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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ-2019: запоздалые успехи, которые не помогли Ferrari

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Технический анализ-2019: запоздалые успехи, которые не помогли Ferrari
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
30 дек. 2019 г., 14:57

После двух поражений в предыдущих сезонов от Скудерии ждали решающей схватки с Mercedes, и итоги предсезонных тестов намекали на преимущество итальянской команды. Но в итоге все получилось совсем не так здорово – Ferrari пришлось потратить первую половину сезона на переделку машины.

Если не считать этапа в Бахрейне, где лишь проблемы с мотором не позволили дебютанту команды Шарлю Леклеру одержать заслуженную победу, первая часть сезона прошла для Ferrari под знаком хронической нехватки прижимной силы. Красные машины смотрелись конкурентоспособно лишь там, где важна мощность мотора – в Монреале, Шпильберге, Спа или Монце.

Соперники призывали FIA разобраться в причинах такой удивительной эффективности силовых установок, что привело к ряду технических директив и ограничений, а конструкторы шасси в Маранелло тем временем смогли добиться заметного прогресса, свидетельством которого стала победа Себастьяна Феттеля на улицах Сингапура. Но к тому времени шансов настичь Mercedes уже не осталось.  

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Вот какие изменения происходили с SF90 по ходу чемпионата:

Слайдер
Список

Область кокпита Ferrari

Область кокпита Ferrari
1/17

Фотограф: Джорджо Пиола

В 2017 году Ferrari стала пионером принципиально новой концепции, расположив боковую защитную структуру внизу и сместив понтоны назад. Регламент в этой области шасси в 2019-м остался неизменным, и команда продолжила использовать прежний подход. Его развитием стало использование дополнительного воздуховода, поток из которого (показан синей стрелкой) помогает «вытягивать» воздух из отверстия охлаждения в зоне крепления Halo (показан красной стрелкой).

Детали днища Ferrari SF90

Детали днища Ferrari SF90
2/17

Фотограф: Джорджо Пиола

Еще осенью 2018-го в Остине Ferrari опробовала на своей машине вертикальные элементы перед задними колесами. На SF90 эти небольшие детали (показаны левой стрелкой) получили постоянную прописку, помогая направлять воздух в обход задних колес и гасить возникающую от их вращения турбулентность.

Механизм привода DRS на Ferrari SF90

Механизм привода DRS на Ferrari SF90
3/17

Фотограф: Джорджо Пиола

Как и еще несколько команд, Скудерия использовала двойной привод механизма DRS. Это позволяет повысить стабильность подвижной плоскости, когда она открыта, и снижает риск возникновения нештатных ситуаций вроде той, что привела к аварии Маркуса Эрикссона в Монце.

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF90

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF90
4/17

Фотограф: Джорджо Пиола

В Маранелло много лет использовали «продувные» передние оси (во врезке), попавшие под запрет в 2019-м. Воздух, проходя через узел крепления колеса насквозь, позволял бороться с завихрениями с его внешней стороны. Чтобы компенсировать потери, были сделаны отверстия в самом колесном диске, позволявшие пропускать воздух по прежнему маршруту.

Детали днища Ferrari SF90, Гран При Азербайджана

Детали днища Ferrari SF90, Гран При Азербайджана
5/17

Фотограф: Джорджо Пиола

К гонке в Баку днище было вновь доработано: самая дальняя прорезь в нем была продлена до вертикального бортика и – с небольшим смещением – на некоторое расстояние за него.

Переднее крыло Ferrari SF90, Гран При Азербайджана

Переднее крыло Ferrari SF90, Гран При Азербайджана
6/17

Фотограф: Джорджо Пиола

Ferrari – в отличие от своих главных соперников из Mercedes и Red Bull – избрала подход с «разгруженными» передними крыльями. Их главное отличие – закрылки каскада ощутимо опускаются вниз с внешней стороны. открывая место для воздушных потоков. Расплатой за это является меньший уровень прижимной силы.

