Технический анализ: Aston Martin привезла в Канаду масштабное обновление
Зеленая машина получила доработанные понтоны и измененное днище – это самые серьезные обновления AMR23 со старта нынешнего чемпионата
С самых первых гонок в Aston Martin демонстрировали весьма консервативный подход к развитию своего автомобиля. Пока соперники активно внедряли доработки, в Сильверстоуне сделали ставку на иную концепцию – изначально создали машину, которая легко настраивается и хорошо едет на любой трассе.
Это позволило Фернандо Алонсо собрать ворох призовых кубков в первых Гран При, однако уже к началу лета стало ясно, что Aston стало куда сложнее сражаться с соперниками – в Барселоне гонщики команды стали только шестым и седьмым.
Однако уже на этапе в Канаде расстановка сил может стать совсем иной, так как зеленые AMR23 получили серьезные обновления. Прежде всего в глаза бросается длинный и широкий канал в верхней части понтонов, который можно назвать большим шагом в стороны от изначальной концепции.
Здесь Aston Martin явно пошла по стопам Alpine, чьи машины и прежде имели выраженный «желоб для воды» с внутренней стороны понтонов. Это решение позволяет пропускать больше воздуха к задней части шасси.
Одновременно было доработано днище, чтобы вместе с новыми понтонами обеспечить желаемую картину распределения потоков в крайне важной области машины.
Детали понтона и днища Aston Martin AMR23
Фото: Джорджо Пиола
Репортеры спросили Алонсо, можно ли назвать его шансы на победу в Гран При Канады наивысшими со старта нынешнего сезона.
«Нет, я так не думаю, – ответил двукратный чемпион. – Скорее, особенной гонкой была испанская, в которой мы оказались недостаточно конкурентоспособны. А в Канаде все должно быть примерно так же, как и обычно.
Надеюсь, мы весь сезон будем сильны, а Барселона просто стала выпадающим случаем. И если выбирать один уик-энд, где я считаю наши шансы на победу максимальными, то это будет не Гран При Канады.
Возможно, это было Монако. Там мы действительно близко. Четыре или пять сотых до поула, а в гонке погода дала нам реальный шанс, но мы упустили его. Посмотрим, будет ли у нас еще одна возможность».
В 2022 году, выступая за Alpine, Алонсо показал в сырой квалификации Гран При Канады второй результат позади Макса Ферстаппена.
Детали понтона и днища Aston Martin AMR23
Фото: Джорджо Пиола
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