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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Аналитика

Технический анализ-2019: почему Renault сделала шаг назад вместо шага вперед

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Технический анализ-2019: почему Renault сделала шаг назад вместо шага вперед
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
27 дек. 2019 г., 12:28

После нескольких подряд сезонов очевидного прогресса, позволившего команде подняться с девятой строчки на четвертую, 2019-й не принес ей еще одного шага вперед. Джорджо Пиола изучил, что происходило с черно-желтой машиной по ходу сезона.

Став по итогам предыдущего чемпионата сильнейшей в средней группе пелотона, Renault всерьез нацеливалась бороться в 2019 году за возвращение на подиум, где пилоты команды в последний раз были в 2010-м (если учитывать Lotus, то в 2015-м). 

В плане моторов французам удалось сократить отставание от лидеров. Но вот с шасси все оказалось не так радужно. Лучшим результатом в гонке стало четвертое место Даниэля Риккардо в Монце, итогом сезона – пятая позиция в Кубке конструкторов. Заводская команда без малого вдвое отстала по очкам от McLaren, которой сама поставляет клиентские моторы. 

Давайте рассмотрим, как в Renault пытались добавить скорости своей машине:

Слайдер
Список

Заднее крыло Renault RS19

Заднее крыло Renault RS19
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Фотограф: Джорджо Пиола

На зимних тестах заднее крыло машины осталось таким же, что и в 2018-м. В переходной области между узкой и широкой частью сохранились вертикальные разрезы. Дополнением стал вспомогательный элемент на задней структуре безопасности, позволяющий перенаправлять потоки вверх (его не было в предыдущем сезоне).

Воздухозаборники передних тормозов Renault RS19

Воздухозаборники передних тормозов Renault RS19
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Фотограф: Джорджо Пиола

Новые правила ввели ряд запретов в области тормозных воздухозаборников, избавив их от мелких открылков, но дав возможность увеличить входное отверстие. Конструкторы Renault предпочли сделать его как можно больше.

Детали переднего крыла Renault RS19

Детали переднего крыла Renault RS19
3/11

Фотограф: Джорджо Пиола

Упрощение передних крыльев поставило команды перед выбором новой концепции. Неудивительно, что на зимних тестах поведению этих элементов инженеры уделяли особое внимание. В Renault разместили камеру в каплевидном корпусе (он меньше всего нарушает течение воздуха) на торцевой пластине. Во врезке показано решение этого вопроса от Alfa Romeo.

Сравнение вариантов заднего крыла Renault RS19, Гран При Канады

Сравнение вариантов заднего крыла Renault RS19, Гран При Канады
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Фотограф: Джорджо Пиола

К Монреалю команда доработала заднее крыло, дополнив его торцевые пластины диагональными бортиками (показаны красной стрелкой), чтобы активнее взаимодействовать с воздухом. Одновременно, подсмотрев эту идею у конкурентов, изменили форму привода DRS, чтобы исключить возможные проблемы с его срабатыванием.

Сравнение вариантов заднего крыла Renault RS19

Сравнение вариантов заднего крыла Renault RS19
5/11

Фотограф: Джорджо Пиола

Поиск верного соотношения между прижимной силой и лобовым сопротивлением привел к отказу от одного из соединений между частями торцевой пластины (показано синей стрелкой), появлению дополнительной прорези в переходной области (показана черной стрелкой) и изменению формы кромки (показана красной стрелкой). Все это позволило эффективнее взаимодействовать с воздухом.

Носовой обтекатель Renault RS19

Носовой обтекатель Renault RS19
6/11

Фотограф: Джорджо Пиола

Во Франции пришло время переходить на «бивни» в стиле Mercedes под носовым обтекателем. На RS19 они были интегрированы в пилоны крыла, начинаясь от их задней части.

Дефлектор Renault RS19

Дефлектор Renault RS19
7/11

Фотограф: Джорджо Пиола

В рамках пакета, подготовленного к домашнему этапу в Ле-Кастелле, на машине появились новые дефлекторы и конфигураторы потока – это позволило еще эффективнее работать с новым распределением потоков, ставшим следствием введения «бивней».

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Детали силовой установки Renault RS19

Детали силовой установки Renault RS19
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Фотограф: Джорджо Пиола

Удачный кадр, сделанный в гараже Renault, позволяет рассмотреть подробности компоновки элементов двигателя и системы охлаждения.

Днище Renault RS19

Днище Renault RS19
9/11

Фотограф: Джорджо Пиола

Снятое с машины днище дает возможности изучить обычно скрытые от глаз подробности. В частности – конфигурацию сплиттера (той части, что сильнее всего выдается вперед) и спиралевидные элементы на передней кромке днища (по четыре с каждой стороны).

Детали задней части Renault RS19

Детали задней части Renault RS19
10/11

Фотограф: Джорджо Пиола

В Сингапуре команда установила на машину Т-крыло сложной формы, чтобы добавить прижимной силы.

Переднее крыло Renault RS19

Переднее крыло Renault RS19
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Фотограф: Джорджо Пиола

В конце сезона команды обычно внедряют новинки, которые найдут применение и в следующем сезоне. Renault привезла в Бразилию доработанное переднее крыло: Главная плоскость получила изгиб в месте стыка с нейтральной зоной (показан синей стрелкой), здесь же появилась прорезь (выделена желтым), а с внутренней стороны закрылка была сделана прорезь (показана красной стрелкой). Все эти изменения влияют на формирование вихря Y250.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Джорджо Пиола

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12 мар. - 15 мар.

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