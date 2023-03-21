Технический анализ: 4 интересных решения команд на Гран При в Джидде

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Прежде команды Ф1 приезжали в Джидду со специальными пакетами, призванными обеспечить нужное соотношение прижимной силы и лобового сопротивления. Но введение лимита бюджетов привело к тому, что теперь инженерам и конструкторам приходится искать пути повышения эффективности машин, которые не требуют изготовления большого числа специальных деталей для каждого этапа.

Заднее антикрыло Mercedes W14

Скажем, в Mercedes оставили то же заднее крыло, которое было на W14 в Бахрейне – при этом заменив лишь съемный уголок в дальнем углу торцевой пластины. Благо, конструкция изначально сделано такой, чтобы это можно было делать без особенных затруднений.

Также можно заметить, что верхняя кромка уголка (показан стрелкой) чуть подрезана для достижения требуемых характеристик.

Шасси Aston Martin AMR23 в гараже

В Aston Martin тоже доработали крыло, сделав вырез в задней кромке верхней плоскости. Примечательно, что этот вырез выполнен не по всей ширине, а только в центральной части

Заднее антикрыло Alfa Romeo C43

В Alfa Romeo скорректировали конструкцию привода DRS. Доработки затронули нижнюю тягу, которая получила чуть иную форму.

Интересно, что шарниры крепления поворотной плоскости вновь выполнены по старой схеме цилиндрической формы, тогда как в Сахире они были каплевидными.

Заднее антикрыло Williams FW45

На Williams FW45 можно было увидеть почти «плоскую» спецификацию крыла с минимальным прижимом. По всей видимости, это отчасти вынужденный вариант, который больше подойдет для Баку или Спа.

Заднее антикрыло Haas VF-23

В Haas также сделали выбор в пользу скорости на прямых. Видно, что на верхней плоскости крыла нет концевой кромки – но машина еще находится в процессе сборки. К квалификации и гонке кромка заняла свое место на VF-23.

Передние тормоза Red Bull RB19

В конструкции передних тормозов Red Bull использовано решение с максимально облегченным суппортом, для охлаждения которого используются многочисленные стерженьки, усиливающие теплоотвод.

Передние тормоза Alpine A523

У Alpine, в отличие от Red Bull, суппорт располагается не в нижней, а в передней части диска. При этом он закрыт углепластиковым кожухом с каплевидными прорезями. Это позволяет добиться нужного температурного режима работы тормозов.

Передние тормоза Ferrari SF-23

На Ferrari SF-23, если проводить аналогии с циферблатом, суппорт располагается на диске в районе пяти часов и имеет особый кожух, куда также интегрированы воздуховоды охлаждения. Разумеется, этот кожух выполнен не из металла, как может показаться, и из карбона со специальным атермическим покрытием.

Передние тормоза McLaren MCL60

У McLaren конструкция ближе всего к той, что использует Ferrari. Холодный воздух подается по двум каналам спереди, а горячий отводится от тормозных механизмов назад.

Передние тормоза Aston Martin AMR23

Aston Martin серьезно доработала конструкции тормозов по сравнению с машиной 2022 года. Это касается не только суппорта, который «переехал» вниз, но и углепластиковых кожухов диска.

Задние тормоза Alfa Romeo C43

Если переходить к задним тормозам, то у Alfa Romeo также можно обнаружить отдельный кожух для диска, который позволяет добиться нужного температурного режима. Не забывайте, что все механизмы, изображенные на фото, перед установкой колеса будут дополнительно закрыты углепластиковым «барабаном».

Кузовные панели Alpine A523

Так как на первом этапе Alpine испытывала некоторые сложности с перегревом, к Джидде в кузовных панелях появились дополнительные вентиляционные отверстия.

Компоновка подкапотного пространства AlphaTauri AT04

AlphaTauri традиционно размещает один из радиаторов поверх силовой установки. Такой подход дет возможность сделать теплообменники в понтонах – а с ними и сами понтоны – более компактными.