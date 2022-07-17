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В четверг Технический консультативный совет сформулировал предложения по борьбе с «козлением» – вертикальной раскачкой машин на высокой скорости. Так как они вводятся в регламент по соображениям безопасности (ради снижения нагрузки на пилотов), в данном случае даже нет необходимости получать одобрение от команд.

Несмотря на это, представители чемпионата обсудили вопрос на заседании Комиссии Ф1 по ходу Гран При Австрии, где достигли принципиального согласия, после чего в течении короткого времени их идеи обрели статус документов.

Мы уже писали о первоочередных изменениях, которые начнут действовать с августовского этапа в Бельгии – там начнут ограничивать вертикальное ускорение с использованием более точных датчиков, а также станут отслеживать гибкость контрольной планки под днищем машин.

Второй пакет мер вступит в силу с 2023 года. Сейчас команды как раз определяются с концепцией будущих машин и начинают работу над ними. Так как ожидается, что уровень прижимной силы еще больше вырастет, FIA важно действовать на опережение и заранее установить правила игры.

Обновления в регламенте затронут три основных области машин. При этом все они скрыты от глаз, но весьма важны с точки зрения аэродинамической эффективности. Во-первых, участок днища, примыкающий к контрольной планке (область от 1 до 2 на верхней иллюстрации), приподнимут на 25 мм, чтобы снизить вероятность «запечатывания» воздушных каналов под машиной.

Внешний участок в зоне 3 останется чуть ниже соседнего, но тоже приподнимется вверх (это обстоятельство иллюстрирует гидравлический домкрат).

С 2023 года внутренняя поверхность диффузора будет приподнята, а в задней части появятся переборки Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одновременно изменится геометрия каналов Вентури в начале диффузора. Это крайне чувствительное место: чем сильнее здесь изгиб поверхности и чем она ближе к асфальту, тем больше прижимной силы можно получить.

Окончательные параметры для этой области пока не утверждены. Дело в том, что все днище приподнимется на 25 мм, а потому командам в любом случае предстоит начинать работу практически с чистого листа. Кажется, разница не особенно велика, но увеличение клиренса приведет к перемещению центра масс и изменению моментов инерции, потому, не исключено, какие-то концепции из 2022 года могут вообще утратить актуальность.

Техническая группа FIA, руководимая Николасом Томбасисом, регулярно получает от команд жалобы на то, что действующий регламент содержит слишком много ограничений, которые осложняют конструкторам борьбу с «козлением».

Улучшить положение призвано третье и последнее из предлагаемых изменений.

Сравнение регламента на диффузор в 2022 / 2023 годах Иллюстрация: Джорджо Пиола

Сейчас вертикальные переборки, которые позволили бы сделать протекание воздуха в диффузоре более линейным и ограничить раскачку, строго запрещены. С нового сезона будет возможно использовать одну такую переборку с каждой стороны от оси машины.

Здесь подход FIA вполне понятен: слегка изменить механизмы получения прижимной силы, чтобы избавиться только от ее негативной составляющей, но более или менее сохранить общий уровень.

Кому на руку перемены?

В паддоке давно поговаривают, что в своих действиях федерация очень старается сделать так, чтобы добиться заявленных целей, но при этом ни в коем случае не навредить Mercedes. Не секрет, что главным фаворитам из Red Bull и Ferrari удалось максимально прижать свои машины к асфальту, что и обеспечило им такую скорость.

После изменений – как первой волны, так и второй – обе команды, как ожидается, могут потерять больше остальных. Это позволит Mercedes подтянуться, что обострит борьбу и наверняка понравится болельщикам. Не потому ли Тото Вольф так приветствовал решения Технического консультативного совета?

Представители Red Bull и Ferrari, как несложно догадаться, не в восторге от такого подхода. Они понимают стремление организаторов чемпионата повысить зрелищность гонок – но справедливо указывают, что за восемь лет доминирования в Ф1 штутгартской марки при корректировках регламента никто не задумывался о том, как усилить конкуренцию.

Если возвращаться к предстоящим изменениям, то можно ожидать, что потеряют в скорости AlphaTauri и Haas, которые тесно сотрудничают с Red Bull и Ferrari соответственно. У Alfa Romeo и Williams потери тоже возможны, но в меньшей степени.

С другой стороны, McLaren, Aston Martin и Alpine едва ли пострадают, потому смогут рассчитывать на некоторый рост результатов по отношению к соперникам.

Понятно, что такая ситуация делит паддок на две неравные части, но ни у одной из них нет достаточного численного большинства, чтобы добиться каких-то решений или – напротив – заблокировать нежелательные перемены (для этого нужно как минимум восемь голосов из десяти).

Также многое будет зависеть от того, какие точно цифры в FIA выберут для новой геометрии начала диффузора. Это действительно важный участок шасси, от которого зависит очень многое.

Alfa Romeo C42 Гуаньюя Чжоу после аварии на старте Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вопрос с дугой

Помимо аэродинамических, на утверждения Всемирного совета будут вынесены и изменения в правилах по поводу верхней дуги безопасности – тут катализатором выступила авария Гуаньюя Чжоу в Сильверстоуне.

Хотя сам пилот не пострадал после того, как его Alfa Romeo протащило по асфальту вверх днищем, к конструкции машины возникли серьезные вопросы.

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Защитная дуга линейного типа не выдержала нагрузки и отломилась, там что нагрузку приняла на себя дуга Halo. Пока FIA объявила лишь об усилении требований к краш-тестам, оставив за собой право внести дополнительные изменения в регламент, если таковые будут сочтены необходимыми.

Важно помнить, что все озвученные решения потребуют от команд дополнительных трат на исследования, что не слишком здорово в условии лимита бюджетов. Впрочем, это уже совершенно отдельная тема.