Детали переднего крыла Ferrari SF90

Детали переднего крыла Ferrari SF90
7/17

Фотограф: Джорджо Пиола

На Гран При Испании команда изменила торцевую пластину переднего крыла. Сам элемент получил небольшой изгиб наружу, а горизонтальный элемент с его внешней стороны был дополнен концевой кромкой. Это явно стало попыткой добавить прижимной силы.

Варианты торцевой пластины Ferrari SF90

Варианты торцевой пластины Ferrari SF90
8/17

Фотограф: Джорджо Пиола

Кроме того, внизу появился треугольный «плавничок», а в задней кромке пластины был сделан прямоугольный вырез, открывающий дополнительное пространство для воздушных потоков. Такое решение использовали многие команды.

Передние тормоза Ferrari SF90, Гран При Австрии

Передние тормоза Ferrari SF90, Гран При Австрии
9/17

Фотограф: Джорджо Пиола

В Шпильберге на SF90 появились тормозные диски с вогнутой формой торцевой поверхности. Такое решение позволяет повысить эффективность охлаждения за счет увеличения площади поверхности.

Заднее крыло Ferrari SF90

Заднее крыло Ferrari SF90
10/17

Фотограф: Джорджо Пиола

Чтобы с максимальной эффективностью использовать заднее крыло, его торцевые пластины в процессе эволюции пришли к довольно сложной форме. На нашей иллюстрации показана конфигурация для Гран При Австрии – можно увидеть многочисленные вертикальные прорези и диагональные бортики.

Носовой обтекатель и переднее крыло Ferrari SF90

Носовой обтекатель и переднее крыло Ferrari SF90
11/17

Фотограф: Джорджо Пиола

Скудерия сохранила верность классическим поворотным лопастям под рычагами передней подвески. К Шпильбергу они были доработаны (прежняя версия показана во врезке): передний элемент остался на носовом обтекателе, тогда как задний был перенесен на фланец шасси. Кроме того, на пилоне крыла появился новый продольный элемент (показан самой левой стрелкой) для более эффективного распределения потоков.

Детали носового обтекателя Ferrari SF90

Детали носового обтекателя Ferrari SF90
12/17

Фотограф: Джорджо Пиола

В таком ракурсе новый продольный бортик SF90 можно рассмотреть более детально.

Область дефлекторов Ferrari SF90

Область дефлекторов Ferrari SF90
13/17

Фотограф: Джорджо Пиола

Серьезное обновление дефлекторов произошло в Венгрии, на последней гонке перед летним перерывом. Но на финише гонки Феттель с Леклером проиграли больше минуты победившему Хэмилтону.

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Переднее крыло Ferrari SF90

Переднее крыло Ferrari SF90
14/17

Фотограф: Джорджо Пиола

Стремясь получить дополнительную скорость на длинных прямых домашней трассы в Монце, Ferrari подрезала дальний элемент переднего крыла настолько. насколько, кажется, это вообще возможно.

Сравнение вариантов носового обтекателя Ferrari SF90

Сравнение вариантов носового обтекателя Ferrari SF90
15/17

Фотограф: Джорджо Пиола

Пожалуй, самым важным в году стало обновление, подготовленное к этапу в Сингапуре. В области пилоном переднего крыла SF90 появились элементы, явно повторяющие идею фирменных «бивней» Mercedes. Они были призваны добавить прижимной силы и внесли весомый вклад в поул Леклера и победу Феттеля.

Детали днища Ferrari SF90

Детали днища Ferrari SF90
16/17

Фотограф: Джорджо Пиола

В процессе эволюционных изменений днища Ferrari установила металлические фиксаторы в области продольных прорезей у внешнего края. Без них углепластиковые детали деформировались под аэродинамической нагрузкой, делая поведение машины менее стабильным.

Варианты выхлопа Ferrari SF90

Варианты выхлопа Ferrari SF90
17/17

Фотограф: Джорджо Пиола

Готовясь к сезону-2020, Ferrari привезла на финальный Гран При новое решение выхлопной системы. «Звуковые» трубы малого диаметра были разведены в стороны и подняты максимально высоко вверх. Эта идея, ранее уже протестированная Red Bull, должна помочь ответить на вопрос, реально ли таким образом добавить аэродинамической эффективности заднему крылу.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Джорджо Пиола

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