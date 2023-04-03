Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ: 4 интересных решения команд на Гран При Австралии
Команды Ф1 не привезли в Мельбурн серьезных обновлений, что позволило Джорджо Пиоле и фотографам Sutton Images сфокусироваться на примечательных узлах машин, которые обычно остаются чуть в стороне
Механик работает с машиной Макса Ферстаппена, Red Bull RB19
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Пока в гараже Red Bull в четверг готовили машину к выезду на трассу, мы получили возможность наглядно увидеть последовательность сборки элементов тормозной системы. С левой (для наблюдателя) стороны суппорт еще открыт, тогда как с правой уже установлен его кожух.
Обратите внимание, что вырез в центральной части этого кожуха закрыт – это механизм дополнительного контроля за передачей тепла. По ходу уик-энда этот вырез при необходимости можно открывать и закрывать.
Механик работает с машиной Чжоу Гуаньюя, Alfa Romeo C43
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Совсем иначе этот узел выглядит у Alfa Romeo. На C43 суппорт находится в задней части диска, тогда как передняя скрыта в кожухе.
В Мельбурне машина получила удлиненный носовой обтекатель, кончик которого доходит до края главной плоскости, а не обрывается на предыдущей. Соответственно, чуть иной стала и форма закрылков.
Передние тормоза Williams FW45
У Williams мы можем видеть тот же подход к терморегулированию, что и у Red Bull с Aston Martin. На корпусе тормозного суппорта установлены многочисленные цилиндрические штырьки.
Чуть дальше можно рассмотреть продольные направляющие для воздушных потоков, которые распространяются внутри «барабана».
Передние тормоза Williams FW45
Тормозной диск на FW45 закрыт карбоновым кожухом, идея которого явно заимствована у Red Bull 2022 года.
Передние тормоза AlphaTauri AT04
У AlphaTauri тоже есть кожух диска, однако конструкторы из Фаэнцы предпочли сделать его заметно более крупным.
Задняя часть Mercedes W14
Фото: Джорджо Пиола
В задней части Mercedes W14 внимания заслуживают крепление пилона крыла поверх выхлопной трубы и ее расположение относительно рычагов задней подвески.
На переднем плане видна металлическая стяжка, которая будет поддерживать днище после его установки на машину.
Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C43
Область сопряжения плоскостей переднего крыла с торцевой пластиной остается одним из участков шасси, где разброс конструкторских решений по-прежнему велик. На Alfa Romeo C43 соединительные элементы двух дальних закрылков явно помогают перенаправлять воздушные потоки наружу.
При этом в нижней части торцевой пластины сделана довольно широкая прорезь.
Детали переднего антикрыла McLaren MCL60
У McLaren MCL60 тоже реализовано решение, позволяющее влиять на направление потоков, а вот прорези здесь нет. По сравнению с соперниками это решение уступает в эффективности.
Детали передней части Mercedes F1 W14
У Mercedes крыло выглядит более экстремальным. Закрылки вообще не связаны с торцевой пластиной, чтобы оставить больше места для протекания воздуха. С внутренней стороны расположены два небольших крылышка.
Детали переднего антикрыла Ferrari SF-23
У Ferrari эта область машины имеет более классический вид, но и здесь в нижней части пластины сделан небольшой вырез.
Детали переднего антикрыла Red Bull RB19
На виде сверху очень нагляден изгиб торцевой пластины наружу. Новые правила ограничили конструкторам такую возможность, но не запретили ее полностью. Также хорошо видно продольную направляющую с внешней стороны пластины RB19.
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Ferrari SF-23
После смены правил машины Формулы 1 избавились от сложных поверхностей и многочисленных мелких элементов. Обратите внимание на металлическую продольную направляющую с внешней стороны закрылков под ними – это обратная сторона регулятора угла атаки, который можно рассмотреть парой кадров выше.
Детали переднего антикрыли Ferrari SF-23
Еще один любопытный элемент SF-23 – небольшие крылышки, интегрированные в разделители плоскостей. Год назад Mercedes запретили такое решение, но зимой правила скорректировали, и оно стало законным.
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