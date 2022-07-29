Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Сайнс начал Гран При Венгрии с лучшего времени в тренировке Следующая / «Мы с Porsche еще не договорились». Хорнер опроверг публикации СМИ
Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Технический анализ: Aston Martin нашла «серую зону» в правилах Ф1

Команда привезла на Гран При Венгрии решение, которое полностью соответствует букве регламента, но явно бросает вызов тому, что принято называть его духом

Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: Aston Martin нашла «серую зону» в правилах Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С 2022 года Формула 1 перешла на совершенно новые технические правила, призванные облегчить пилотам преследование соперников. Способом достижения этого стали ограничения для шасси, благодаря которым большие потоки воздуха больше нельзя перенаправить в сторону от машины. 

В частности, заднее антикрыло получило плавный переход плоскости в торцевые пластины, что позволило избавиться от мощных завихрений, которые прежде генерировались в этом месте. 

Однако команда Aston Martin привезла на венгерский этап решение, которое – едва ли не впервые со старта чемпионата – безоговорочно идет вразрез с намерениями новых правил, но при этом полностью соответствует им.

Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR22

Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR22

Речь о каплевидном утолщении в верхней части торцевых пластин заднего крыла. Новый регламент Ф1 не допускает установки вертикального бортика в месте перехода, однако конструкторам из Сильверстоуна удалось отыскать такое решение, которое геометрически соответствует всем требованиям к кривизне поверхностей

Новый бортик позволяет контролировать протекающие в этом месте потоки – и при этом, разумеется, генерирует завихрение. 

Одновременно переход верхней плоскости крыла в торцевую пластину сделали более широким в задней части, чтобы дополнительно взаимодействовать с воздухом. В этом случае не получилось реализовать столь же радикальное решение, как для главной плоскости. 

Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR22

Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR22

Находку Aston Martin нельзя не признать элегантной. Однако большой вопрос, как к ней отнесутся в FIA – весьма вероятно, что там поспешат скорректировать формулировки правил и поставить это решение вне закона. 

А для самой команды это обновление можно считать в первую очередь демонстрацией силы своего конструкторского штаба – ведь даже гранды Ф1 не смогли разглядеть эту «прореху» в регламенте и воспользоваться ей.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Сайнс начал Гран При Венгрии с лучшего времени в тренировке
Предыдущая новость

Сайнс начал Гран При Венгрии с лучшего времени в тренировке
Следующая новость

«Мы с Porsche еще не договорились». Хорнер опроверг публикации СМИ

«Мы с Porsche еще не договорились». Хорнер опроверг публикации СМИ
Больше от
Мэтт Сомерфилд
Технический анализ: как команды Ф1 снижали лобовое сопротивление в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Технический анализ: как команды Ф1 снижали лобовое сопротивление в Баку

Технический анализ: самые интересные решения первых тестов Ф1
Формула 1

Технический анализ: самые интересные решения первых тестов Ф1

Технический анализ: скрывает ли что-то фейковый Red Bull RB18
Формула 1

Технический анализ: скрывает ли что-то фейковый Red Bull RB18

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
«Оно уже у всех в CFD». Соперники высоко оценили находку Aston Martin Гран При Венгрии
Формула 1

«Оно уже у всех в CFD». Соперники высоко оценили находку Aston Martin

Феттель решил помочь переходу Шумахера в Aston Martin
Формула 1

Феттель решил помочь переходу Шумахера в Aston Martin

Технический анализ: зачем Aston Martin продырявила тормоза? Гран При Франции
Формула 1

Технический анализ: зачем Aston Martin продырявила тормоза?

Самое важное:

Стартовая решетка Гран При Венгрии
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Первый поул в карьере завоевал Джордж Расселл

Технический брифинг: четыре новинки Red Bull для Будапешта
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: четыре новинки Red Bull для Будапешта

Команда «Красного быка» продолжает доводить до совершенства аэродинамику своего шасси – в этот уик-энд RB18 получила очередные небольшие обновления

Латифи стал лучшим в дождевой субботней тренировке. Это не шутка
Формула 1 Формула 1

Латифи стал лучшим в дождевой субботней тренировке. Это не шутка

«Вы что серьезно, *****?» – только и смог сказать Шарль Леклер, узнав, что его результат перекрыл гонщик Williams

«Оно уже у всех в CFD». Соперники высоко оценили находку Aston Martin
Формула 1 Формула 1

«Оно уже у всех в CFD». Соперники высоко оценили находку Aston Martin

Представители команд Ф1 заявили, что обязательно внедрят у себя хитрое решение заднего крыла, если его польза подтвердится

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.