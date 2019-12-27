Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ-2019: почему Renault сделала шаг назад вместо шага вперед
После нескольких подряд сезонов очевидного прогресса, позволившего команде подняться с девятой строчки на четвертую, 2019-й не принес ей еще одного шага вперед. Джорджо Пиола изучил, что происходило с черно-желтой машиной по ходу сезона.
Став по итогам предыдущего чемпионата сильнейшей в средней группе пелотона, Renault всерьез нацеливалась бороться в 2019 году за возвращение на подиум, где пилоты команды в последний раз были в 2010-м (если учитывать Lotus, то в 2015-м).
В плане моторов французам удалось сократить отставание от лидеров. Но вот с шасси все оказалось не так радужно. Лучшим результатом в гонке стало четвертое место Даниэля Риккардо в Монце, итогом сезона – пятая позиция в Кубке конструкторов. Заводская команда без малого вдвое отстала по очкам от McLaren, которой сама поставляет клиентские моторы.
Давайте рассмотрим, как в Renault пытались добавить скорости своей машине:
Заднее крыло Renault RS19
Фотограф: Джорджо Пиола
На зимних тестах заднее крыло машины осталось таким же, что и в 2018-м. В переходной области между узкой и широкой частью сохранились вертикальные разрезы. Дополнением стал вспомогательный элемент на задней структуре безопасности, позволяющий перенаправлять потоки вверх (его не было в предыдущем сезоне).
Воздухозаборники передних тормозов Renault RS19
Фотограф: Джорджо Пиола
Новые правила ввели ряд запретов в области тормозных воздухозаборников, избавив их от мелких открылков, но дав возможность увеличить входное отверстие. Конструкторы Renault предпочли сделать его как можно больше.
Детали переднего крыла Renault RS19
Фотограф: Джорджо Пиола
Упрощение передних крыльев поставило команды перед выбором новой концепции. Неудивительно, что на зимних тестах поведению этих элементов инженеры уделяли особое внимание. В Renault разместили камеру в каплевидном корпусе (он меньше всего нарушает течение воздуха) на торцевой пластине. Во врезке показано решение этого вопроса от Alfa Romeo.
Сравнение вариантов заднего крыла Renault RS19, Гран При Канады
Фотограф: Джорджо Пиола
К Монреалю команда доработала заднее крыло, дополнив его торцевые пластины диагональными бортиками (показаны красной стрелкой), чтобы активнее взаимодействовать с воздухом. Одновременно, подсмотрев эту идею у конкурентов, изменили форму привода DRS, чтобы исключить возможные проблемы с его срабатыванием.
Сравнение вариантов заднего крыла Renault RS19
Фотограф: Джорджо Пиола
Поиск верного соотношения между прижимной силой и лобовым сопротивлением привел к отказу от одного из соединений между частями торцевой пластины (показано синей стрелкой), появлению дополнительной прорези в переходной области (показана черной стрелкой) и изменению формы кромки (показана красной стрелкой). Все это позволило эффективнее взаимодействовать с воздухом.
Носовой обтекатель Renault RS19
Фотограф: Джорджо Пиола
Во Франции пришло время переходить на «бивни» в стиле Mercedes под носовым обтекателем. На RS19 они были интегрированы в пилоны крыла, начинаясь от их задней части.
Дефлектор Renault RS19
Фотограф: Джорджо Пиола
В рамках пакета, подготовленного к домашнему этапу в Ле-Кастелле, на машине появились новые дефлекторы и конфигураторы потока – это позволило еще эффективнее работать с новым распределением потоков, ставшим следствием введения «бивней».
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Детали силовой установки Renault RS19
Фотограф: Джорджо Пиола
Удачный кадр, сделанный в гараже Renault, позволяет рассмотреть подробности компоновки элементов двигателя и системы охлаждения.
Днище Renault RS19
Фотограф: Джорджо Пиола
Снятое с машины днище дает возможности изучить обычно скрытые от глаз подробности. В частности – конфигурацию сплиттера (той части, что сильнее всего выдается вперед) и спиралевидные элементы на передней кромке днища (по четыре с каждой стороны).
Детали задней части Renault RS19
Фотограф: Джорджо Пиола
В Сингапуре команда установила на машину Т-крыло сложной формы, чтобы добавить прижимной силы.
Переднее крыло Renault RS19
Фотограф: Джорджо Пиола
В конце сезона команды обычно внедряют новинки, которые найдут применение и в следующем сезоне. Renault привезла в Бразилию доработанное переднее крыло: Главная плоскость получила изгиб в месте стыка с нейтральной зоной (показан синей стрелкой), здесь же появилась прорезь (выделена желтым), а с внутренней стороны закрылка была сделана прорезь (показана красной стрелкой). Все эти изменения влияют на формирование вихря Y250.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Джорджо Пиола
Технический анализ-2019: почему Renault сделала шаг назад вместо шага вперед
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