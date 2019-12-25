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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ-2019: как Racing Point пыталась догнать ушедший поезд

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Технический анализ-2019: как Racing Point пыталась догнать ушедший поезд
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
25 дек. 2019 г., 13:02

Пройдя через смену собственника, «розовая» команда выпала из числа лидеров средней группы пелотона, но смогла ощутимо добавить по ходу чемпионата. Джорджо Пиола изучил главные изменения машины Racing Point в уходящем году.

В непростом соперничестве с российским «Уралкалием» консорциум Лоуренса Стролла получил летом 2018-го контроль над бывшей Force India, переименовал ее и продолжил выступления в чемпионате мира. Однако изменения выпали именно на тот период, когда конструкторы закладывают базис шасси следующего года. 

Компенсировать потерянное время в Ф1 всегда очень сложно, а в такой ситуации вообще едва ли возможно. Но команда доказала свой профессионализм, сумев существенно добавить машине скорости ко второй половине чемпионата. Лэнс Стролл летом стал четвертым по итогам хаотичной гонки в Германии, а Серхио Перес зарабатывал очки в восьми из девяти последних гонок. 

Команда уже получила разрешение расширить свою базу, потому через пару лет должна стать еще сильнее. Пока же посмотрим, как ее машина эволюционировала в 2019-м.

Слайдер
Список

Область дефлекторов Racing Point RP19

Область дефлекторов Racing Point RP19
1/5

Фотограф: Джорджо Пиола

Многие решения RP19 вынужденно повторяли прошлогоднюю машину VJM11 или отличались весьма незначительно. Например, элемент, который удерживает конфигуратор потока у угла понтона (показан стрелкой), получил чуть иную форму, чтобы вносить больший вклад в общую аэродинамическую эффективность.

Носовой обтекатель и переднее крыло Racing Point RP19

Носовой обтекатель и переднее крыло Racing Point RP19
2/5

Фотограф: Джорджо Пиола

В Монреале изменилась конфигурация «бивней» под носовым обтекателем. В сочетании с фирменными «ноздрями» такое решение позволяет лучше взаимодействовать с воздушными потоками. До того эти элементы были куда меньше по размеру.

Детали переднего крыла Racing Point RP19

Детали переднего крыла Racing Point RP19
3/5

Фотограф: Джорджо Пиола

В поисках прогресса конструкторы подрезали горизонтальный элемент с внешней стороны торцевой пластины переднего крыла. Это изменило форму возникающего здесь завихрения и позволило сильнее изогнуть саму пластину наружу, не выходя за установленные регламентом пределы.

Область понтонов Racing Point RP19

Область понтонов Racing Point RP19
4/5

Фотограф: Джорджо Пиола

Внедрение большого летнего пакета обновлений растянулось на несколько Гран При, начиная с Германии. Первые изменения затронули дефлекторы и периферийные детали у переднего края понтонов.

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Сравнение вариантов переднего крыла Racing Point RP19

Сравнение вариантов переднего крыла Racing Point RP19
5/5

Фотограф: Джорджо Пиола

К Сингапуру переднее крыло изменилось еще раз: геометрия горизонтального элемента подверглась новой ревизии (основной рисунок).

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Джорджо Пиола

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Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

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