оранжевая» команда стала сокращать уровень лобового сопротивления несущего крыла.

«Мы искали оптимальную конфигурацию этих крыльев, – объяснил Стелла. – Это позволило бы добиться нужного уровня лобового сопротивления, но при этом не слишком разгружать главное крыло. 

В Японии несущее крыло было куда более разгруженным, если сравнивать с теми, что мы использовали на старте чемпионата». 

Задумка McLaren сработала настолько успешно, что соперники начали всерьез изучать возможность реализации той же идеи у себя. 

Своими действиями по ходу сезона британская команда наглядно продемонстрировала что в рамках текущего регламента у конструкторов по-прежнему есть множество возможностей проявить себя. 

«Думаю, дня всех стало неожиданностью, насколько серьезно можно улучшить машины нынешнего поколения, – согласился Андреа Стелла. – И я ожидаю, что этот процесс будет продолжаться».

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Оскар Пиастри, McLaren, третье место, Андреа Стелла, руководитель McLaren, Ландо Норрис, McLaren, второе место

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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