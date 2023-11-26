Технический анализ: AlphaTauri привезла в Абу-Даби радикально переделанное днище

Пока Ferrari и Mercedes выясняют, кто более доволен второй строчки в Кубке конструкторов, позади грандов разворачивается своя борьба. Занимающая седьмую позицию Williams на семь очков опережает AlphaTauri. По меркам второй половины пелотона отыграть такую разницу весьма непросто – но разница в десяток миллионов призовых стоит того, чтобы как минимум попробовать.

В AlphaTauri подготовили к финальному Гран При обновленное днище – в команде говорят, что рассчитывают получить от него прибавку в несколько десятых на круге. В равной степени деталь должна позволить собрать важные данные, которые затем будут использованы в работе над шасси для нового сезона Ф1.

К сожалению, значительная часть доработок скрыта от посторонних глаз под машиной.

В традиционном пятничном отчете FIA, которые с недавнего времени значительно упростили поиск новинок, сказано о доработках основной детали, а также ее кромок и бортиков «для повышения генерации прижимной силы в передней части днища».

Там же поясняется: «На киле под кокпитом появилось дополнительное крылышко, генерирующее прижим. Средняя часть днища и область рядом с контрольной планкой были серьезно доработаны, чтобы значительно увеличить прижимную силу.

Также были скорректированы геометрия и расположение каналов [Вентури], чтобы оптимизировать распределение нагрузки. Область с внешней стороны днища, как сверху, так и снизу, получила доработки для оптимизации протекания потоков».

Фото: Филип Клерен Детали днища AlphaTauri AT04

Особого внимания заслуживает продольный элемент, отделенный от кромки днища продольной прорезью. Его передняя часть получила не столь выраженный рельеф, как прежде, тогда как в задней появилось уширение. Первое позволило улучшить качество потоков, второе – уровень прижима.

Кроме того, Aston Martin привезла на «Яс-Марину» новое заднее крыло: изменения коснулись его плоскостей, торцевых пластин и несущего крыла внизу.

«Верхняя часть получила измененные секции, иной вид спереди и решение кончиков. Есть два варианта подвижной плоскости», – сказано в пояснении.

Несущее крыло было доработано для соблюдения баланса другими новинками, а торцевые пластины должны работать лучше в широком диапазоне настроек применительно к уровню лобового сопротивления.

Наконец, в Alfa Romeo – третьей и последней команде, которая попала в список доработок – обновилось переднее крыло, закрылки которого получили новую геометрию для повышения общей аэродинамической эффективности.