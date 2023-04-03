Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная
Новости
Фото
Видео
Иллюстрации
Предыдущая / Формула 1 вновь перепишет правила после конфуза. Теперь речь о рестарте Следующая / «Вспомните, как Масса чуть не погиб». Брандл поддержал решения судей в Мельбурне
Формула 1 / Гран При Австралии Самое интересное

Технический анализ: 4 интересных решения команд на Гран При Австралии

Команды Ф1 не привезли в Мельбурн серьезных обновлений, что позволило Джорджо Пиоле и фотографам Sutton Images сфокусироваться на примечательных узлах машин, которые обычно остаются чуть в стороне

Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: 4 интересных решения команд на Гран При Австралии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Механик работает с машиной Макса Ферстаппена, Red Bull RB19

Механик работает с машиной Макса Ферстаппена, Red Bull RB19

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Пока в гараже Red Bull в четверг готовили машину к выезду на трассу, мы получили возможность наглядно увидеть последовательность сборки элементов тормозной системы. С левой (для наблюдателя) стороны суппорт еще открыт, тогда как с правой уже установлен его кожух. 

Обратите внимание, что вырез в центральной части этого кожуха закрыт – это механизм дополнительного контроля за передачей тепла. По ходу уик-энда этот вырез при необходимости можно открывать и закрывать. 

Читайте также:
Механик работает с машиной Чжоу Гуаньюя, Alfa Romeo C43

Механик работает с машиной Чжоу Гуаньюя, Alfa Romeo C43

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Совсем иначе этот узел выглядит у Alfa Romeo. На C43 суппорт находится в задней части диска, тогда как передняя скрыта в кожухе.

В Мельбурне машина получила удлиненный носовой обтекатель, кончик которого доходит до края главной плоскости, а не обрывается на предыдущей. Соответственно, чуть иной стала и форма закрылков.

Передние тормоза Williams FW45

Передние тормоза Williams FW45

У Williams мы можем видеть тот же подход к терморегулированию, что и у Red Bull с Aston Martin. На корпусе тормозного суппорта установлены многочисленные цилиндрические штырьки.

Чуть дальше можно рассмотреть продольные направляющие для воздушных потоков, которые распространяются внутри «барабана». 

Передние тормоза Williams FW45

Передние тормоза Williams FW45

Тормозной диск на FW45 закрыт карбоновым кожухом, идея которого явно заимствована у Red Bull 2022 года. 

Передние тормоза AlphaTauri AT04

Передние тормоза AlphaTauri AT04

У AlphaTauri тоже есть кожух диска, однако конструкторы из Фаэнцы предпочли сделать его заметно более крупным.

Задняя часть Mercedes W14

Задняя часть Mercedes W14

Фото: Джорджо Пиола

В задней части Mercedes W14 внимания заслуживают крепление пилона крыла поверх выхлопной трубы и ее расположение относительно рычагов задней подвески.

На переднем плане видна металлическая стяжка, которая будет поддерживать днище после его установки на машину.

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C43

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C43

Область сопряжения плоскостей переднего крыла с торцевой пластиной остается одним из участков шасси, где разброс конструкторских решений по-прежнему велик. На Alfa Romeo C43 соединительные элементы двух дальних закрылков явно помогают перенаправлять воздушные потоки наружу.

При этом в нижней части торцевой пластины сделана довольно широкая прорезь. 

Детали переднего антикрыла McLaren MCL60

Детали переднего антикрыла McLaren MCL60

У McLaren MCL60 тоже реализовано решение, позволяющее влиять на направление потоков, а вот прорези здесь нет. По сравнению с соперниками это решение уступает в эффективности. 

Детали передней части Mercedes F1 W14

Детали передней части Mercedes F1 W14

У Mercedes крыло выглядит более экстремальным. Закрылки вообще не связаны с торцевой пластиной, чтобы оставить больше места для протекания воздуха. С внутренней стороны расположены два небольших крылышка.

Детали переднего антикрыла Ferrari SF-23

Детали переднего антикрыла Ferrari SF-23

У Ferrari эта область машины имеет более классический вид, но и здесь в нижней части пластины сделан небольшой вырез.

Детали переднего антикрыла Red Bull RB19

Детали переднего антикрыла Red Bull RB19

На виде сверху очень нагляден изгиб торцевой пластины наружу. Новые правила ограничили конструкторам такую возможность, но не запретили ее полностью. Также хорошо видно продольную направляющую с внешней стороны пластины RB19.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Ferrari SF-23

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Ferrari SF-23

После смены правил машины Формулы 1 избавились от сложных поверхностей и многочисленных мелких элементов. Обратите внимание на металлическую продольную направляющую с внешней стороны закрылков под ними – это обратная сторона регулятора угла атаки, который можно рассмотреть парой кадров выше.

 

 

Детали переднего антикрыли Ferrari SF-23

Детали переднего антикрыли Ferrari SF-23

Еще один любопытный элемент SF-23 – небольшие крылышки, интегрированные в разделители плоскостей. Год назад Mercedes запретили такое решение, но зимой правила скорректировали, и оно стало законным.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Формула 1 вновь перепишет правила после конфуза. Теперь речь о рестарте

«Вспомните, как Масса чуть не погиб». Брандл поддержал решения судей в Мельбурне

Больше от
Мэтт Сомерфилд
Что изменится в техническом регламенте Ф1 по сравнению с 2022-м?

Что изменится в техническом регламенте Ф1 по сравнению с 2022-м?

Формула 1

Что изменится в техническом регламенте Ф1 по сравнению с 2022-м? Что изменится в техническом регламенте Ф1 по сравнению с 2022-м?

Технический анализ: как команды Ф1 адаптировали машины к условиям Мехико

Технический анализ: как команды Ф1 адаптировали машины к условиям Мехико

Формула 1

Технический анализ: как команды Ф1 адаптировали машины к условиям Мехико Технический анализ: как команды Ф1 адаптировали машины к условиям Мехико

Технический анализ: Aston Martin нашла «серую зону» в правилах Ф1

Технический анализ: Aston Martin нашла «серую зону» в правилах Ф1

Формула 1
Гран При Венгрии

Технический анализ: Aston Martin нашла «серую зону» в правилах Ф1 Технический анализ: Aston Martin нашла «серую зону» в правилах Ф1

Самое важное:

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»

Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой» Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»

Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн

Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн

F1 Формула 1

Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн

«Вспомните, как Масса чуть не погиб». Брандл поддержал решения судей в Мельбурне

«Вспомните, как Масса чуть не погиб». Брандл поддержал решения судей в Мельбурне

F1 Формула 1
Гран При Австралии

«Вспомните, как Масса чуть не погиб». Брандл поддержал решения судей в Мельбурне «Вспомните, как Масса чуть не погиб». Брандл поддержал решения судей в Мельбурне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.