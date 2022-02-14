Технический анализ: Чем интересен болид AlphaTauri AT03

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До сих пор мы видели только один болид 2022 года с двойным днищем, и это был Aston Martin, где роль этого самого второго днища играют нижние поверхности длинных боковых понтонов. AlphaTauti в этом смысле последовала примеру McLaren и Haas, в задней части опустив понтоны вниз и соединив из с днищем в единое целое.

Интересно, что еще на болиде Toro Rosso STR06 в 2011 году можно было разглядеть то самое двойное днище, однако в этот раз в команде решили не развивать ту идею. Напротив, понтоны с небольшими входными отверстиями для радиаторов резко уходят к низу, тем самым сливаясь с днищем и формируя верхнюю часть каналов Вентури, которые заканчиваются диффузором.

Нет здесь и характерных для Aston Martin верхних прорезей на понтонах, так как горячий воздух после радиаторов выходит в задней части машины, направляясь вверх в результате действия эффекта Коанда и помогая увеличивать скорость потоков воздуха, вырывающихся из-под днища.

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

К тому же этот горячий воздух, смешанный с потоком из-под днища, попадает на рычаги подвески и на нижнюю планку заднего крыла, что можно использовать для генерации дополнительной прижимной силы.

Проще говоря, горячий воздух из радиаторов может служить в целях улучшения общей аэродинамической схемы, и здесь очевидно пошли по такому пути. В этом чувствуется влияние главного конструктора Red Bull Эдриана Ньюи: напомним, что AlphaTauri использует аэродинамическую трубу своей старшей команды.

Фото: AlphaTauri

Колесная база в 2022 году ограничена 3600 миллиметрами. AlphaTauri использует тот же двигатель разработки Honda, что и Red Bull, ту же коробку передач и ту же заднюю подвеску. На представленных фотографиях разглядеть это сложно, но мы предполагаем, что конструкторы пошли по пути McLaren, выбрав сзади многорычажную схему с толкающими штангами взамен прежних тянущих.

Такая схема позволяет переместить основные элементы подвески выше, тем самым предусмотрев больше места для диффузора и выходов трубок Вентури, что позволяет генерировать большую прижимную силу.

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

Верхний воздухозаборник имеет известную круглую форму с делителем потока посредине. Кожух двигателя привлекает внимание необычными изгибами по бокам и тем, что он сделан достаточно длинным. В нем также проделаны дополнительные вентиляционные отверстия, словно намекающие на то, что с переходом на топливо марки Е10 японские силовые установки стали генерировать больше тепла.

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

AlphaTauri первой показала болид со столь длинным носовым обтекателем, который прежде мы могли видеть только на концептах Формулы 1 2021 года. Есть подозрение, что эта деталь у концепта и позаимствована, то есть реальное переднее врыло и носовой обтекатель мы увидим только на тестах в Барселоне.

А вот переднюю подвеску можно оценить уже сейчас. В отличие от McLaren, в AlphaTauri сохранили схему с толкающими штангами и верхним расположением рулевой тяги. Это должно дать преимущество по части аэродинамики, не мешая воздуху направляться под днище машины.

AlphaTauri AT03: ecco il muso lungo Photo by: AlphaTauri

При этом колесные накладки обладают более развитыми воздухозаборниками вентиляции тормозов, чем у McLaren, что типично для техники Red Bull.

AlphaTauri AT03: la sospensione anteriore è push rod Photo by: AlphaTauri

Возвращаясь к задней части машины, отметим, что крепление активатора DRS по прежнему состоит из двух пилонов. Само заднее крыло очевидно состоит из двух плоскостей с ровной неподвижной частью и поворачиваемой планкой, на которой видны наплывы ближе к торцевым пластинам.

AlphaTauri AT03: il supporto dell'ala è a doppio pilone Photo by: AlphaTauri

Что касается формы нижнего крепления крыла и устройства диффузора, то как и в случае с носовой частью мы бы предпочли дождаться тестов в Барселоне, где можно было бы рассмотреть эти детали подробнее.

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri