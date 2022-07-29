Технический анализ: Aston Martin нашла «серую зону» в правилах Ф1
Команда привезла на Гран При Венгрии решение, которое полностью соответствует букве регламента, но явно бросает вызов тому, что принято называть его духом
С 2022 года Формула 1 перешла на совершенно новые технические правила, призванные облегчить пилотам преследование соперников. Способом достижения этого стали ограничения для шасси, благодаря которым большие потоки воздуха больше нельзя перенаправить в сторону от машины.
В частности, заднее антикрыло получило плавный переход плоскости в торцевые пластины, что позволило избавиться от мощных завихрений, которые прежде генерировались в этом месте.
Однако команда Aston Martin привезла на венгерский этап решение, которое – едва ли не впервые со старта чемпионата – безоговорочно идет вразрез с намерениями новых правил, но при этом полностью соответствует им.
Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR22
Речь о каплевидном утолщении в верхней части торцевых пластин заднего крыла. Новый регламент Ф1 не допускает установки вертикального бортика в месте перехода, однако конструкторам из Сильверстоуна удалось отыскать такое решение, которое геометрически соответствует всем требованиям к кривизне поверхностей
Новый бортик позволяет контролировать протекающие в этом месте потоки – и при этом, разумеется, генерирует завихрение.
Одновременно переход верхней плоскости крыла в торцевую пластину сделали более широким в задней части, чтобы дополнительно взаимодействовать с воздухом. В этом случае не получилось реализовать столь же радикальное решение, как для главной плоскости.
Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR22
Находку Aston Martin нельзя не признать элегантной. Однако большой вопрос, как к ней отнесутся в FIA – весьма вероятно, что там поспешат скорректировать формулировки правил и поставить это решение вне закона.
А для самой команды это обновление можно считать в первую очередь демонстрацией силы своего конструкторского штаба – ведь даже гранды Ф1 не смогли разглядеть эту «прореху» в регламенте и воспользоваться ей.
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