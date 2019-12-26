Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ-2019: почему подиумы Toro Rosso стали не просто везением
В своем анализе работы конструкторов наш эксперт Джорджо Пиола добрался до Toro Rosso – единственной команды, не входящей в тройку грандов, чьи гонщики (фактически) поднимались на подиум в минувшем сезоне.
Проведя чемпионат-2018 в роли тестовой площадки для силовых установок Honda, команда из Фаэнцы наконец-то смогла сконцентрироваться на собственной машине и ее скорости.
И хотя итоговое седьмое место в Кубке конструкторов не назвать выдающимся результатом (справедливости ради отметим, что выше команда не поднималась с памятного 2008-го), запомнится все же не это, а два подиума ее гонщиков.
Оба раза, когда сценарий Гран При оказывался триллером, именно парни из STR первыми оказывались в нужном месте в нужное время – и получали призовые кубки. Даниил Квят финишировал третьим в Хоккенхайме, а Пьер Гасли и вовсе стал вторым в Сан-Паулу.
И хотя такие результаты во многом стали следствием везения, без хорошей машины добиться их было бы невозможно. Вот как менялась STR14 по ходу чемпионата:
Дефлектор Toro Roso STR14
Фотограф: Джорджо Пиола
Изначальная версия дефлектора, которую команда использовала на зимних тестах, выглядела откровенно незамысловатой.
Детали заднего крыла Toro Rosso STR14
Фотограф: Джорджо Пиола
Будучи изобретателем «лувров» в торцевых пластинах заднего крыла, Toro Rosso наравне с остальными командами пострадала от их запрета. Но ее конструкторы нашли замену, позволяющую как прежде снижать здесь лобовое сопротивление: загнули внутрь передние уголки пластин. Эту идею тоже быстро подхватили соперники.
Дефлектор Toro Rosso STR14
Фотограф: Джорджо Пиола
К Бахрейну конструкция дефлекторов усложнилась: вертикальные прорези в верхней части были перегруппированы, горизонтальная «пята» снизу получила иную геометрию.
Заднее крыло Toro Rosso STR14
Фотограф: Джорджо Пиола
Чтобы получить больше прижимной силы, в Барселону команда привезла увеличенное заднее крыло, дополненное Т-крылом с одной плоскостью и длинной продольной прорезью в ней.
Область кокпита Toro Rosso STR14
Фотограф: Джорджо Пиола
К канадскому этапу были доработаны зеркала заднего вида. Использовать их крепление в интересах аэродинамики в 2019-м стали многие.
Дефлектор Toro Rosso STR14
Фотограф: Джорджо Пиола
Очередное обновление дефлекторов пришлось на Гран При Германии. Во-первых, появился горизонтальный элемент в верхней части, во-вторых – для соединения с ним был доработан конфигуратор потока у угла понтона.
Заднее крыло Toro Rosso STR14
Фотограф: Джорджо Пиола
В Венгрии – на одной из самых медленных трасс сезона – STR14 получила Т-крыло с двумя плоскостями и собственной торцевой пластинкой. Именно тогда на машине в последний раз использовался номер «23».
Переднее крыло Toro Rosso STR14
Фотограф: Джорджо Пиола
Конструкторы Toro Rosso изменили переднее крыло машины на Гран При Италии. Дальний закрылок ради максимальной скорости на прямых стал совсем узким, зато с его внутренней стороны появилась своеобразная арка, помогающая формировать вихрь Y250.
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Переднее крыло Toro Rosso STR14
Фотограф: Джорджо Пиола
В концовке чемпионата Toro Rosso еще раз изменила переднее крыло. Вариант, показанный на фото, использовался с Мексики – его отличают металлические скобы, соединяющие закрылки. Они придают конструкции дополнительную прочность. Изменился и регулятор угла атаки у торцевой пластины.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Джорджо Пиола
Технический анализ-2019: почему подиумы Toro Rosso стали не просто везением
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