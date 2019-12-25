Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ-2019: как Racing Point пыталась догнать ушедший поезд
Пройдя через смену собственника, «розовая» команда выпала из числа лидеров средней группы пелотона, но смогла ощутимо добавить по ходу чемпионата. Джорджо Пиола изучил главные изменения машины Racing Point в уходящем году.
В непростом соперничестве с российским «Уралкалием» консорциум Лоуренса Стролла получил летом 2018-го контроль над бывшей Force India, переименовал ее и продолжил выступления в чемпионате мира. Однако изменения выпали именно на тот период, когда конструкторы закладывают базис шасси следующего года.
Компенсировать потерянное время в Ф1 всегда очень сложно, а в такой ситуации вообще едва ли возможно. Но команда доказала свой профессионализм, сумев существенно добавить машине скорости ко второй половине чемпионата. Лэнс Стролл летом стал четвертым по итогам хаотичной гонки в Германии, а Серхио Перес зарабатывал очки в восьми из девяти последних гонок.
Команда уже получила разрешение расширить свою базу, потому через пару лет должна стать еще сильнее. Пока же посмотрим, как ее машина эволюционировала в 2019-м.
Область дефлекторов Racing Point RP19
Фотограф: Джорджо Пиола
Многие решения RP19 вынужденно повторяли прошлогоднюю машину VJM11 или отличались весьма незначительно. Например, элемент, который удерживает конфигуратор потока у угла понтона (показан стрелкой), получил чуть иную форму, чтобы вносить больший вклад в общую аэродинамическую эффективность.
Носовой обтекатель и переднее крыло Racing Point RP19
Фотограф: Джорджо Пиола
В Монреале изменилась конфигурация «бивней» под носовым обтекателем. В сочетании с фирменными «ноздрями» такое решение позволяет лучше взаимодействовать с воздушными потоками. До того эти элементы были куда меньше по размеру.
Детали переднего крыла Racing Point RP19
Фотограф: Джорджо Пиола
В поисках прогресса конструкторы подрезали горизонтальный элемент с внешней стороны торцевой пластины переднего крыла. Это изменило форму возникающего здесь завихрения и позволило сильнее изогнуть саму пластину наружу, не выходя за установленные регламентом пределы.
Область понтонов Racing Point RP19
Фотограф: Джорджо Пиола
Внедрение большого летнего пакета обновлений растянулось на несколько Гран При, начиная с Германии. Первые изменения затронули дефлекторы и периферийные детали у переднего края понтонов.
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Сравнение вариантов переднего крыла Racing Point RP19
Фотограф: Джорджо Пиола
К Сингапуру переднее крыло изменилось еще раз: геометрия горизонтального элемента подверглась новой ревизии (основной рисунок).
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Джорджо Пиола
Технический анализ-2019: как Racing Point пыталась догнать ушедший поезд
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