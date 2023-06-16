Технический анализ: Aston Martin привезла в Канаду масштабное обновление

С самых первых гонок в Aston Martin демонстрировали весьма консервативный подход к развитию своего автомобиля. Пока соперники активно внедряли доработки, в Сильверстоуне сделали ставку на иную концепцию – изначально создали машину, которая легко настраивается и хорошо едет на любой трассе.

Это позволило Фернандо Алонсо собрать ворох призовых кубков в первых Гран При, однако уже к началу лета стало ясно, что Aston стало куда сложнее сражаться с соперниками – в Барселоне гонщики команды стали только шестым и седьмым.

Однако уже на этапе в Канаде расстановка сил может стать совсем иной, так как зеленые AMR23 получили серьезные обновления. Прежде всего в глаза бросается длинный и широкий канал в верхней части понтонов, который можно назвать большим шагом в стороны от изначальной концепции.

Здесь Aston Martin явно пошла по стопам Alpine, чьи машины и прежде имели выраженный «желоб для воды» с внутренней стороны понтонов. Это решение позволяет пропускать больше воздуха к задней части шасси.

Одновременно было доработано днище, чтобы вместе с новыми понтонами обеспечить желаемую картину распределения потоков в крайне важной области машины.

Детали понтона и днища Aston Martin AMR23 Фото: Джорджо Пиола

Репортеры спросили Алонсо, можно ли назвать его шансы на победу в Гран При Канады наивысшими со старта нынешнего сезона.

«Нет, я так не думаю, – ответил двукратный чемпион. – Скорее, особенной гонкой была испанская, в которой мы оказались недостаточно конкурентоспособны. А в Канаде все должно быть примерно так же, как и обычно.

Надеюсь, мы весь сезон будем сильны, а Барселона просто стала выпадающим случаем. И если выбирать один уик-энд, где я считаю наши шансы на победу максимальными, то это будет не Гран При Канады.

Возможно, это было Монако. Там мы действительно близко. Четыре или пять сотых до поула, а в гонке погода дала нам реальный шанс, но мы упустили его. Посмотрим, будет ли у нас еще одна возможность».

В 2022 году, выступая за Alpine, Алонсо показал в сырой квалификации Гран При Канады второй результат позади Макса Ферстаппена.

Детали понтона и днища Aston Martin AMR23 Фото: Джорджо Пиола