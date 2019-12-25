Технический анализ-2019: как Racing Point пыталась догнать ушедший поезд

В непростом соперничестве с российским «Уралкалием» консорциум Лоуренса Стролла получил летом 2018-го контроль над бывшей Force India, переименовал ее и продолжил выступления в чемпионате мира. Однако изменения выпали именно на тот период, когда конструкторы закладывают базис шасси следующего года.

Компенсировать потерянное время в Ф1 всегда очень сложно, а в такой ситуации вообще едва ли возможно. Но команда доказала свой профессионализм, сумев существенно добавить машине скорости ко второй половине чемпионата. Лэнс Стролл летом стал четвертым по итогам хаотичной гонки в Германии, а Серхио Перес зарабатывал очки в восьми из девяти последних гонок.

Команда уже получила разрешение расширить свою базу, потому через пару лет должна стать еще сильнее. Пока же посмотрим, как ее машина эволюционировала в 2019-м.