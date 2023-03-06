Технический анализ: 5 интересных решений команд на Гран При Бахрейна

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Как оказалось, у Mercedes тоже можно кое-что скопировать. Alfa Romeo первой внедрила у себя решение с крупной диагонально направляющей в области передней подвески, которая позволяет увеличить количество воздуха в нижней части шасси.

Детали передней части Alfa Romeo C43 Фото: Джорджо Пиола

Mercedes использует такой подход с прошлогоднего Гран При Великобритании, куда привезла большой пакет доработок, призванный помочь борьбе с «козлением». Тогда серебристая W13 получила заметное расширение в передней части шасси, объединяющее места крепления рычагов к корпусу (ниже – на иллюстрации слева).

Это же решение можно увидеть и на почерневшей W14 – оно было оптимизировано с учетом чуть иной геометрии подвески (справа).

У Alfa Romeo ничего похожего по ходу тестов не было, но на дебютный Гран При команда привезла доработки своей C43, ставшие копией идей Mercedes.

Mercedes W13 suspension detail Photo by: Giorgio Piola Mercedes W14 side pod Photo by: Giorgio Piola

Давно известно, что конструкторы используют обтекатели рычагов и рулевых тяг для получения аэродинамического преимущества – прежде всего речь даже не о прижимной силе, а об оптимизации структуры потоков, протекающих в сторону днища и понтонов.

Диагональный выступ на боковине корпуса является развитием этой идеи – он позволяет снизить потери, которые обычно происходят в этой области шасси, и активнее перенаправить воздух к нижней части машины.

Передняя часть Alfa Romeo C43

В этой же области Alfa Romeo C43 можно обнаружить и еще одну любопытную деталь: так как по регламенту 2023 года выгодно делать переднюю часть шасси максимально высокой, чтобы оставить под ней как можно больше свободного пространства для воздуха, конструкторы из Хинвиля вслед за своими коллегами из Ferrari решили крепить нижние треугольные рычаги на дополнительные выступы, напоминающие киль.

Также чуть выше сплиттера (под буквами Acc… рекламной наклейки) можно обнаружить небольшое крылышко, которое первыми еще в 2022 году использовали в Aston Martin.

Alpine A523 rear wing Photo by: Giorgio Piola Alpine A523 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Любопытную деталь удалось рассмотреть и у Alpine. Уже на тестах стало ясно, что в нижней части торцевых пластин заднего крыла у А523 есть что-то интересное. Однако снимок этой части шасси в достаточном качестве сделать тогда не удалось.

Теперь можно изучить детали. Регламент Ф1 написан так, чтобы максимально ограничить использование в этой области различных аэродинамических элементов. Однако в Энстоуне все же смогли вписать в отведенный правилами объем небольшой диагональный прилив.

Для его размещения пластину пришлось отклонить внутрь, а сам прилив напоминает те, что Mercedes и Alfa Romeo используют в передней части машины. Вот только в данном случае потоки отклоняются не вниз, а вверх, чтобы добавить прижима.

Заднее антикрыло Alpine A523 Фото: Джорджо Пиола

Интересно, что Alpine использовала на Гран При не ту версию крыла, что была на тестах. В команде решили снизить уровень прижимной силы. У обоих вариантов плоскость опускается вниз в центральной части – однако у «разгруженного» это углубление меньше в размерах, а переход к нему является более плавным.

Капот двигателя Mercedes W14 Фото: Джорджо Пиола

В таком ракурсе особенно наглядно видно, сколь рельефным выполнен капот двигателя Mercedes W14. Он достаточно широкий, при этом в верхней части сформирован выраженный канал для воздуха, в котором обнаружились две вентиляционные прорези.

В соответствии с актуальной тенденцией они выполнены на отдельной панели, которую можно менять, увеличивая или уменьшая эффективность отвода горячего воздуха, исходя из требований конкретного Гран При.

Отметим, что выпуклые каналы с обеих сторон капота с точки зрения охлаждения можно было бы сделать более более компактными, однако их нынешняя форма продиктована требованиями аэродинамики.