Технический анализ: четыре решения, которые преобразили McLaren MCL60

Минувшей зимой на презентации новой машины в преддверии старта тестов представители McLaren сразу объяснили, что начнут сезон с очень «сырой» конструкцией.

Вновь назначенный глава коллектива Андреа Стелла прямо сказал, что «не вполне доволен тем, что приходится показывать». Причина этого крылась в том, что прошлой осенью конструкторы приняли смелое решение отказаться от всех наработок и начать проектирование заново с чистого листа.

«Мы понимаем, что в некоторых областях шасси произвели довольно серьезные изменения, а потому несколько отстали по времени», – объяснил Стелла.

Двойной подиум на недавнем Гран При Японии показал, что в Уокинге были правы, когда решились на весьма рискованный шаг и пожертвовали первыми месяцами сезона. Неделей раньше в Сингапуре на MCL60 дебютировал очередной крупный пакет обновлений. А на «Сузуке» глава McLaren обозначил четыре ключевых узла машины, изменения которых и позволили выйти на нынешний уровень.

Вот его рассказ.

Эволюция переднего антикрыла McLaren MCL60 Фото / иллюстрация: Джорджо Пиола

В поиске решения торцевых пластин переднего крыла McLaren пошла по тому же пути, что показал свою эффективность у других команд. Его суть в том, чтобы переправить как можно больше воздуха в сторону от машины, оставаясь в рамках правил. Достичь этого можно за счет тщательной проработки внешних кончиков закрылков и их перехода в пластину.

По словам Стеллы, сейчас нет возможности оперировать с потоками так свободно, как при старом регламенте, но кое-что сделать все же реально.

«Хотя для нынешнего поколения машин эти возможности были в значительной степени урезаны, команды не оставляют попыток добиться своего, – сказал итальянец. – Здесь даже мелочи способны добавить эффективности, особенно это касается медленных и среднескоростных поворотов».

Как можно видеть, изменения также затронули форму передней кромки пластины и горизонтальный элемент с ее внешней стороны.

Эволюция понтонов McLaren MCL60 Фото / иллюстрация: Джорджо Пиола

Еще в 2022 году McLaren перешла на концепцию понтонов Red Bull с плавным понижением к днищу в задней части – а в этом сезоне конструкторы продвинулись еще дальше.

«Хорошо заметно, насколько шире они стали, – объяснил Стелла. – Мы стремимся создать для воздуха путь, протекая по которому, он получал бы дополнительную энергию».

Задача решается двумя инструментами: это довольно агрессивные решения в области «подреза», где понтон соединяется с днищем, а также «желоб» в верхней части – он направляет поток прямиком к диффузору.

«Реализовать эту идею очень непросто», – признал глава McLaren.

Для достижения своих целей команде пришлось изменить расположение внутренних элементов в понтоне – радиаторов, требопроводов и других. Это было сделано в рамках пакета для Гран При Австрии.

Эволюция днища McLaren MCL60 Фото / иллюстрация: Джорджо Пиола

Для машин с граунд-эффектом днище является ключевым элементом для генерации прижимной силы. На работу с ним команды тратят серьезные ресурсы, а свои находки стараются прятать так, как никакие другие.

Стелла объяснил: «Всевозможные мелочи под днищем прорабатываются очень тщательно, а с инженерной точки зрения я, пожалуй, не знаю другой столь же захватывающей задачи».

В Сингапуре на MCL60 вернулся элемент, который команда пробовала в начале 2022-го, но затем предпочла не использовать. Речь о продольном элементе у кромки днища перед задними колесами. Он отделен от главной детали прорезью и держится на металлических скобах.

«Круг замкнулся, – улыбнулся Андреа. – В 2022-м у нашей самой ранней машины было такое крылышко. Потом его внедрили у себя некоторые конкуренты. После этого мы пришли к выводу, что от этого решения лучше отказаться, так как у нас появилось "лезвие конька" под днищем.

История получила развитие, когда в начале этого года все понемногу начали отказываться уже от "лезвий". Мы тоже сделали такой шаг. В этой области машины все постоянно меняется».

Как известно, FIA скорректировала правила посредством Технических директив, что подтолкнуло команды переосмыслить свои решения в области днища. И возвращение продольного элемента стало реакцией на эти действия.

Так как пришлось скорректировать дорожный просвет машин, последовал массовый отказ от «лезвий» в пользу старого решения.

Днище в целом остается большим полем конструкторской битвы. В Сингапуре у McLaren появились новые кожухи рычагов задней подвески и крылышки на тормозных воздухозаборниках. Это также способ передать воздуху больше энергии.

«Пришлось поработать и потратить немало аэродинамической краски, так как мы были не слишком довольны работой днища. Здесь [в Японии] мы внесли кое-какие коррективы», – рассказал глава команды.

Всем в Формуле 1 известна невероятная эффективность DRS на Red Bull RB19. Секрет машины из Милтон-Кинса кроется в грамотном распределении прижима между задним крылом и расположенным ниже несущим крылом. McLaren пошла по тому же пути.

Начиная с Гран При Бельгии, «оранжевая» команда стала сокращать уровень лобового сопротивления несущего крыла.

«Мы искали оптимальную конфигурацию этих крыльев, – объяснил Стелла. – Это позволило бы добиться нужного уровня лобового сопротивления, но при этом не слишком разгружать главное крыло.

В Японии несущее крыло было куда более разгруженным, если сравнивать с теми, что мы использовали на старте чемпионата».

Задумка McLaren сработала настолько успешно, что соперники начали всерьез изучать возможность реализации той же идеи у себя.

Своими действиями по ходу сезона британская команда наглядно продемонстрировала что в рамках текущего регламента у конструкторов по-прежнему есть множество возможностей проявить себя.

«Думаю, дня всех стало неожиданностью, насколько серьезно можно улучшить машины нынешнего поколения, – согласился Андреа Стелла. – И я ожидаю, что этот процесс будет продолжаться».

Оскар Пиастри, McLaren, третье место, Андреа Стелла, руководитель McLaren, Ландо Норрис, McLaren, второе место Фото: Марк Саттон / Motorsport Images