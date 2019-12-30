Технический анализ-2019: запоздалые успехи, которые не помогли Ferrari

Если не считать этапа в Бахрейне, где лишь проблемы с мотором не позволили дебютанту команды Шарлю Леклеру одержать заслуженную победу, первая часть сезона прошла для Ferrari под знаком хронической нехватки прижимной силы. Красные машины смотрелись конкурентоспособно лишь там, где важна мощность мотора – в Монреале, Шпильберге, Спа или Монце.

Соперники призывали FIA разобраться в причинах такой удивительной эффективности силовых установок, что привело к ряду технических директив и ограничений, а конструкторы шасси в Маранелло тем временем смогли добиться заметного прогресса, свидетельством которого стала победа Себастьяна Феттеля на улицах Сингапура. Но к тому времени шансов настичь Mercedes уже не осталось.

Вот какие изменения происходили с SF90 по ходу чемпионата: