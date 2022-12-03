Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Канадский миллиардер решил создать команду Ф1. И позвать Шумахера Следующая / «Выиграет гонку-другую». Марко исключил, что Перес догонит Ферстаппена
Формула 1 Новость

Технический анализ: чем занимались команды в конце сезона-2022

Напряженная турнирная ситуация вынудила участников Ф1 до последних Гран При совершенствовать свои машины. Вот что интересного они подготовили

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Технический анализ: чем занимались команды в конце сезона-2022
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Разумеется, в октябре-ноябре уже невозможно выпускать новые детали в том же темпе, что в апреле или даже июле. Потому команды концентрировались на главных «болевых точках» своих машин, а пилоты частенько работали в тренировках с разными настройками и аэродинамическими конфигурациями, чтобы собрать сравнительные данные и отыскать нужный баланс по ходу всего круга. 

При этом было заметно, как по мере приближения квалификации различия между половинами гаража сокращались – но, как показала практика, не всегда исчезали полностью. 

Но так было не всегда. На финале в Абу-Даби Mercedes использовала чуть иной подход. У ее пилотов поначалу стояли одинаковые задние крылья с уровнем прижимной силы выше среднего – эту версию отличает вырез со стороны задней кромки верхней плоскости (вверху слева на заглавной иллюстрации).

Но затем Льюис с Джорджем пришли к выводу, что слишком много теряют на длинных прямых второго сектора – и им поставили версию с чуть меньшим прижимом (вверху справа).

После этого оказалось, что по общему времени круга такой шаг не принес выигрыша из-за потери времени на первом и третьем секторах. Так что к квалификации последовали новые изменения. 

Гонщики не просто вернулись назад, но с сделали лишний шаг в противоположную сторону. При этом Расселл дополнительно получил концевую кромку на верхней плоскости (справа внизу) – причем в месте перехода к торцевой пластине на его W13 не было выреза (во врезке), который молодой пилот использовал в Бразилии, где одержал первую в карьере победу.

Ferrari F1-75 rear wing comparison

Ferrari F1-75 rear wing comparison

Red Bull RB18 rear wing comparison

Red Bull RB18 rear wing comparison

Red Bull и Ferrari работали по классическому сценарию: в тренировках опробовали два варианта, после чего отказались от того, что обеспечивает больше прижима (он снизу на сравнительных фото) в пользу более «разгруженного».

Скудерия, кроме того, привезла на этап доработанную версию днища, которую вы можете видеть на иллюстрации ниже. Почти нет сомнений, что речь идет об идеях для 2023 года, которые уже прошли проверку в аэродинамической трубе и инструментах CFD, но их важно было попробовать и на реальной трассе.  

Сравнение вариантов днища Ferrari F1-75

Сравнение вариантов днища Ferrari F1-75

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Изменения затронули кромку днища перед задними колесами, которая получила изгиб вверх (прежний вариант – в правой врезке), а также небольшую концевую кромку (показана стрелкой в левой врезке).

Переделку нельзя назвать масштабной, но новое решение позволяет чуть иначе направить воздушные потоки и лучше защитить диффузор от «грязного» воздуха, генерируемого при вращении колеса. Особенно сильно эти завихрения мешают при деформации шины под боковой нагрузкой в поворотах. 

McLaren также проверяла наработки с прицелом на будущее. В отличие от Ferrari, команда пошла по пути упрощений. Новая версия днища (слева на сравнительном фото) очень напоминает решение Red Bull, которое в дальнейшем подхватили во всем пелотоне. 

Прежний набор спиралевидных элементов, позади которого расположена отдельная деталь на скоба-креплениях (справа), уступил место небольшой внешней кромке, поперечной прорези и изгибу вверх перед самой шиной. 

McLaren MCL36

McLaren MCL36

Photo by: Giorgio Piola

McLaren MCL36 floor detail

McLaren MCL36 floor detail

Photo by: Giorgio Piola

При этом под днищем, скрытый от глаз, почни наверняка скрывается небольшой диагональный бортик в форме лезвия конька. Это тоже находка Red Bull, которую уже скопировали Ferrari, Alpine и Aston Martin, а теперь к ним присоединилась и McLaren.

Особенность этого «лезвия» в том, что оно крепится к днищу посредством гибкого «язычка», который видно в вырезе днища. Это позволяет сделать его перемещения независимыми и добиться того, что элемент одинаково взаимодействует с воздушным потоком при любом дорожном просвете, направляя его в сторону от колеса.  

Для McLaren было важно проверить, насколько эффективно работает их собственная реализация этой идеи.

Разумеется, собранные данные команда использует при работе над машиной для 2023 года.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Канадский миллиардер решил создать команду Ф1. И позвать Шумахера
Предыдущая новость

Канадский миллиардер решил создать команду Ф1. И позвать Шумахера
Следующая новость

«Выиграет гонку-другую». Марко исключил, что Перес догонит Ферстаппена

«Выиграет гонку-другую». Марко исключил, что Перес догонит Ферстаппена
Мэтт Сомерфилд Больше от
Мэтт Сомерфилд
Технический брифинг: Mercedes переделала крыло, которое запретили в США Гран При Мексики
Формула 1

Технический брифинг: Mercedes переделала крыло, которое запретили в США

Технический анализ: как тормоза мешают Ferrari догнать Red Bull
Формула 1

Технический анализ: как тормоза мешают Ferrari догнать Red Bull

Технический брифинг: Mercedes привезла в Остин новое переднее крыло Гран При США
Формула 1

Технический брифинг: Mercedes привезла в Остин новое переднее крыло

McLaren Больше от
McLaren
Чемпион IndyCar Палоу стал резервным гонщиком McLaren в Ф1
Формула 1

Чемпион IndyCar Палоу стал резервным гонщиком McLaren в Ф1

Пиастри провел тесты на McLaren 2021 года в Барселоне
Формула 1

Пиастри провел тесты на McLaren 2021 года в Барселоне

Риккардо раскрыл причины своих неудач в 2022 году
Формула 1

Риккардо раскрыл причины своих неудач в 2022 году

Самое важное:

«Выиграет гонку-другую». Марко исключил, что Перес догонит Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

«Выиграет гонку-другую». Марко исключил, что Перес догонит Ферстаппена

Гоночный консультант Red Bull заверил, что в обозримом будущем у команды будет только один лидер

Маркес призвал MotoGP не брать пример с Формулы 1
MotoGP MotoGP

Маркес призвал MotoGP не брать пример с Формулы 1

По мнению шестикратного чемпиона, боссам спорта следует очень внимательно следить, чтобы роль гонщика в результате оставалась выше, чем роль техники

Технический анализ: чем занимались команды в конце сезона-2022
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: чем занимались команды в конце сезона-2022

Напряженная турнирная ситуация вынудила участников Ф1 до последних Гран При совершенствовать свои машины. Вот что интересного они подготовили

Канадский миллиардер решил создать команду Ф1. И позвать Шумахера
Формула 1 Формула 1

Канадский миллиардер решил создать команду Ф1. И позвать Шумахера

Богач Кельвин Ло уже два десятка лет увлекается гонками Гран При – и, похоже, решил перейти от их просмотра к участию

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.