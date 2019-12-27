Технический анализ-2019: почему Renault сделала шаг назад вместо шага вперед

Став по итогам предыдущего чемпионата сильнейшей в средней группе пелотона, Renault всерьез нацеливалась бороться в 2019 году за возвращение на подиум, где пилоты команды в последний раз были в 2010-м (если учитывать Lotus, то в 2015-м).

В плане моторов французам удалось сократить отставание от лидеров. Но вот с шасси все оказалось не так радужно. Лучшим результатом в гонке стало четвертое место Даниэля Риккардо в Монце, итогом сезона – пятая позиция в Кубке конструкторов. Заводская команда без малого вдвое отстала по очкам от McLaren, которой сама поставляет клиентские моторы.

Давайте рассмотрим, как в Renault пытались добавить скорости своей машине: