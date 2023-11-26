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Технический анализ: AlphaTauri привезла в Абу-Даби радикально переделанное днище

Хотя сезон Формулы 1 уже закончен, команда Фаэнцы довольно серьезно переделала свою машину – чтобы повысить шансы в борьбе с соперниками, но прежде всего с прицелом на 2024-й

Филип Клерен
Автор Филип Клерен
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Детали днища AlphaTauri AT04

Пока Ferrari и Mercedes выясняют, кто более доволен второй строчки в Кубке конструкторов, позади грандов разворачивается своя борьба. Занимающая седьмую позицию Williams на семь очков опережает AlphaTauri. По меркам второй половины пелотона отыграть такую разницу весьма непросто – но разница в десяток миллионов призовых стоит того, чтобы как минимум попробовать. 

В AlphaTauri подготовили к финальному Гран При обновленное днище – в команде говорят, что рассчитывают получить от него прибавку в несколько десятых на круге. В равной степени деталь должна позволить собрать важные данные, которые затем будут использованы в работе над шасси для нового сезона Ф1.

К сожалению, значительная часть доработок скрыта от посторонних глаз под машиной. 

В традиционном пятничном отчете FIA, которые с недавнего времени значительно упростили поиск новинок, сказано о доработках основной детали, а также ее кромок и бортиков «для повышения генерации прижимной силы в передней части днища».

Там же поясняется: «На киле под кокпитом появилось дополнительное крылышко, генерирующее прижим. Средняя часть днища и область рядом с контрольной планкой были серьезно доработаны, чтобы значительно увеличить прижимную силу.  

Также были скорректированы геометрия и расположение каналов [Вентури], чтобы оптимизировать распределение нагрузки. Область с внешней стороны днища, как сверху, так и снизу, получила доработки для оптимизации протекания потоков».

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Детали днища AlphaTauri AT04

Фото: Филип Клерен

Детали днища AlphaTauri AT04

Особого внимания заслуживает продольный элемент, отделенный от кромки днища продольной прорезью. Его передняя часть получила не столь выраженный рельеф, как прежде, тогда как в задней появилось уширение. Первое позволило улучшить качество потоков, второе – уровень прижима. 

Кроме того, Aston Martin привезла на «Яс-Марину» новое заднее крыло: изменения коснулись его плоскостей, торцевых пластин и несущего крыла внизу. 

«Верхняя часть получила измененные секции, иной вид спереди и решение кончиков. Есть два варианта подвижной плоскости», – сказано в пояснении. 

Несущее крыло было доработано для соблюдения баланса  другими новинками, а торцевые пластины должны работать лучше в широком диапазоне настроек применительно к уровню лобового сопротивления.  

Наконец, в Alfa Romeo – третьей и последней команде, которая попала в список доработок – обновилось переднее крыло, закрылки которого получили новую геометрию для повышения общей аэродинамической эффективности. 

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C43, Гран При Абу-Даби

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C43, Гран При Абу-Даби

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