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Формула 1 / Презентация болида McLaren MCL35M / Аналитика

Технический анализ: 3 самых важных детали нового болида McLaren

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Технический анализ: 3 самых важных детали нового болида McLaren
Автор:
, технический эксперт
Соавтор: Франко Нуньес, ответственный редактор

Показывая публике свою MCL35M, команда из Уокинга попыталась слегка запутать специалистов с помощью фотошопа и одного из пилотов

В 2021 году McLaren стала единственной командой Формулы 1, сменившей поставщика двигателей. Причем переход с Renault на Mercedes потребовалось осуществить в условиях радикального ограничения доработок. Разумеется, у технического директора Джеймса Ки и его сотрудников не было вариантов, где задействовать два отведенных FIA жетона для изменений – оба были потрачены на заднюю часть шасси.  

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Мы выделили главные отличия MCL35M от машины 2020 года. Некоторые из них прекрасно видны, если взглянуть на два болида сверху.

McLaren MCL35
McLaren MCL35M

1. Благодаря Mercedes машина стала стройнее

На нашем сравнении отлично видно, насколько компактнее стала центральная часть машины. Моторы Mercedes не только мощнее всех в Ф1 – они, вдобавок, не требуют таких крупных радиаторов, как использовавшиеся ранее Renault.

Если сравнить ширину понтонов по аэродинамическим элементам в их передней части, разница особенно наглядна. MCL35M (она справа) ощутимо «стройнее» предшественницы, что точно скажется на лобовом сопротивлении и максимальной скорости. Также можно рассмотреть, что капот двигателя в центральной части стал немного шире, чем прежде.

Переход в лагерь Mercedes также потребовал переделки верхнего воздухозаборника и появления вентиляционных отверстий на боковинах кокпита (во врезках показаны соответствующие детали MCL35). Последние, как показывает практика, обычно являются своего рода страховкой – если на тестах станет ясно, что мотору хватает охлаждения, от них быстро откажутся.

Детали центральной части McLaren MCL35M

Детали центральной части McLaren MCL35M

Фото: McLaren

Входные отверстия в понтонах стали более компактными, одновременно изменились и дефлекторы. Правила в отношении этих элементов были чуть скорректированы в сторону упрощения, и в McLaren переделали нижнюю часть дефлектора, где традиционно используется множество мелких деталей.

Однако есть ощущение, что на студийных фото эта область машины подверглась некоторой обработке, тогда как на кадрах реального автомобиля именно туда «случайно» поставили Ландо Норриса.

Даниэль Риккардо, Ландо Норрис, McLaren MCL35M

Даниэль Риккардо, Ландо Норрис, McLaren MCL35M

Фото: McLaren

2. Смена мотора сказалась и на базовой концепции машины

В межсезонье машина McLaren стала немного длиннее. Тут уместно вспомнить, что большие длина и колесная база уже не один год являются особенностью болидов Mercedes. В Брэкли пытаются повысить уровень прижимной силы, увеличивая площадь днища – в то время как многие другие команды идут путем Red Bull и строят машины с большим углом атаки (дорожный просвет в районе задней оси заметно больше, чем спереди). 

Прежде команда из Уокинга входила в лагерь тех, кто «приподнимал задок» (хотя и не так сильно, как Red Bull). Теперь, похоже, ей приходится пересматривать этот подход и вместе с Mercedes и Aston Martin делать дорожный просвет одинаковым спереди и сзади. Пока речь не идет о полной смене концепции, которую сложно осуществить в условиях «коронавирусных» ограничений – но о явном шаге в сторону подхода Mercedes. Смысл таких действий очевиден: раз мотор изначально создавался для машины с одинаковым дорожным просветом, то максимально эффективен будет именно на болиде с такой конфигурацией.

Свидетельством отхода от «задранного задка» выглядит, к примеру, переднее крыло, чья конфигурация явно скорректирована для снижения уровня прижимной силы.

3. Днище сделано загнутым – но это не точно

Это изменение было абсолютно ожидаемым – в соответствии с регламентом машина получила подрезанное днище, у края которого теперь запрещено размещать какие-либо прорези. Однако (это еще нагляднее видно на плане сверху) команда уже начала эксперименты в рамках новых правил.

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M

Фото: McLaren

Участок днища перед самыми задними колесами дополнительно изогнут вверх – эксперименты в этой области в McLaren начали еще на прошлогоднем Гран При Бельгии.

Нет сомнений, что поиск решений здесь будет продолжаться по ходу всего сезона-2021. И весьма вероятно, что какие-то доработки мы увидим еще до первого Гран При или даже до старта тестов. Благо, у конструкторов есть еще целый месяц – плюс данные с прошедшей во вторник обкатки в Сильверстоуне.

А в остальном...

Обтекатель, решенный в фирменном стиле Mercedes, с тонкой серединой и небольшим расширением на конце, совсем иные пилоны крыла – разница между передними частями MCL35 и MCL35M очевидна. Однако стоит учитывать, что студийные фотографии прошлогоднего болида были сделаны год назад – а ведь по ходу сезона машина дорабатывалась. 

McLaren MCL35
McLaren MCL35M

Так что, конфигурацию, что мы видим на MCL35M, команда подготовила еще прошлой осенью к Гран При Тосканы. Зная о предстоящем переходе на моторы из Бриксуорта, технический директор Джеймс Ки заранее позаботился о внесении необходимых изменений. После этого детали перекочевали на машину 2021 года практически без изменений . 

Можно лишь отметить, что «бивни» в нижней части носового обтекателя получили иную форму по сравнению с концом 2020 года – чтобы лучше сопрягаться с расположенными по соседству поворотными лопастями в районе рычагов подвески.

Детали заднего антикрыла McLaren MCL35M

Детали заднего антикрыла McLaren MCL35M

Фото: McLaren

В задней части машины мы видим классические доработки, не связанные со сменой мотора. Это прорези внизу торцевых пластин, подсмотренные у Haas, и загибающийся внутрь верхний угол передней кромки тех же пластин – эту идею недавно нашли конструкторы AlphaTauri.

Оба решения призваны компенсировать запрещенные в 2019 году «лувры», которые позволяли перераспределять воздушные потоки в этой области машины и тем самым снижать лобовое сопротивление.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация болида McLaren MCL35M
Пилоты Даниэль Риккардо , Ландо Норрис
Команды Mercedes
Автор Мэтт Сомерфилд

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