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Разумеется, в октябре-ноябре уже невозможно выпускать новые детали в том же темпе, что в апреле или даже июле. Потому команды концентрировались на главных «болевых точках» своих машин, а пилоты частенько работали в тренировках с разными настройками и аэродинамическими конфигурациями, чтобы собрать сравнительные данные и отыскать нужный баланс по ходу всего круга.

При этом было заметно, как по мере приближения квалификации различия между половинами гаража сокращались – но, как показала практика, не всегда исчезали полностью.

Но так было не всегда. На финале в Абу-Даби Mercedes использовала чуть иной подход. У ее пилотов поначалу стояли одинаковые задние крылья с уровнем прижимной силы выше среднего – эту версию отличает вырез со стороны задней кромки верхней плоскости (вверху слева на заглавной иллюстрации).

Но затем Льюис с Джорджем пришли к выводу, что слишком много теряют на длинных прямых второго сектора – и им поставили версию с чуть меньшим прижимом (вверху справа).

После этого оказалось, что по общему времени круга такой шаг не принес выигрыша из-за потери времени на первом и третьем секторах. Так что к квалификации последовали новые изменения.

Гонщики не просто вернулись назад, но с сделали лишний шаг в противоположную сторону. При этом Расселл дополнительно получил концевую кромку на верхней плоскости (справа внизу) – причем в месте перехода к торцевой пластине на его W13 не было выреза (во врезке), который молодой пилот использовал в Бразилии, где одержал первую в карьере победу.

Ferrari F1-75 rear wing comparison Red Bull RB18 rear wing comparison

Red Bull и Ferrari работали по классическому сценарию: в тренировках опробовали два варианта, после чего отказались от того, что обеспечивает больше прижима (он снизу на сравнительных фото) в пользу более «разгруженного».

Скудерия, кроме того, привезла на этап доработанную версию днища, которую вы можете видеть на иллюстрации ниже. Почти нет сомнений, что речь идет об идеях для 2023 года, которые уже прошли проверку в аэродинамической трубе и инструментах CFD, но их важно было попробовать и на реальной трассе.

Сравнение вариантов днища Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Изменения затронули кромку днища перед задними колесами, которая получила изгиб вверх (прежний вариант – в правой врезке), а также небольшую концевую кромку (показана стрелкой в левой врезке).

Переделку нельзя назвать масштабной, но новое решение позволяет чуть иначе направить воздушные потоки и лучше защитить диффузор от «грязного» воздуха, генерируемого при вращении колеса. Особенно сильно эти завихрения мешают при деформации шины под боковой нагрузкой в поворотах.

McLaren также проверяла наработки с прицелом на будущее. В отличие от Ferrari, команда пошла по пути упрощений. Новая версия днища (слева на сравнительном фото) очень напоминает решение Red Bull, которое в дальнейшем подхватили во всем пелотоне.

Прежний набор спиралевидных элементов, позади которого расположена отдельная деталь на скоба-креплениях (справа), уступил место небольшой внешней кромке, поперечной прорези и изгибу вверх перед самой шиной.

McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola McLaren MCL36 floor detail Photo by: Giorgio Piola

При этом под днищем, скрытый от глаз, почни наверняка скрывается небольшой диагональный бортик в форме лезвия конька. Это тоже находка Red Bull, которую уже скопировали Ferrari, Alpine и Aston Martin, а теперь к ним присоединилась и McLaren.

Особенность этого «лезвия» в том, что оно крепится к днищу посредством гибкого «язычка», который видно в вырезе днища. Это позволяет сделать его перемещения независимыми и добиться того, что элемент одинаково взаимодействует с воздушным потоком при любом дорожном просвете, направляя его в сторону от колеса.

Для McLaren было важно проверить, насколько эффективно работает их собственная реализация этой идеи.

Разумеется, собранные данные команда использует при работе над машиной для 2023 года.