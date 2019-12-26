Главные события
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
R
WRC
Ралли Монте-Карло
23 янв.
-
26 янв.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации В Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Аналитика

Технический анализ-2019: почему подиумы Toro Rosso стали не просто везением

Поделились
Комментарии
Технический анализ-2019: почему подиумы Toro Rosso стали не просто везением
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
26 дек. 2019 г., 15:38

В своем анализе работы конструкторов наш эксперт Джорджо Пиола добрался до Toro Rosso – единственной команды, не входящей в тройку грандов, чьи гонщики (фактически) поднимались на подиум в минувшем сезоне.

Проведя чемпионат-2018 в роли тестовой площадки для силовых установок Honda, команда из Фаэнцы наконец-то смогла сконцентрироваться на собственной машине и ее скорости. 

И хотя итоговое седьмое место в Кубке конструкторов не назвать выдающимся результатом (справедливости ради отметим, что выше команда не поднималась с памятного 2008-го), запомнится все же не это, а два подиума ее гонщиков.

Оба раза, когда сценарий Гран При оказывался триллером, именно парни из STR первыми оказывались в нужном месте в нужное время – и получали призовые кубки. Даниил Квят финишировал третьим в Хоккенхайме, а Пьер Гасли и вовсе стал вторым в Сан-Паулу. 

И хотя такие результаты во многом стали следствием везения, без хорошей машины добиться их было бы невозможно. Вот как менялась STR14 по ходу чемпионата:

Слайдер
Список

Дефлектор Toro Roso STR14

Дефлектор Toro Roso STR14
1/9

Фотограф: Джорджо Пиола

Изначальная версия дефлектора, которую команда использовала на зимних тестах, выглядела откровенно незамысловатой.

Детали заднего крыла Toro Rosso STR14

Детали заднего крыла Toro Rosso STR14
2/9

Фотограф: Джорджо Пиола

Будучи изобретателем «лувров» в торцевых пластинах заднего крыла, Toro Rosso наравне с остальными командами пострадала от их запрета. Но ее конструкторы нашли замену, позволяющую как прежде снижать здесь лобовое сопротивление: загнули внутрь передние уголки пластин. Эту идею тоже быстро подхватили соперники.

Дефлектор Toro Rosso STR14

Дефлектор Toro Rosso STR14
3/9

Фотограф: Джорджо Пиола

К Бахрейну конструкция дефлекторов усложнилась: вертикальные прорези в верхней части были перегруппированы, горизонтальная «пята» снизу получила иную геометрию.

Заднее крыло Toro Rosso STR14

Заднее крыло Toro Rosso STR14
4/9

Фотограф: Джорджо Пиола

Чтобы получить больше прижимной силы, в Барселону команда привезла увеличенное заднее крыло, дополненное Т-крылом с одной плоскостью и длинной продольной прорезью в ней.

Область кокпита Toro Rosso STR14

Область кокпита Toro Rosso STR14
5/9

Фотограф: Джорджо Пиола

К канадскому этапу были доработаны зеркала заднего вида. Использовать их крепление в интересах аэродинамики в 2019-м стали многие.

Дефлектор Toro Rosso STR14

Дефлектор Toro Rosso STR14
6/9

Фотограф: Джорджо Пиола

Очередное обновление дефлекторов пришлось на Гран При Германии. Во-первых, появился горизонтальный элемент в верхней части, во-вторых – для соединения с ним был доработан конфигуратор потока у угла понтона.

Заднее крыло Toro Rosso STR14

Заднее крыло Toro Rosso STR14
7/9

Фотограф: Джорджо Пиола

В Венгрии – на одной из самых медленных трасс сезона – STR14 получила Т-крыло с двумя плоскостями и собственной торцевой пластинкой. Именно тогда на машине в последний раз использовался номер «23».

Переднее крыло Toro Rosso STR14

Переднее крыло Toro Rosso STR14
8/9

Фотограф: Джорджо Пиола

Конструкторы Toro Rosso изменили переднее крыло машины на Гран При Италии. Дальний закрылок ради максимальной скорости на прямых стал совсем узким, зато с его внутренней стороны появилась своеобразная арка, помогающая формировать вихрь Y250.

Читайте также:

Переднее крыло Toro Rosso STR14

Переднее крыло Toro Rosso STR14
9/9

Фотограф: Джорджо Пиола

В концовке чемпионата Toro Rosso еще раз изменила переднее крыло. Вариант, показанный на фото, использовался с Мексики – его отличают металлические скобы, соединяющие закрылки. Они придают конструкции дополнительную прочность. Изменился и регулятор угла атаки у торцевой пластины.

Читайте также:

Следующая новость
Глава Ferrari назвал ключевой момент сезона для Феттеля

Предыдущая новость

Глава Ferrari назвал ключевой момент сезона для Феттеля

Следующая новость

История отношений. 20 пилотов, дольше всего выступавших в одной команде

История отношений. 20 пилотов, дольше всего выступавших в одной команде
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Джорджо Пиола

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

История отношений. 20 пилотов, дольше всего выступавших в одной команде

2
Формула 1

Глава Ferrari назвал ключевой момент сезона для Феттеля

3
Формула 1

Аварии Элбона и Гасли стали самыми дорогими в 2019 году, Квят в числе лучших

4
Формула 1

Технический анализ-2019: почему подиумы Toro Rosso стали не просто везением

5
Формула 1

Мнение: новый контракт Леклера – продуманный удар по Феттелю

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

История отношений. 20 пилотов, дольше всего выступавших в одной команде
F1

История отношений. 20 пилотов, дольше всего выступавших в одной команде

Технический анализ-2019: почему подиумы Toro Rosso стали не просто везением
F1

Технический анализ-2019: почему подиумы Toro Rosso стали не просто везением

Глава Ferrari назвал ключевой момент сезона для Феттеля
F1

Глава Ferrari назвал ключевой момент сезона для Феттеля

О лучшей ночи 2019-го, стремных трассах и возвращении любви к гонкам. Большое интервью Сироткина
F1

О лучшей ночи 2019-го, стремных трассах и возвращении любви к гонкам. Большое интервью Сироткина

Motorsport.com слушает вас: какая команда стала лучшей в 2019 году?
F1

Motorsport.com слушает вас: какая команда стала лучшей в 2019 году?

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.