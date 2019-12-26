Технический анализ-2019: почему подиумы Toro Rosso стали не просто везением

Проведя чемпионат-2018 в роли тестовой площадки для силовых установок Honda, команда из Фаэнцы наконец-то смогла сконцентрироваться на собственной машине и ее скорости.

И хотя итоговое седьмое место в Кубке конструкторов не назвать выдающимся результатом (справедливости ради отметим, что выше команда не поднималась с памятного 2008-го), запомнится все же не это, а два подиума ее гонщиков.

Оба раза, когда сценарий Гран При оказывался триллером, именно парни из STR первыми оказывались в нужном месте в нужное время – и получали призовые кубки. Даниил Квят финишировал третьим в Хоккенхайме, а Пьер Гасли и вовсе стал вторым в Сан-Паулу.

И хотя такие результаты во многом стали следствием везения, без хорошей машины добиться их было бы невозможно. Вот как менялась STR14 по ходу чемпионата: